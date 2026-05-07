जम्मू-कश्मीर में ड्रग तस्करी और नशाखोरी के खिलाफ फतवा, ग्रैंड मुफ्ती बोले- "उनकी कमाई हराम, मरने पर..."

Jammu Kashmir News Today: जम्मू-कश्मीर में बढ़ती नशाखोरी ने लंबे समय से समाज, खासकर नौजवानों की जिंदगी पर असर डाला है. इसको रोकने के लिए प्रशासन और उलेमा अक्सर कैंपेन चलाते रहे हैं, और लोगों को इस बुराई से दूर रहने की नसीहत देते हैं. क्योंकि इस्लाम में नशे को समाज और इंसान दोनों के लिए विनाशकारी माना गया है. अब नशाखोरी के खिलाफ एक बड़ा और सख्त कदम उठाते हुए जम्मू-कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नासिर-उल-इस्लाम ने नशीले पदार्थों की तस्करी और उससे होने वाली आमदनी को लेकर अहम फतवा जारी किया है.

जम्मू-कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती ने साफ कहा है कि नशीले पदार्थों की बिक्री से होने वाली पूरी आमदनी "हराम" है और इस पैसे का इस्तेमाल किसी भी मजहबी या भलाई के काम में नहीं किया जा सकता है. उन्होंने लोगों से अपील की कि ऐसे तस्करों का सामाजिक बहिष्कार करें और साथ ही उनके जनाजे (अंतिम संस्कार) में भी शामिल न हों ताकि समाज को यह संदेश मिले कि यह अपराध किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा.

इस फतवे का मकसद क्षेत्र में नशीले पदार्थों के बढ़ते खतरे पर पूरी तरह से लगाम लगाना है, जिसके लिए इसमें शामिल लोगों पर कड़े मजहबी और सामाजिक पाबंदियां लागू की जाएं. फतवे में कहा गया है कि नशीले पदार्थों के कारोबार से खरीदी गई हर चीज, चाहे वह जमीन हो, मकान हो, गाड़ी हो या कोई दूसरी महंगी वस्तु, सब हराम मानी जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रैंड मुफ्ती ने यह भी कहा कि मस्जिदों, दरगाहों और मदरसों को ऐसे लोगों से किसी तरह का चंदा या आर्थिक मदद स्वीकार नहीं करनी चाहिए. उनके मुताबिक, हराम की कमाई से मजहबी काम नहीं हो सकते हैं. ग्रैंड मुफ्ती ने अपने बयान में कहा, "मैंने शरीयत के तहत यह हुक्म जारी किया है कि नशीले पदार्थों की कमाई से खरीदी गई चीजें हराम हैं. यह पैसा मस्जिद, मदरसे या किसी मजहबी काम में इस्तेमाल नहीं हो सकता. यहां तक कि इस पैसे से कोई गरीब अपना कर्ज भी अदा नहीं कर सकता. इसमें किसी तरह की नरमी की गुंजाइश नहीं है."

यह भी पढ़ें: 'लोग क्या कहेंगे' अगर आप भी इस पचड़े में फंसते हैं, तो आप सच्चे मुसलमान नहीं हैं!

मुफ्ती नासिर-उल-इस्लाम ने यह भी कहा कि समाज को नशे के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना होगा, ताकि नई पीढ़ी को बर्बादी से बचाया जा सके. उन्होंने लोगों से अपील की कि नशीले पदार्थों के सौदागरों का पूरी तरह सामाजिक बहिष्कार करें और उनके जनाजों में भी शामिल न हों, जिससे उन्हें अपने अपराध की गंभीरता का एहसास हो सके.

फतवे में सभी इमामों और उलेमा को भी खास जिम्मेदारी दी गई है. उनसे कहा गया है कि वे हर शुक्रवार के खुतबे और दूसरी मजहबी बैठकों या मजलिसों में नशाखोरी के मजहबी और सामाजिक नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करें. इमामों से यह भी कहा गया है कि वे नौजवानों को समझाएं कि नशा इस्लाम में हराम है और इससे जुड़ने वालों को दुनिया और आखिरत दोनों में संगीन नतीजें भुगतने पड़ सकते हैं, और वह क्या गुनाह कर रहे हैं.

अधिकारियों ने भी पहले धार्मिक नेताओं से अपील की थी कि वे इस अभियान में आगे बढ़कर भूमिका निभाएं. प्रशासन का मानना है कि समाज में इमामों और उलेमा का गहरा प्रभाव होता है, इसलिए वे लोगों को जागरूक करने और नशे के खिलाफ माहौल बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं.

इमामों को यह जिम्मेदारी भी दी गई है कि वे मस्जिद इंतजामिया के साथ मिलकर नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल लोगों की पहचान करें और उनके सामाजिक बहिष्कार को सुनिश्चित करें. साथ ही लोगों को बिना डर पुलिस को जानकारी देने के लिए भी प्रेरित करें.

प्रशासन ने इस मुहिम को पूरे समाज की साझी लड़ाई बताया है और कहा है कि नशाखोरी को "नार्को आतंक" के खतरे के रूप में देखा जा रहा है. अधिकारियों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर की मस्जिदों के इमाम और कमेटियां इस अभियान में प्रशासन की "आंख और कान" बनकर काम करेंगी, ताकि समाज को इस खतरनाक बुराई से बचाया जा सके.

यह भी पढ़ें: सोशल मीडिया और मुसलमान: लाइक और शेयर के लिए झूठ और प्रोपगैंडा से रहें दूर