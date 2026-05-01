इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ FIR दर्ज, अलगाववादी नेता सैयद अली गिलानी का वीडियो शेयर करने पर मचा बवाल

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की नेता इल्तिजा मुफ्ती की मुश्किलें बढ़ गई हैं. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर इल्तिजा मुफ्ती और अन्य कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. कुछ दिन पहले इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर अलगाववादी नेता मरहूम सैयद अली शाह गिलानी का वीडियो शेयर करते हुए उनकी तारीफ की थी. इसी पोस्ट को लेकर जम्मू-कश्मीर के भाजपा नेता और अन्य लोगों ने इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक, श्रीनगर पुलिस ने सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो के फैलने का नोटिस लेने के बाद साइबर पुलिस स्टेशन में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया. दरअसल, इल्तिजा मुफ्ती ने सैयद शाह गिलानी का एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें मरहूम सैयद शाह गिलानी उर्दू भाषा के महत्व के बारे में बात करते दिख रहे हैं.

इल्तिजा मुफ्ती ने सैयद शाह गिलानी का वीडियो शेयर करते हुए अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "हो सकता है कि वह गिलानी की सोच से सहमत नहीं हो सकती है, लेकिन उर्दू की अहमियत पर जोर देने वाला उनका यह पुराना वीडियो दूसरे कारणों के अलावा भी बहुत मायने रखता है...देखने लायक है.

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वहीं, BJP के जम्मू-कश्मीर मीडिया इंचार्ज साजिद यूसुफ शाह ने इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ कार्रवाई न होने पर सवाल उठाया और कहा कि वह एक ऐसे व्यक्ति के वीडियो शेयर कर रही हैं जो कश्मीर घाटी में खून-खराबे, नफरत फैलाने और अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है.

उन्होंने कहा कि अगर यही काम कोई आम आदमी करता तो वह जेल में होता. क्या सिस्टम ऐसे काम करता है कि कुछ लोगों को वोट पाने की पूरी छूट दी जाती है? हमारा सिस्टम इतना करप्ट क्यों है? पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का शेयर किया यह वीडियो ऐसे समय में सामने आया है.

गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने नायब तहसीलदार और पटवारी के पदों के लिए प्रस्तावित रेवेन्यू सर्विसेज़ भर्ती में उर्दू भाषा की ज़रूरत हटाने पर जनता से आपत्तियां मांगी थीं, जिस पर इल्तिजा मुफ्ती ने विरोध किया और विरोध के तुरंत बाद चुनी हुई सरकार के उप मुख्यमंत्री और YM सलाहकार ने यस पार्टी की एक इमरजेंसी मीटिंग के दौरान इल्तिजा मुफ्ती की आपत्तियों को बेबुनियाद बताया.