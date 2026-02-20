रमजान में जकात को लेकर डिप्टी कमिश्नर ने जारी किया ऑर्डर, बवाल होने पर CM अब्दुल्लाह ने दी सफाई

Jammu Kashmir Ramadan Zakat Controversy: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर ने रमजान के महीने में किए जाने वाले डोनेशन (जकात) को रेगुलेट करने के लिए एक ऑर्ड जारी किया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर के इस ऑर्डर का बचाव किया है. उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार (20 फरवरी) को किश्तवाड़ डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर का बचाव करते हुए कहा कि यह ऑर्ड नकली NGO को पैसे इकट्ठा करने से रोकने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी के नेताओं से सलाह-मशविरा करने के बाद जारी किया गया था.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस ऑर्डर को लेकर नेताओं से पॉलिटिक्स न करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि लोकल मौलवियों ने इस डायरेक्टिव का स्वागत किया है. जम्मू-कश्मीर के असेंबली में बोलते हुए, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह ऑर्डर किश्तवाड़ में मुस्लिम नेताओं से सलाह-मशविरा करने के बाद जारी किया गया था. अब्दुल्ला ने कहा, "कल असेंबली में बांदीपोरा के MLA निजामुद्दीन भट और अहमद मीर ने किश्तवाड़ DC के रमजान के दौरान डोनेशन के बारे में पास किए गए ऑर्डर का मुद्दा उठाया. सवाल उठाते हुए कहा गया था कि सरकार धार्मिक मामलों में दखल दे रही है.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा "इस मामले की जांच के बाद मुझे पता चला कि किश्तवाड़ DC ने यह ऑर्डर अचानक पास नहीं किया, बल्कि मुस्लिम समुदाय के नेताओं से बातचीत के बाद पास किया, जिन्होंने उनसे रमजान के दौरान नकली NGO को खुलने और पैसे लेने से रोकने के लिए सही ऑर्डर पास करने को कहा. इस ऑर्डर का किश्तवाड़ की जामा मस्जिद के इमाम, दूसरे मुस्लिम मौलवियों और धार्मिक नेताओं ने स्वागत किया है. हमें हर मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए."

हालांकि, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर कुमार चौधरी ने फैसला लेने के प्रोसेस पर चिंता जताई. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि डिप्टी कमिश्नर को अपना फैसला खुद नहीं लेना चाहिए. चुनी हुई सरकार है, और चुनी हुई सरकार के फैसलों को माना जाएगा. अगर कहीं डोनेशन का गलत इस्तेमाल हो रहा है या गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. लेकिन जहां तक ​​डोनेशन लेने की बात है, ऐसा हर धर्म में होता है. मुझे नहीं लगता कि यह डिप्टी कमिश्नर का फैसला होना चाहिए. यह चुनी हुई सरकार का फैसला होना चाहिए."

इस बीच, विपक्ष के नेता और BJP MLA सुनील शर्मा ने DC के कदम का स्वागत किया, और लोकल मुस्लिम कम्युनिटी के सपोर्ट पर जोर दिया. शर्मा ने ANI से कहा, "किश्तवाड़ में डिप्टी कमिश्नर का जारी किया गया ऑर्डर वेलकम है, और कल यह बड़ी बात थी कि वहां के मुस्लिम कम्युनिटी के हेड ने भी इसका वेलकम किया. बदकिस्मती से, कुछ लोकल लीडर इस पर सवाल उठा रहे थे. मुस्लिम कम्युनिटी का भी मानना ​​है कि जहां ये चीजें हो रही हैं, वहां लॉ एंड ऑर्डर ठीक से मेंटेन होना चाहिए. यहां कुछ लोग, जिन्हें यह भी नहीं पता कि किश्तवाड़ कहां है, क्या हो रहा है, मामला क्या है, या डिप्टी कमिश्नर ने क्या ऑर्डर जारी किया है, वे यहां से कमेंट करना शुरू कर देते हैं. उन्हें उस चीज के बारे में चुप रहना चाहिए जिसके बारे में उन्हें नहीं पता."