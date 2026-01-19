Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimकभी स्थाई रूप से घाटी में नहीं लौटेंगे कश्मीरी पंडित; फारूक अब्दुल्ला ने बताई बड़ी वजह

"कभी स्थाई रूप से घाटी में नहीं लौटेंगे कश्मीरी पंडित"; फारूक अब्दुल्ला ने बताई बड़ी वजह

Farooq Abdullah on Kashmiri Pandits Migration Issue: फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कश्मीरी पंडित कभी स्थायी रूप से घाटी लौटेंगे, क्योंकि वे देश के अन्य हिस्सों में नया जीवन बसा चुके हैं. यह बयान 'होलोकॉस्ट दिवस' के दिन आया, जब विस्थापित पंडितों ने अलग मातृभूमि की मांग को लेकर प्रदर्शन किया.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 19, 2026, 10:16 PM IST

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला (फाइल फोटो)
Jammu Kashmir News: कश्मीर से विस्थापित कश्मीरी पंडितों की वापसी को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है. इसी बीच जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा बयान दिया है, जिसने इस मुद्दे पर नई चर्चा छेड़ दी है. उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि कश्मीरी पंडित कभी भी स्थायी रूप से घाटी लौटेंगे.

फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत में कहा, "वे (कश्मीरी पंडित) आगंतुक के रूप में आ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कश्मीरी पंडित कभी भी स्थायी रूप से घाटी लौटेंगे." हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि विस्थापित कश्मीरी पंडितों का अपने घरों में लौटने पर हमेशा स्वागत है.

फारूक अब्दुल्ला ने बताया घाटी क्यों नहीं लौटेंगे कश्मीरी पंडित?
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि घाटी ही कश्मीरी पंडितों के लिए सही स्थान है, लेकिन इस बात पर उन्होंने संदेह जताया कि क्या विस्थापित समुदाय वापस लौटना चाहेगा. फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक, देश के अन्य हिस्सों में जहां वे इस समय रह रहे हैं, वहां उन्होंने अपना नया जीवन बसा लिया है. उनके बच्चे भी कश्मीर से बाहर शिक्षा हासिल कर रहे हैं और रोजगार कर रहे हैं, ऐसे में उनका दोबारा घाटी लौटना मुश्किल लगता है.

पूर्व मुख्यमंत्री ने यह बयान उसी दिन दिया, जब प्रवासी कश्मीरी पंडित घाटी में अपने पैतृक घरों से जबरन पलायन की याद में 'होलोकॉस्ट दिवस' मना रहे थे. गौरतलब है कि कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पर पलायन साल 1990 में शुरू हुआ था, जब आतंकवादियों ने उन्हें घाटी छोड़ने या मौत का सामना करने की धमकी दी थी. इसके बाद हजारों कश्मीरी पंडित अपने घर-बार छोड़कर देश के अलग-अलग हिस्सों में बसने को मजबूर हो गए.

'घाटी में आज शांतिपूर्वक रह रहे हैं कई कश्मीरी पंडित'
फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि कई कश्मीरी पंडित परिवार ऐसे हैं जो कभी घाटी छोड़कर नहीं गए और आज भी अपने गांवों और इलाकों में शांतिपूर्वक रह रहे हैं. जब उनसे कश्मीरी पंडितों के कश्मीर वापसी और पुनर्वास को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि कई कश्मीरी पंडित अभी भी घाटी में रह रहे हैं और उन्होंने अपने गांव नहीं छोड़े हैं.

इसी बीच 'यूथ 4 पनुन कश्मीर' के बैनर तले दर्जनों कश्मीरी पंडितों ने सोमवार (19 जनवरी) शाम को जगती प्रवासी शिविर के पास जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने घाटी में अपनी वापसी के लिए एक अलग मातृभूमि की मांग की. विस्थापित कश्मीरी पंडितों की मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने उन्हें पहले ही आश्वासन दिया था कि सरकार उनके लिए मकान बनाएगी और सभी जरूरी मदद उपलब्ध कराई जाएगी.

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

