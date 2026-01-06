Advertisement
कश्मीर में इमामों के सहारे नार्को टेरर और नशाखोरी पर वार; जुमा में खास संदेश की अपील

Muslim Imam on Jammu Kashmir Drug Crisis: जम्मू-कश्मीर में बढ़ते ड्रग संकट और नारको-टेररिज्म से निपटने के लिए प्रशासन ने करीब 100 इमामों को नशा विरोधी मुहिम में शामिल किया है. शुक्रवार के जुमे के खुत्बों के जरिए ड्रग्स को लेकर खास संदेश देने का आह्वान किया गया है. इस अभियान का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 06, 2026, 10:50 PM IST

मस्जिद के इमामों के जरिये ड्रग्स के खिलाफ अभियान
Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में तेज़ी से बढ़ते ड्रग संकट और उसे नारको-टेररिज्म के रूप में इस्तेमाल किए जाने की आशंका के बीच प्रशासन ने एक नई और अलग रणनीति अपनाई है. करीब 100 इमामों और धार्मिक विद्वानों के साथ मिलकर अब जम्मू-कश्मीर प्रशासन इलाके में फैलते नशे के जाल से निपटने की तैयारी कर रहा है. प्रशासन का मानना है कि यह खतरा सिर्फ सामाजिक नहीं, बल्कि ऐसा हथियार है, जिसके जरिए पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर की नई पीढ़ी का भविष्य बर्बाद करना चाहता है.

प्रशासन के मुताबिक, पाकिस्तान की ओर से सक्रिय आतंकी सरगर्मियों में नाकामी के बाद अब नारको टेररिज्म पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है. इसी के मद्देनजर पहली बार जम्मू कश्मीर में बढ़ते ड्रग्स के दुरुपयोग से निपटने के लिए धर्म का सहारा लिया गया है. लगभग 100 इमामों को ड्रग्स विरोधी अभियान से जोड़ा गया है. प्रशासन को उम्मीद है कि इमामों के सामाजिक प्रभाव का इस्तेमाल कर लोगों को जागरूक किया जा सकेगा और स्थानीय स्तर पर नशे की लत के शिकार लोगों की पहचान जल्दी हो पाएगी, जिससे घाटी में नारको-टेरर के फैलाव पर लगाम लगेगी.

'सभी धर्मों में ड्रग्स के इस्तेमाल की सख्त मनाही' 
इमामों से अपील की गई है कि वे शुक्रवार जुमे के खुत्बे में संदेश दें कि इस्लाम समेत सभी धर्मों में ड्रग्स के इस्तेमाल से सख्त मनाही है. साथ ही नशे की लत को सामाजिक कलंक की बजाय एक 'बीमारी' के रूप में पेश करने पर जोर दिया गया है, ताकि पीड़ितों को इलाज और पुनर्वास की ओर लाया जा सके. प्रशासन का कहना है कि मुख्य लक्ष्य समुदाय की सोच बदलना है. नशे को सिर्फ बीमारी नहीं, बल्कि एक 'पाप' के तौर पर पेश करना है. 

इसको लेकर पीर मोहम्मद हुसैन ने कहा कि इस्लाम ऐसी प्रथाओं को साफ तौर पर खारिज करता है. उन्होंने कहा, "हम प्रशासन के प्रयासों का पूरा समर्थन करते हैं. हम इस मुद्दे को उठाने के लिए शुक्रवार की नमाज़ के मंच का इस्तेमाल करेंगे और इसे खत्म करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की सराहना करते हैं." पीर मोहम्मद हुसैन ने कहा, "कुरान में साफ तौर पर कहा गया है कि ड्रग्स और शराब समेत सभी तरह के नशे मना हैं. हम यह संदेश सिर्फ जुमे की नमाज़ तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि हर नमाज के जरिए देंगे, ताकि लोग इसकी गंभीरता को समझ सकें."

प्रशासन का कहना है कि वह इस खतरे से निपटने के लिए लगातार काम कर रहा है, लेकिन स्थानीय इमामों को साथ लाने से खासकर युवाओं में बढ़ती नशे की लत पर लगाम लगाने में बड़ी मदद मिलेगी। जम्मू-कश्मीर प्रशासन के मुताबिक, धर्म आधारित आउटरीच समाज के बड़े वर्ग को जोड़ने और ज़मीनी स्तर पर ठोस असर सुनिश्चित करने में प्रभावी साबित होती रही है.

