पांच राज्यों के चुनावी नतीजों पर ये क्या बोल गए उमर अब्दुल्ला, नेटीजंस भी हैं हैरान!

Assembly Election Result 2026: देश के चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में वोटों की गिनती जारी है. पांच राज्यों में चुनावी नतीजों के बीच देशभर में सियासी पारा हाई रहा. पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में जारी रुझानों के बीच जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की एक प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बनी हुई.

सोमवार को सुबह करीब 11 बजे उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक भावनात्मक मैसेज पोस्ट किया. यह पोस्ट अब सोशल मीडिया तेजी से वायरल हो रही है, और नेटीजंस की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है. ब्रिटिश शैली का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने चुनावी नतीजों पर हैरानी जताते हुए लिखा कि "Bloody he" यानी हैरान करने वाले नतीजे हैं. पोस्ट में उन्होंने "फेस स्क्रीमिंग इन फीयर इमोजी" लगाई है, यानी हैरानी जताने वाली इमोजी शेयर की है.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का यह पोस्ट तब सामने आया, जब पांच राज्यों के चुनावी नतीजों के रूझान आने शुरू हुए. उस समय काफी हद तक हार-जीत का रूख स्पष्ट हो गया था. एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट उमर अब्दुल्ला के पोस्ट पर यूजर ने पूछा कि "क्या हुआ? क्या आप चुनाव हार गए हो, या क्या? वैसे यह एक अधूरा बयान है." इसी तरह से एक यूजर ने लिखा, "आज कई राज्यों में चौंकाने वाले नतीजे और रुझान देखने को मिल रहे हैं. पश्चिम बंगाल में भी बड़ा बदलाव दिख रहा है. बतौर मुख्यमंत्री आप इसे देश की सियासत और जम्मू-कश्मीर के भविष्य पर कैसे असर डालते हुए देखते हैं?"

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Bloody hell!! — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) May 4, 2026

बता दें, पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है. चुनाव आयोग के ताजा अपडेट के मुताबिक, बीजेपी बंगाल 194 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि एक सीट को जीत चुकी है. इसी तरह से पिछले 15 साल से पश्चिम बंगाल की सत्ता में काबिज तृणमूल कांग्रेस पार्टी के हाथ से सत्ता जाती हुई दिखाई पड़ रही है.

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इसी तरह देश की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक कांग्रेस महज दो सीटों पर सिमट गई है. इसी तरह पहली बार बतौर सियासी पार्टी के रूप में चुनावी रण में उतरने वाली आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) भी दो सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. हैरानी की बात ये कि AJUP जिन दो सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, वहां पार्टी प्रमुख चुनाव लड़ रहे हैं. इसके अलावा कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-मार्क्सिट और ऑल इंडिया सेक्यूलर फ्रंट भी एक सीट पर आगे है.

इसके अलावा असम में मतगणना के शुरुआती रुझानों में BJP मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है. ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, बीजेपी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है और 75 सीटों पर आगे चल रही है. इस तरह पार्टी कुल 81 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. कांग्रेस पार्टी अब तक कोई सीट नहीं जीत पाई है, लेकिन 20 सीटों पर आगे चल रही है.

अन्य दलों में बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BOPF) ने 1 सीट जीती है और 9 सीटों पर आगे है, जबकि असम गण परिषद (AGP) 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। AIUDF और रायजोर दल (RJRD) 2-2 सीटों पर आगे चल रहे हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस (AITC) और एक निर्दलीय उम्मीदवार 1-1 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं. कुल मिलाकर राज्य की 126 सीटों में से 7 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं, जबकि 119 सीटों पर रुझान जारी हैं.

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