जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से मचा हाहाकार; जम्मूतवी स्टेशन से जाने वाली सभी ट्रेनें कैंसल
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2898720
Zee SalaamIndian Muslim

जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से मचा हाहाकार; जम्मूतवी स्टेशन से जाने वाली सभी ट्रेनें कैंसल

Jammu Tawi Railway Station Closed Today: जम्मू-कश्मीर में मूसलाधार बारिश के चलते जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से सभी ट्रेनें रद्द कर दी गईं. स्टेशन के बाहर यात्रियों की भीड़ उमड़ी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया है. रेलवे ने कहा है कि हालात सुधरने पर ही सेवाएं शुरू होंगी.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Aug 27, 2025, 03:43 PM IST

Trending Photos

ट्रेन कैंसल होने के बाद परेशान यात्री
ट्रेन कैंसल होने के बाद परेशान यात्री

Jammu Kashmir News Today:  जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है, हालात इतने बिगड़ गए कि रेलवे विभाग ने जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से जाने वाली सभी ट्रेनों को फिलहाल के लिए रद्द कर दिया है. इस फैसले के बाद स्टेशन के बाहर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली. दूर-दराज से आए लोग फिलहाल काफी देर से सड़कों पर ही फंसे हुए हैं.

स्टेशन पर तैनात जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सुरक्षा को देखते हुए यात्रियों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी है. यही वजह है कि नाराज और परेशान यात्री स्टेशन के बाहर ही इकट्ठा होकर ट्रेन सेवाएं शुरू करने की मांग कर रहे हैं. हालांकि, रेलवे विभाग का साफ कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सबसे पहले है. मौसम सामान्य होते ही ट्रेनें दोबारा शुरू की जाएंगी.

बारिश की वजह से जम्मू क्षेत्र के कई इलाकों में पानी भर गया है और ट्रैफिक निजाम पूरी तरह से ठप पड़ गया है. लोगों को अपील की गई है कि बेजवह गैर जरूरी यात्रा से बचें और हालात सुधरने तक धैर्य बनाए रखें. वहीं, यात्रियों का कहना है कि अचानक ट्रेनों के बंद होने से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इस वक्त पूरा जम्मू तवी स्टेशन भारी बारिश और रद्द हुई ट्रेनों की वजह से अफरातफरी का केंद्र बन गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

अंबाला रेल मंडल ने भी कैंसल की कई ट्रेनें

गौरतलब हो बीते कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जबकि किश्तवाड़ और डोडा जिलों में बादल फटने से भारी तबाही हुई है. इसकी वजह यहां पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और कई जगह पर रेलवे ब्रिज में दरार आने की वजह से जम्मू जाने वाली कई ट्रेनों को रेलवे ने रद्द कर दिया है. ट्रेनों के रद्द होने से जरुरी काम करने के लिए ट्रेन से सफर के इरादे से निकले लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. 

कई यात्रियों ने दावा किया है कि बीच रस्ते में ही ट्रेन को रद्द कर दिया गया है, जिसकी वजह से वह न ही घर वापस जा सकते है और न अपनी मंजिल तक. अंबाला रेल मंडल ने यात्रियों के लिए हेल्प डेस्क बनाया है और जम्मू जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द किया है, क्योंकि पठानकोट के नजदीक रेलवे पुल पर पानी की वजह से मामूली नुकसान पहुंचा है. 

यात्रियों को दिया जा रहा है रिफंड

पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है. कई इलाके तो ऐसे है जहां बाढ़ जैसे हालात बन गए है और कई जगह पर तबाही मची हुई है. जम्मू में पठानकोट के नजदीक फ्लूड फ्लैश की वजह से रेलवे ब्रिज पर क्षतिग्रस्त हुआ है, इसकी वजह से जम्मू जाने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है. 

 इसकी जानकारी देते हुए अंबाला रेल मंडल के सीनियर डीसीएम नवीन कुमार ने बताया कि जम्मू और कई जगह पर ट्रैक पर पानी होने की वजह से जम्मू जाने वाली ज्यादातर ट्रेनों का रद्द कर दिया है. उन्होंने कहा कि यात्रियों को कोई परेशानी न हो इसके लिए उन्हें रिफंड दिया जा रहा है और जगह जगह पर हेल्प डेस्क बनाए गए हैं.

ये भी पढ़ें: चंदन गुप्ता हत्याकांड के दोषी सलीम की लखनऊ जेल में मौत; पुलिस ने बताई ये वजह

 

About the Author
author img
Raihan Shahid

TAGS

jammu kashmir newsJammu Tawi Railway Stationjammu kashmir rain newsmuslim news

Trending news

jammu kashmir news
जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से हाहाकार; जम्मूतवी स्टेशन से जाने वाली ट्रेनें कैंसल
UP News
चंदन गुप्ता हत्याकांड के दोषी सलीम की लखनऊ जेल में मौत; पुलिस ने बताई ये वजह
Uttar Pradesh news
गणेश चतुर्थी पर इस बात को लेकर दो समुदायों के बीच बवाल,पुलिस ने मामले को किया शांत
Bhopal
गणेश की मूर्ती बेचनी है तो मुस्लिम कारीगरों को करनी होगी पूजा; BJP विधायक की धमकी
Supreme Court
सलीम की जमानत पर SC की NIA को दो टूक; न संगठन बैन, न जुर्म फिर गिरफ्तारी क्यों?
Israel
इजराइली नहीं मानते गाजा में है कोई भी निर्दोश! होश उड़ा देगी ये रिसर्च
war on gaza
Gaza में इजराइल की इस हरकत से नाखुश है भारत, जारी किया बयान
madhya pradesh news
पुलिस के सामने सरवर की माशूका ने बदला बयान! लव-जिहाद केस में जेल; भारी बवाल
UP News
UP: पैसों की कमी, 3 दिन सड़ती रही कुमार की लाश, फरिश्ता बनकर आया मुस्लिम शख्स
Uttar Pradesh news
मोहम्मद (स.) पर विवादित टिप्पणी मामले में नरसिंहानंद होंगे गिरफ्तार? दर्ज हुई FIR
;