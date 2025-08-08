Jammu Kashmir में कई किताबों पर लगी रोक, मौलाना मौदूदी समेत कई लेखकों की किताबों पर गंभीर इल्जाम
Jammu Kashmir में कई किताबों पर लगी रोक, मौलाना मौदूदी समेत कई लेखकों की किताबों पर गंभीर इल्जाम

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर की सरकार ने 25 किताबों पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिए हैं कि इन कितबों में अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया है. इसके साथ ही इन किताबों पर यह भी आरोप हैं कि इन किताबों से राज्य की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 08, 2025, 12:37 PM IST

Jammu Kashmir में कई किताबों पर लगी रोक, मौलाना मौदूदी समेत कई लेखकों की किताबों पर गंभीर इल्जाम

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर की हुकूमत ने सूबे में मौलाना मौदूदी, अरुंधती रॉय और ए. जी. नूरानी समेत कई अन्य फेमस लेखकों के लगभग 25 किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस प्रतिबंध के पक्ष में राज्य सरकार ने तर्क दिया है कि इन किताबों में झूठ की बुनियाद पर कहानियां गढ़ी गई हैं और ये किताबें दहशतगर्दाना ख्यालात को बढ़ावा देती हैं. साथ ही हुकूमत का यह भी कहना है कि इन किताबों से राज्य की सुरक्षा और संप्रभुता पर खतरा है. 

जम्मू-कश्मीर की होम मिनिस्ट्री ने सूबे में 25 किताबों पर प्रतिबंध लगाने का ऑर्डर दिया. इस ऑर्डर में कहा गया है कि सूबे में प्रसारित कुछ साहित्य अलगाववादी विचारधारा का प्रचार करता है और हिंसा भड़काता है. ऑर्डर में कहा गया है कि खुफिया जानकारी से पता चलता है कि इस तरह की सामग्री के प्रसार ने क्षेत्र के युवाओं को कट्टरपंथी बनाने में अहम भूमिका निभाई है.

ऑर्डर में भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम संहिता (BNSS) 2023 की धारा 98 का हवाला दिया गया है. कानून के इस धारा के तहत राज्य सरकार टिफिकेशन के ज़रिए विवादास्पद प्रकाशनों को सरकारी कब्जे में ले सकती है और इन किताबों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. 

जम्मू-कश्मीर की सरकार के मुताबिक जिन किताबों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं. उन किताबों में कथित तौर पर ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़कर, आतंकवादियों का महिमामंडन किया गया है और सुरक्षा बलों को बदनाम करके और धार्मिक कट्टरवाद व अलगाव को बढ़ावा दिया गया है. 

जिन किताबों को जम्मू-कश्मीर सरकार ने बैन किया है, उन किताबों और उनके लेखकों के नाम

1. तारीख़-ए-हुर्रियत-ए-कश्मीर- (डॉ. शम्सुद्दीन)
2. कश्मीर: आज़ादी के लिए मामला- (अरुंधति रॉय, परवेज़ इमरोज़, मीरज़ा वहीद)
3. कश्मीर: पैलेट गन के ज़ख्म- (नसीर गनई)
4. कश्मीर में आज़ादी की जद्दोजहद का इतिहास (भाग 1)- (मोहम्मद यूसुफ सराफ)
5. कश्मीर में आज़ादी की जद्दोजहद का इतिहास (भाग 2)- (मोहम्मद यूसुफ सराफ)
6. क्या तुम्हें कुनन पोशपोरा याद है?- (एस्सर बटूल व अन्य)
7. भविष्य की तलाश में – कश्मीर की कहानी- (डेविड देवदास)
8. संघर्षरत कश्मीर – भारत, पाकिस्तान और अंतहीन युद्ध- (विक्टोरिया स्कोफील्ड)
9. चौराहे पर खड़ा कश्मीर- (सुमंत्रा बोस)
10. कश्मीर की अनकही कहानी: डिक्लासिफ़ाइड- (इकबाल चिब)
11. कश्मीर: क्रोध और कारण- (गौहर गिलानी)
12. अनुच्छेद 370 के बाद की कश्मीर की अनकही कहानी- (अनुराधा भसीन)
13. वाजपेयी युग में कश्मीर- (ए. एस. दुलत)
14. जम्मू-कश्मीर का विरोधाभास- (ए. जी. नूरानी)
15. कश्मीर: आख्यान के पीछे का मिथक- (आरिफ़ अयाज़ पर्रे)
16. इतिहास की राहों पर कश्मीर- (वसीम राजा)
17. लोकतंत्र और राष्ट्र के बीच: कश्मीर में लिंग और सैन्यकरण- (सीमा काज़ी )
18. कश्मीर संघर्ष को समझने की ओर- (मीर अली फारूक)
19. कश्मीर पर उपनिवेशवाद: भारतीय कब्ज़े में राष्ट्र निर्माण- (हाफ़्सा कंजवाल)
20. आज़ादी और क़ैद: कश्मीर सीमा पर पहचान की बातचीत- (राधिका गुप्ता)
21. अमेरिका और कश्मीर- (डॉ. शमशाद शान)
22. कश्मीर: विवादित विरासत- (ए. जी. नूरानी)
23. अल-जिहाद फिल इस्लाम- (मौलाना अबुल आला मौदूदी)
24. मुजाहिद की अज़ान- (इमाम हसन अल-बन्ना)
25. विवादित ज़मीनें: इस्राइल-फिलिस्तीन, कश्मीर, बोस्निया, साइप्रस, श्रीलंका- (सुमंत्रा बोस)

