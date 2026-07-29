"PoK है भारत का हिस्सा तो वहां हो रहे कत्ल और हिंसा पर मोदी हुकूमत खामोश क्यों?"- फारूक अब्दुल्ला

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Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के सुहाने मौसम में सियासी पारा हाई है. इसकी वजह है नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के सदर फारूक अब्दुल्ला का हालिया बयान, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (Pok) हो रही हिंसा, मुबय्यना कत्ल, तलबा का एहतिजाज और अनंतनाग में हुई कार्रवाई को लेकर मरकजी हुकूमत पर जमकर निशाना साधा. साबिक वजीर-ए-आला के इस बयान पर देश के सियासी गलियारों में एक Pok का मुद्दे पर बहस शुरू हो गई.
NC के सदर और साबिक वजीर-ए-आला फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर वाकई भारत का हिस्सा माना जाता है, तो वहां के लोगों की मुश्किलों और इंसानी मसाइल पर भी खुलकर आवाज उठाई जानी चाहिए.
श्रीनगर में एक प्रोग्राम के बाद सहाफियों से बातचीत करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने कई बार यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन, वजीर-ए-आजम और विदेश मंत्री से दरख्वास्त की है कि वे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर दखल दें. उन्होंने मरकजी हुकूमत से मांग की कि वहां रहने वाले लोग तरह-तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं और उनकी तकलीफों पर गौर किया जाना चाहिए.
फारूक अब्दुल्ला ने कहा, "मैंने यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से अपील की है कि वहां जाकर लोगों की मुश्किलों का जायजा लिया जाए और उनका हल निकालने की कोशिश की जाए." उन्होंने आगे कहा, "मैंने वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री से भी इस मामले में दखल देने की गुजारिश की है."
फारूक अब्दुल्ला ने मरकजी हुकूमत के मौकिफ पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि सरकार अक्सर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा बताती है, लेकिन जब वहां कत्ल और मुबय्यना इंसानी हकूक के खिलाफवर्जी की खबरें सामने आती हैं, तब उसकी तरफ से कोई बयान सुनाई नहीं देता. उन्होंने कहा, "अगर यह आपका हिस्सा है तो वहां जो कुछ हो रहा है, उस पर खामोशी क्यों है? आप यह क्यों नहीं कहते कि कत्ल बंद होने चाहिए? मैंने हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं सुना."
इस दौरान उन्होंने तलबा की अगुवाई में हुए एहतिजाज की खुलकर हिमायत की. उनका कहना था कि अगर हुकूमत अपने किए हुए वादे पूरे नहीं करती, तो यह तहरीक जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि अगर मांगें मानने के बजाय तलबा के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और परेशान किया जाता है, तो इससे एहतिजाज खत्म नहीं होगा. उनके मुताबिक तलबा अब जाग चुके हैं और अगर खुदा ने चाहा तो अपनी मुहिम आगे भी जारी रखेंगे.
फारूक अब्दुल्ला ने हाल ही में अनंतनाग में हुई कार्रवाई पर भी एतराज जताया. उन्होंने दावा किया कि इस घटना के बाद हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया और कई घर गिरा दिए गए. उन्होंने हुकूमत को नसीहत देते हुए कहा कि ऐसे कदमों से परहेज किया जाना चाहिए, जिनसे लोग और ज्यादा दूर हो जाएं.
गौरतलब है कि हाल ही में इंतजामिया ने अनंतनाग में नशे के कारोबार के जरिये मुबय्यना तौर पर करोड़ों की जायदाद बनाने का दावा किया गया था. इन्हीं, जायदादों को गैर-कानूनी बताकार बुलडोजर कार्रवाई की गई थी. इसको लेकर फारूक अब्दुल्ला ने अपने रद्देअमल का इजहार करते हुए कहा कि हालात को संभालने के लिए ऐसी सख्त कार्रवाई के बजाय ऐसा रास्ता अपनाया जाना चाहिए, जिससे लोगों का भरोसा कायम रहे.