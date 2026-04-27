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AAP MLA मेहराज मलिक को 7 महीने बाद मिली आजादी, PSA में बंदी पर हाई कोर्ट सख्त

Jammu Kashmir and Ladakh HC on Mehraj Malik: जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी विधायक मेहराज मलिक को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने मेहराज मलिक के ऊपर लगे PSA को निरस्त कर दिया, जिससे उनकी जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया. वह 7 महीने से ज्यादा समय से जेल में बंद थे. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 27, 2026, 09:53 PM IST

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मेहराज मलिक 7 महीने बाद जेल से रिहा (फाइल फोटो)
मेहराज मलिक 7 महीने बाद जेल से रिहा (फाइल फोटो)

Jammu Kashmir News: जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मेहराज मलिक को हाई कोर्ट से सोमवार (27 अप्रैल) को बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में उस कार्रवाई को ही खारिज कर दिया, जिसने लंबे समय से विवाद खड़ा कर रखा था, और वह जेल में बंद थे. 

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक मेहराज मलिक की हिरासत को रद्द कर दिया. उन्हें साल 2025 में पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत बंद किया गया था. हाई कोर्ट की जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी की बेंच ने खुले अदालत में यह फैसला सुनाते हुए कहा कि मेहराज मलिक की हिरासत कानूनी तौर पर टिकाऊ नहीं है.

अदालत ने अपने फैसले में माना कि जिन बातों को आधार बनाकर मलिक को हिरासत में लिया गया था, उसमें कोई ठोस वजह नहीं दिखाई पड़ती है. हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद 8 सितंबर 2025 से चल रही उनकी हिरासत खत्म हो गई. उसी दिन उन्हें इस सख्त कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था और वे जम्मू-कश्मीर के पहले मौजूदा विधायक बने थे, जिन पर यह कार्रवाई हुई थी.

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डोडा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले मेहराज मलिक पर आरोप था कि उन्होंने सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ काम किया, लोगों को उकसाया और अधिकारियों से भिड़ गए. इसके लेकर मेहराज मलिक के खिलाफ 18 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे. पुलिस रिपोर्ट का हवाला देते हुए 33 पन्नों का दस्तावेज तैयार किया गया था.

हालांकि, अदालत ने साफ कहा कि बिना मुकदमे के हिरासत की इजाजत देने वाले इस कानून का इस्तेमाल यहां सही तरीके से नहीं हुआ. अदालत ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को मंजूरी देते हुए हिरासत को अवैध ठहराया. इस मामले ने उस समय बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था. जब भारी विरोध प्रदर्शन हुए, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं और विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. 

मेहराज मलिक ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर हिरासत को खत्म करने के साथ 5 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग भी की थी. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत कई नेताओं ने भी इस कार्रवाई की आलोचना की थी. अब हाई कोर्ट पूरी होने के बाद मलिक की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है. वह बीते 7 महीने से ज्यादा समय से जेल में बंद थे. 

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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