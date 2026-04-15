तिरंगे के सम्मान में उमर अब्दुल्ला ने फीता काटने से किया इंकार; देशभक्ति का टेस्ट लेने वालों को लगा तमाचा!

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के लोगों और वहां के नेताओं का भारत के लिए देशभक्ति को लेकर हमेशा सवाल उठाए जाते हैं. हालांकि सच्चाई इससे उलट है, जम्मू-कश्मीर के लोग भी उतने ही देशभक्त हैं, जितने की भारत के किसी अन्य राज्य के लोग हैं. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का एक प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी देशभक्ति की झलक दिख रही है. इस वीडियो में दिख रहा है कि उमर अब्दुल्ला भारत और उसके तिरंगे से कितना प्यार करते हैं.

दरअसल, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बुधवार (15 अप्रैल) को श्रीनगर में एक प्रोग्राम में पहुंचे, जहां उन्होंने 'Know Your Artisans' प्रोग्राम का उद्घाटन किया. इसी उद्घाटन समारोह में तिरंगे वाली रिबन लगाई गई थी, उस रिबन को काटकर उमर अब्दुल्ला को आगे बढ़ना था. लेकिन उमर अब्दुल्ला ने तिरंगे वाली रिबन को देखते ही उसे काटने से मना कर दिया और उन्होंने रिबन को एहतराम के साथ हटाया. इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर उमर अब्दुल्ला की तारीफ हो रही है और लोग उनकी देशभक्ति और तिरंगे के लिए सम्मान की सराहना कर रहे हैं.

बता दें कि 'राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971' के तहत, असली भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को काटना गैर-कानूनी है, क्योंकि इसे अपमान माना जाता है. हालाँकि, मद्रास हाई कोर्ट के एक फ़ैसले में कहा गया है कि तिरंगे के डिज़ाइन या प्रिंट वाले केक, कागज़ या अन्य चीज़ों को काटना कोई अपराध नहीं है और इसे देश-विरोधी भी नहीं माना जाता है.

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जम्मू-कश्मीर के लोग कई दश्कों से लगातार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और सेना से लेकर लोक पुलिस जैसे संस्थाओं में काम कर रहे हैं. जिस तरह हमारे अन्य राज्य के लोग आर्मी में देश की सेवा करते हैं और देश के दुश्मनों से लोहा लेता हैं, उसी तरह कश्मीर के लोग भी आर्मी में भर्ती होकर देश की रक्षा करते हैं.