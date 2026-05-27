कश्मीर में अदा हुई ईद-उल-अज़हा की नमाज़, मस्जिदों और ईदगाहों में उमड़ी भारी भीड़

Budgam News: जम्मू-कश्मीर में ईद-उल-अज़हा का त्योहार इस बार भी पूरे धार्मिक उत्साह, भाईचारे के साथ मनाया गया. घाटी के अलग-अलग हिस्सों में सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज़ अदा करने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे थे. श्रीनगर, बडगाम, बारामुला, अनंतनाग और अन्य जिलों में ईद की नमाज़ शांतिपूर्ण माहौल में अदा की गई. लोगों ने देश और दुनिया में अमन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी.

श्रीनगर के सोनवार और अनंतनाग इलाके में भी ईद-उल-अज़हा के मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज़ अदा की. नमाज के बाद लोगों ने एक-दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी. बच्चों और युवाओं में त्योहार को लेकर खास उत्साह देखने को मिला. वहीं बडगाम जिले में भी ईद-उल-अज़हा बड़े धार्मिक जोश के साथ मनाई गई. सुबह से ही विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली.

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बडगाम में अदा की गई नमाज

सबसे बड़ी सामूहिक नमाज बडगाम के ओमपोरा इलाके में आयोजित हुई, जहां हजारों मुस्लिमों ने ईद की नमाज़ अदा की. इस दौरान धार्मिक विद्वानों और मौलानाओं ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और उनकी जिंदगी पर रोशनी डाली. उन्होंने लोगों को त्याग, सब्र और इंसानियत का संदेश दिया. ईद के मौके पर लोगों ने कुर्बानी की अहमियत को भी समझाया और समाज में प्रेम व भाईचारे को मजबूत करने की अपील की. नमाज के बाद लोगों ने अपने घरों की तरफ रुख किया और कुर्बानी की तैयारियों में जुट गए. बाजारों और सड़कों पर भी त्योहार की रौनक देखने को मिली. लेकिन, इस खुशी के माहौल के बीच बडगाम में हाल ही में हुई एक नाबालिग बच्ची की हत्या का मामला भी लोगों की चर्चा का केंद्र बना रहा. ओमपोरा में नमाज अदा करने पहुंचे लोगों ने बच्ची के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की.

निष्पक्ष जांच की मांग

लोगों का कहना था कि दोषियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे समाज में इस तरह के अपराध करने वालों को कड़ा संदेश मिले और भविष्य में कोई ऐसी घटना दोबारा न हो. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की कि मामले की निष्पक्ष और तेज जांच कर दोषियों को जल्द कानून के कठघरे में लाया जाए. कई लोगों ने इस घटना पर दुख और गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि मासूम बच्चों के खिलाफ अपराध किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किए जा सकते. ईद-उल-अज़हा के दौरान जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए थे.