जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और बादल फटने से मची तबाही, तीन लोगों की हुई मौत कई घायल
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2897409
Zee SalaamIndian Muslim

जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और बादल फटने से मची तबाही, तीन लोगों की हुई मौत कई घायल

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के डोडा में भारी बारिश और बादल फटने से तबाही आ गई है. इस घटना में अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 26, 2025, 02:54 PM IST

Trending Photos

जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और बादल फटने से मची तबाही, तीन लोगों की हुई मौत कई घायल

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और बादल फटने से तबाही मंच गया है, जिसमें तीन लोगों की मौत और लगभघ 14 घरों को नुकसान पहुंचा है. इस घटना के बाद मौके पर बचावकर्मियों की टीम पहुंच गई है और बचाव अभिया जारी है. 

दरअसल, मंगलवार (26 अगस्त) को जम्मू-कश्मीर के डोडा में बादल फटने से बाढ़ आ गई, जिससे भारी तबाही हुई है. डोडा जिले के कमिश्नर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर बताया कि इलाके में भारी बारिश और भूस्खलन होने की वह से यातायात बाधित हो गया है. 

उन्होंने बताया कि इस घटना में नेशनल हाईवे-244 छतिग्रस्त हो गई, जिससे इस हाईवे पर यातायात पूरी तरह बंद हो गया है. यह हाईवे डोडा से किश्तवाड़ को जड़ती है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि जब तक यातायात बहाल न हो तब तक यात्रा करने से बचें. 

इसके साथ ही सूबे में बादल फटने से आई तबाही पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने समीक्षा बैठक की है. CM उमर अब्दुल्ला ने कहा कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वह प्रभावित इलाके का दौरा कर निरीक्षण करेंगे. 

इससे पहले 14 अगस्त को जम्मू-कश्मीर के किशतवाड़ जिले के चशौती गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई थी. बादल फटने की घटना से इलाके में बाढ़ आ गई, जिसमें लगभग 56 लोगों की मौत हो गई. इसके साथ ही 80 लापता हो गए और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए. इस घटना के बाद राहत-बचाव कार्य में सेना के जवान, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान जुटे रहे. पहाड़ी इलाकों में बचाव कार्य करना बहुत ही मुश्किल भरा काम है. 

गौरतलब है कि मौसम विभाग की ओर से पहले ही भारी बारिश और भूस्खलन की चेतावनी दी गई थी. जानकारों का मानना है कि ऐसा इस लिए हो रहा है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन बहुत ही तेजी से हो रहा है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Jammu Kashmir flood Newsjammu kashmir cloudburstDoda cloudburst

Trending news

Saudi Arab News
क्या रोनाल्डो ने अपना लिया इस्लाम; मुसलमानों की तरह दुआ मांगने की वीडियो वायरल !
gaza
Gaza News: इजराइली मंत्रियों के घरों के बाहर बैठे प्रदर्शनकारी; कर रहे हैं बड़ी मांग
madhya pradesh news
मुसलमानों में भी पॉपुलर हुए प्रेमानंद महाराज; आरिफ के बाद इस लड़की ने की किडनी देने क
Rajasthan
Rajasthan में 2 दिन मीट पर पाबंदी, नाराज मुस्लिम समाज बोला, हो रहा भेदभाव
Indonesia News
इस मुस्लिम मुल्क का हुआ बांग्लादेश जैसे हाल; छात्रों ने घेरा संसद, हुआ बवाल
Israel
Israel ने जानबूझकर किया हमला! Gaza के अस्पताल पर अटैक का Video Viral
Durgakund Imambara
क्या है दुर्गाकुंड इमामबाड़ा केस, जिस पर नगर निगम और हिंदू समुदाय ने किया दावा?
Texas
Texas: Quran जलाने का वीडियो वायरल, GOP कैंडिडेट की नीच हरकत से भड़के मुसलमान
Lebanon news
लेबनानी सरकार ने ट्रंप के कहने पर उठाया ये बड़ा कदम,हिजबुल्लाह ने लगाया गंभीर इल्जाम
Mark Ruffalo
'दी अवेंजर्स' के 'हल्क' इजराइल से हुए भयंकर खफा! कर डाली ग्लोबल एक्शन की अपील
;