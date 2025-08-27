जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से मचा हाहाकार; जम्मूतवी स्टेशन से जाने वाली सभी ट्रेनें कैंसल

Jammu Kashmir News Today: जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है, हालात इतने बिगड़ गए कि रेलवे विभाग ने जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से जाने वाली सभी ट्रेनों को फिलहाल के लिए रद्द कर दिया है. इस फैसले के बाद स्टेशन के बाहर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली. दूर-दराज से आए लोग फिलहाल काफी देर से सड़कों पर ही फंसे हुए हैं.

स्टेशन पर तैनात जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सुरक्षा को देखते हुए यात्रियों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी है. यही वजह है कि नाराज और परेशान यात्री स्टेशन के बाहर ही इकट्ठा होकर ट्रेन सेवाएं शुरू करने की मांग कर रहे हैं. हालांकि, रेलवे विभाग का साफ कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सबसे पहले है. मौसम सामान्य होते ही ट्रेनें दोबारा शुरू की जाएंगी.

बारिश की वजह से जम्मू क्षेत्र के कई इलाकों में पानी भर गया है और ट्रैफिक निजाम पूरी तरह से ठप पड़ गया है. लोगों को अपील की गई है कि बेजवह गैर जरूरी यात्रा से बचें और हालात सुधरने तक धैर्य बनाए रखें. वहीं, यात्रियों का कहना है कि अचानक ट्रेनों के बंद होने से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इस वक्त पूरा जम्मू तवी स्टेशन भारी बारिश और रद्द हुई ट्रेनों की वजह से अफरातफरी का केंद्र बन गया है.

अंबाला रेल मंडल ने भी कैंसल की कई ट्रेनें

गौरतलब हो बीते कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जबकि किश्तवाड़ और डोडा जिलों में बादल फटने से भारी तबाही हुई है. इसकी वजह यहां पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और कई जगह पर रेलवे ब्रिज में दरार आने की वजह से जम्मू जाने वाली कई ट्रेनों को रेलवे ने रद्द कर दिया है. ट्रेनों के रद्द होने से जरुरी काम करने के लिए ट्रेन से सफर के इरादे से निकले लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

कई यात्रियों ने दावा किया है कि बीच रस्ते में ही ट्रेन को रद्द कर दिया गया है, जिसकी वजह से वह न ही घर वापस जा सकते है और न अपनी मंजिल तक. अंबाला रेल मंडल ने यात्रियों के लिए हेल्प डेस्क बनाया है और जम्मू जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द किया है, क्योंकि पठानकोट के नजदीक रेलवे पुल पर पानी की वजह से मामूली नुकसान पहुंचा है.

यात्रियों को दिया जा रहा है रिफंड

पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है. कई इलाके तो ऐसे है जहां बाढ़ जैसे हालात बन गए है और कई जगह पर तबाही मची हुई है. जम्मू में पठानकोट के नजदीक फ्लूड फ्लैश की वजह से रेलवे ब्रिज पर क्षतिग्रस्त हुआ है, इसकी वजह से जम्मू जाने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है.

इसकी जानकारी देते हुए अंबाला रेल मंडल के सीनियर डीसीएम नवीन कुमार ने बताया कि जम्मू और कई जगह पर ट्रैक पर पानी होने की वजह से जम्मू जाने वाली ज्यादातर ट्रेनों का रद्द कर दिया है. उन्होंने कहा कि यात्रियों को कोई परेशानी न हो इसके लिए उन्हें रिफंड दिया जा रहा है और जगह जगह पर हेल्प डेस्क बनाए गए हैं.

