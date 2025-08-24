Jammu के इन इलाकों होगी भारी बारिश! बाढ़ और बादल फटने की वॉर्निंग
Jammu के इन इलाकों होगी भारी बारिश! बाढ़ और बादल फटने की वॉर्निंग

Jammu News:  जम्मू के कई इलाकों में भारी बारिश की वॉर्निंग दी गई है. डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा है और कुछ इलाकों में बाढ़ की भी वॉर्निंग दी है. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 24, 2025, 11:03 PM IST

Jammu News: जम्मू शहर में बीते 24 घंटों के दौरान 190.4 मिमी बारिश दर्ज की गई है. लगातार भारी बारिश के बाद रविवार को सांबा जिले में बासंतर नाले का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर हो गया है, जिसकी वजह से प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया है. अधिकारियों ने बताया कि रविवार सुबह 8 बजे नाले का जलस्तर छह फीट तक पहुंच गया, जो निकासी स्तर को पार कर चुका है. 

ये लोग रहे सतर्क

प्रशासन ने निचले इलाकों और नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और पानी के पास न जाने की सलाह दी है. लगातार हो रही बारिश से हालात और गंभीर हो गई है. जिला प्रशासन हालात पर कड़ी नजर बनाए हुए है और राहत व बचाव दलों को तैयार रहने के लिए कहा है.

इन इलाकों में भारी बारिश की संभावना

इस बीच, जम्मू-कश्मीर डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि अगले 48 घंटों में अनंतनाग, कुलगाम, डोडा, जम्मू, कठुआ, सांबा, किश्तवाड़, रियासी, रामबन, राजौरी, पुंछ और उधमपुर जिलों में भारी बारिश की संभावना है.

बाढ और बादल फटने का खतरा

अथॉरिटी ने चेतावनी दी है कि इस दौरान क्लाउडबर्स्ट, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की आशंका बनी हुई है. लोगों को अलर्ट रहने और किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में 112 नंबर पर संपर्क करने की सलाह दी गई है.

26 अगस्त तक बना है खतरा

मौसम विभाग (MeT) ने कहा कि 26 अगस्त तक अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जिलों- जम्मू, रियासी, सांबा, कठुआ, उधमपुर और राजौरी- में भारी बारिश की संभावना है. विभाग ने लोगों को नदी किनारों और कच्चे ढांचों से दूर रहने की सलाह दी है.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं.

Jammu, jammu news, Kashmir news

;