'कुरान ने नशा करने से किया है मना'
इसी कड़ी में अल्ताफ अहमद ने कहा, "हमारा धर्म अच्छे और बुरे के बीच साफ फर्क करता है. कुरान नशे की लत में शामिल होने से मना करता है और हमारे पैगंबर (स.अ.) ने हमें लोगों को गलत कामों से दूर रखने की जिम्मेदारी दी है. चाहे उपदेश हों या सार्वजनिक आउटरीच, हमें इस्लाम की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए." उन्होंने कहा, "अगर समाज में ऐसी प्रथाएं हैं, तो धर्म हमें उनके बारे में खुलकर बात करने को कहता है. उपदेशों के साथ-साथ सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भी जरूरी है, ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंचकर उन्हें ड्रग्स के गंभीर नुकसान के बारे में बताया जा सके."

धार्मिक नेताओं की यह भागीदारी सरकार की उस बड़ी रणनीति का हिस्सा है, जिसका मकसद 'नारको-इकोसिस्टम' को खत्म करना है. प्रशासन इसे सिर्फ सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा मान रहा है. सरकार ने ड्रग संकट से निपटने के लिए तीन चरणों वाला तरीका बताया है- जागरूकता, पहचान और पुनर्वास. अधिकारियों को भरोसा है कि शुक्रवार जुमे के खुत्बे के जरिए यह संदेश जाएगा कि सभी धर्मों में ड्रग्स का इस्तेमाल सख्ती से मना है और नशे की लत को पाप के बजाय बीमारी के रूप में देखा जाना चाहिए, ताकि रिकवरी आसान हो.

जुमे के खुत्बे में नशे पर लगाम लगाने का आह्वान
इस अभियान को लेकर कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने कहा, "हम यह दिखाना चाहते थे कि इस लड़ाई में आस्था और धार्मिक विद्वानों की अहम भूमिका है. समाज के कई हिस्सों में लोग धार्मिक विद्वानों की बातों पर ज्यादा भरोसा करते हैं. खासकर शुक्रवार के जुमे के खुत्बे में. अगर वे ड्रग्स की लत पर बात करेंगे तो इसका असर जमीनी स्तर पर दिखेगा." उन्होंने बताया कि "हमने श्रीनगर से शुरुआत की है, सभी इमामों से संपर्क किया गया है और अब जिला स्तर पर इस समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है. इमामों के साथ हेल्पलाइन नंबर भी शेयर किए गए हैं, ताकि वे इसे आगे फैला सकें."

जम्मू कश्मीर में नशे को लेकर डरावने आंकड़े
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में करीब 13 लाख लोग ड्रग्स के दुरुपयोग से प्रभावित हैं. यह संख्या पिछले तीन सालों में लगभग दोगुनी हो गई है. साल 2022 में यह आंकड़ा करीब 6 लाख था. रिपोर्टों के मुताबिक, हेरोइन जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला नशीला पदार्थ बन चुका है, जिसमें करीब 95 फीसदी निर्भरता दर दर्ज की गई है. आंकड़े बताते हैं कि हेरोइन का इस्तेमाल करने वालों में ज्यादातर 15 से 30 साल की उम्र के नौजवान हैं. अनुमान है कि जम्मू-कश्मीर में ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले हर दिन करीब 33,000 सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं, जो इस संकट की गंभीरता को दिखाता है.

सुरक्षा बलों की ताबड़तोड़ कार्रवाई
नारको-टेररिज्म के खिलाफ सुरक्षा बलों ने भी कार्रवाई तेज कर दी है. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सैकड़ों गिरफ्तारियां की हैं और ड्रग डीलरों से जुड़ी सैकड़ों संपत्तियां अटैच की हैं. 2025 में कई कुख्यात ड्रग तस्करों के खिलाफ PIT-NDPS एक्ट लगाया गया. एक बड़े अभियान के तहत NDPS एक्ट के तहत करीब 1,000 मामले दर्ज किए गए, जिनमें लगभग 1,400 लोगों की गिरफ्तारी हुई. इन मामलों में 70 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियां अटैच की गई हैं. अब तक 120 से ज्यादा संपत्तियों की पहचान की गई है, जिनमें से 40 को स्थायी रूप से जब्त किया जा चुका है.

सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तान अब भी कश्मीर क्षेत्र में ड्रग तस्करी का मुख्य स्रोत बना हुआ है. सक्रिय आतंकवाद में कमी और स्थानीय भर्ती पूरी तरह रुकने के बाद यह बदलाव साफ दिखा है. इन नाकामियों से निराश होकर सीमा पार के आतंकी हैंडलर घाटी के नौजवानों के बीच नशीले पदार्थों को धकेल रहे हैं. इस अवैध ड्रग कारोबार से होने वाली कमाई का इस्तेमाल नारको टेररिज्म को फंड करने में किया जाता है, जबकि नशे की लत नौजवानों को आतंकी सरगर्मियों के लिए ज्यादा संवेदनशील बना देती है.

