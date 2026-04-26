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बेंगलुरु मैराथन में दौड़े उमर अब्दुल्ला, भीड़ के जोश और इंतज़ामों के हुए मुरीद

CM Omar Abdullah Participate Bengaluru Marathon: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बेंगलुरु 10K मैराथन में हिस्सा लेकर इवेंट के शानदार इंतज़ाम और लोगों के जबरदस्त समर्थन की तारीफ की. उमर ने कहा कि उमस के बावजूद भीड़ के जोश ने उन्हें ऊर्जा दी और इस वर्ल्ड-क्लास आयोजन ने उन्हें बेहद प्रभावित किया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 26, 2026, 10:56 AM IST

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बेंगलुरु मैराथन में दौड़े उमर अब्दुल्ला, भीड़ के जोश और इंतज़ामों के हुए मुरीद

CM Omar Abdullah Participate Bengaluru Marathon: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रविवार (26 अप्रैल) को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) World 10K Bengaluru मैराथन रेस के 18वें एडिशन में हिस्सा लिया. यह एक वर्ल्ड एथलेटिक्स गोल्ड लेबल रेस है, जिसे प्रोकाम इंटरनेशनल प्रमोट करता है. रेस के बाद मीडिया से बात करते हुए, अब्दुल्ला ने "बेहतरीन" इंतज़ामों के लिए प्रोकाम, कर्नाटक और बेंगलुरु प्रशासन की तारीफ़ की.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि रेस के दौरान, जिसे उन्होंने उमस की वजह से मुश्किल बताया, उनकी मुलाक़ात देश के अलग-अलग हिस्सों से आए लोगों के साथ-साथ विदेशी प्रतिभागियों से भी हुई. उन्होंने कहा, "यह एक मुश्किल रेस थी. मैंने थोड़ी ज़्यादा तेज़ी से शुरुआत की थी, और फिर बेंगलुरु की उमस ने मुझे थका दिया. लेकिन भीड़ ज़बरदस्त थी." 

उन्होंने कहा, "मैंने दूसरे शहरों में भी रेस की है, लेकिन बेंगलुरु में भीड़ से जो जुनून और समर्थन मुझे मिला, वह सचमुच कमाल का था. इससे हमें सचमुच बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और इंतज़ाम, खासकर ProCamp और कर्नाटक प्रशासन और बेंगलुरु शहर प्रशासन की तरफ़ से, सचमुच शानदार थे."

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उन्होंने कहा ने इस इवेंट को लेकर कहा, "बेंगलुरु के अंदर ही नहीं, बल्कि यह एक वर्ल्ड-क्लास इवेंट है, यह देखकर बहुत अच्छा लगा. इसलिए लोग हर कोने से आते हैं. मेरा मतलब है, मुझे ही देख लीजिए. मैं इतनी दूर जम्मू-कश्मीर से आया हूँ. देश के दूसरे कोनों से भी लोग आते हैं. मैं ऐसे लोगों से मिला जो नॉर्थ-ईस्ट से आए थे, और फिर इतने सारे विदेशी प्रतिभागी भी थे. यह शहर के लिए एक शानदार इवेंट है." 

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि भीड़ के समर्थन और जुनून ने उन्हें बहुत प्रभावित किया, और उन्होंने इसे एक बेहतरीन एहसास बताया. उन्होंने कहा, "जैसा कि मैंने कहा, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ जो मैं यहाँ से अपने साथ ले जा रहा हूँ, वह है भीड़ का समर्थन और जुनून. रविवार (26 अप्रैल) की सुबह-सुबह लोग सिर्फ़ हौसला बढ़ाने के लिए बाहर निकले, यह एक बेहतरीन एहसास था." 

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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