जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और बादल फटने से मची तबाही, तीन लोगों की हुई मौत कई घायल

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और बादल फटने से तबाही मंच गया है, जिसमें तीन लोगों की मौत और लगभघ 14 घरों को नुकसान पहुंचा है. इस घटना के बाद मौके पर बचावकर्मियों की टीम पहुंच गई है और बचाव अभिया जारी है.

दरअसल, मंगलवार (26 अगस्त) को जम्मू-कश्मीर के डोडा में बादल फटने से बाढ़ आ गई, जिससे भारी तबाही हुई है. डोडा जिले के कमिश्नर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर बताया कि इलाके में भारी बारिश और भूस्खलन होने की वह से यातायात बाधित हो गया है.

उन्होंने बताया कि इस घटना में नेशनल हाईवे-244 छतिग्रस्त हो गई, जिससे इस हाईवे पर यातायात पूरी तरह बंद हो गया है. यह हाईवे डोडा से किश्तवाड़ को जड़ती है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि जब तक यातायात बहाल न हो तब तक यात्रा करने से बचें.

इसके साथ ही सूबे में बादल फटने से आई तबाही पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने समीक्षा बैठक की है. CM उमर अब्दुल्ला ने कहा कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वह प्रभावित इलाके का दौरा कर निरीक्षण करेंगे.

इससे पहले 14 अगस्त को जम्मू-कश्मीर के किशतवाड़ जिले के चशौती गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई थी. बादल फटने की घटना से इलाके में बाढ़ आ गई, जिसमें लगभग 56 लोगों की मौत हो गई. इसके साथ ही 80 लापता हो गए और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए. इस घटना के बाद राहत-बचाव कार्य में सेना के जवान, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान जुटे रहे. पहाड़ी इलाकों में बचाव कार्य करना बहुत ही मुश्किल भरा काम है.

गौरतलब है कि मौसम विभाग की ओर से पहले ही भारी बारिश और भूस्खलन की चेतावनी दी गई थी. जानकारों का मानना है कि ऐसा इस लिए हो रहा है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन बहुत ही तेजी से हो रहा है.