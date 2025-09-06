हजरतबल दरगाह में अशोक स्तंभ वाली पट्टिका पर बवाल, महबूबा मुफ्ती ने वक्फ बोर्ड पर लगाया गुस्ताखी का इल्जाम

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में बीते शुक्रवार के दिन एक बड़ा विवाद हो गया. यहां हजरतबल दरगाह में लगे एक पट्टिका पर गुस्साए लोगों ने हमला बोल दिया, क्योंकि इस पट्टिका पर राष्ट्रीय चिह्न अशोक स्तंभ की आकृति थी. मुस्लिम समाज के कुछ गुस्साए लोगों ने इसे इस्लाम के खिलाफ और शिर्क बताते हुए पट्टिका पर हमला कर दिया. इस मामले पर पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. दरगाह में अशोक स्तंभ की आकृति वाली पट्टिका लगाने की घटना को ईश-निंदा और गुस्ताखी करार दिया है.

पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने हजरतबल दरगाह वाली घटना पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इस्लाम में मूर्ति पूजा पर रोक है. उन्होंने कहा कि शुक्रवार के दिन दरगाह हजरतबल में इसी वजह से अशोक स्तंभ वाली आकृति पर ऐतराज जताया गया. महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जिन लोगों ने गुस्से का इजहार किया उनके खिलाफ एक्शन की मांग करना सही नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों ने दरगाह में मूर्ति की तस्वीर (अशोक स्तंभ का चित्र) लगा कर ईश-निंदा की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहि.

उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह से मांग की कि जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड के लोग ईश-निंदा में शामिल हैं, उनपर सेक्शन 295(A) के तहत ईश-निंदा के इल्जाम में कार्रवाई होनी चाहिए. महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की है, उन लोगों ने ऐसा काम क्यों किया, जो हमारे धर्म में मना किया गया है. महबूबा ने कहा कि वक्फ बोर्ड में ऊपर से लेकर नीचे तक मुस्लिम समाज के लोग हैं, फिर भी ऐसा काम कैसे हो गया, जो इस्लाम में मना किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

दरअसल, कुछ महीने पहले ही जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से श्रीनगर में मौजूद दरगाह हजरतबल में रिनोवेशन कराया गया था. इसके बाद दरगाह हजरतबल में एक संगमरमर की पट्टिका लगाई गई, जिस पर अशोक स्तंभ की आकृति उकेरी हुई थी. इस बीच शुक्रवार (5 सितंबर) को ईद मिलादुन्नबी के मौके पर अकीदतमंदों की भीड़ दरगाह हजरतबल पहुंची. दरगाह में अशोक स्तंभ वाली आकृति को देख लोग गुस्सा गएं और पट्टिका पर हमला कर दिया.

अशोक स्तंभ पर चार शेरों की आकृति बनी होती है. वहीं, इस्लाम में किसी भी जानवर या इंसान की मूर्ति की पूजा करने से मना किया गया है. साथ ही किसी मस्जिद और दरगाह पर इन मूर्तियों या ऐसी तस्वीरों को नहीं लगाया जाता है. इस्लाम में इसे हराम और शिर्क माना जाता है.