Jammu Kashmir HC से मेहराज मलिक को नहीं मिली राहत; 29 Jan को होगी सुनवाई, समर्थक मायूस

Jammu Kashmir HC on Mehraj Malik PSA Case: डोडा से AAP विधायक मेहराज मलिक से जुड़े PSA मामले में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद अगली तारीख 29 जनवरी तय की. इससे पहले मेहराज मलिक की लीगल टीम ने इस केस पर जल्द सुनवाई की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.

 

Last Updated: Dec 27, 2025, 06:28 PM IST

Trending Photos

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Jammu Kashmir News Today: डोडा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक मेहराज मलिक से जुड़े पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) मामले में आज शनिवार (27 दिसंबर) को जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 29 जनवरी तय की है.

सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी विधायक की कानूनी टीम की सदस्य एडवोकेट अप्पू सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि आज मेहराज मलिक की लीगल टीम की तरफ से कोर्ट के सामने खास प्रार्थना की गई थी, इसमें कोर्ट से इस पर जल्द सुनवाई करने की मांग की थी. हालांकि, कोर्ट ने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया. इसके बाद दोपहर के समय इस मामले में सुनवाई हुई.

एडवोकेट अप्पू सिंह ने बताया कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मेहराज मलिक की लीगल टीम से यह पूछा कि क्या उनकी तरफ से केस से जुड़े सभी दस्तावेज और जरूरी कागजात कोर्ट में जमा कर दिए गए हैं. या फिर उन्हें कोई और सबमिशन देना है. इस पर लीगल टीम ने कोर्ट को बताया कि उनकी ओर से सभी जरूरी दस्तावेज पहले ही जमा किए जा चुके हैं. 

सुनवाई के दौरा हाईकोर्ट की बेंच के सामने सीनियर काउंसिल सुनील सेठी ने लगभग डेढ़ घंटे बहसी की. बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की नए साल में 29 जनवरी तय की है.  इस दौरान कोर्ट परिसर में मेहराज मलिक के कई समर्थक भी मौजूद रहे. समर्थकों को उम्मीद थी कि आज की सुनवाई के बाद मेहराज मलिक से पीएसए हट सकता है. हालांकि, जब कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को रखने का फैसला सुनाया, तो समर्थकों को निराशा हाथ लगी.

किन मामलों को लेकर हैं विवाद में?
मेहराज मलिक का नाम सितंबर 2025 में उस वक्त ज्यादा चर्चा में आया, जब उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत गिरफ्तार किया गया. उन पर सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के आरोप लगाए गए. इस कार्रवाई के साथ वह जम्मू-कश्मीर के पहले ऐसे सिटिंग विधायक बने, जिन पर PSA लगाया गया है.

इस गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कई सियासी दलों ने नाराजगी जताई और कार्रवाई की आलोचना की. वहीं, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि मेहराज मलिक के खिलाफ कुल 18 एफआईआर दर्ज हैं और उन पर कई बार विवादित बयान देने के आरोप लगे हैं. 

कौन हैं मेहराज मलिक?
मेहराज मलिक जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले के रहने वाले हैं. 37 वर्षीय मेहराज मलिक ने साल 2013 में आम आदमी पार्टी जॉइन की थी. उस वक्त जम्मू-कश्मीर में AAP का संगठन शुरुआती दौर में था और मेहराज मलिक जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे.

मलिक को सियासी करियर की पहली बड़ी कामयाबी उन्हें साल 2020 में मिली, जब वह डोडा जिले के कहारा क्षेत्र से जिला विकास परिषद के सदस्य चुने गए. यह जीत इसलिए अहम मानी गई क्योंकि वह जम्मू-कश्मीर में AAP के पहले निर्वाचित प्रतिनिधि बने.  इसके बाद अक्टूबर 2024 में हुए जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों में मेहराज मलिक ने डोडा विधानसभा सीट से जीत दर्ज की. उन्होंने इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को हराया. 

इस जीत के साथ आम आदमी पार्टी ने पहली बार जम्मू-कश्मीर विधानसभा में प्रवेश किया और मेहराज मलिक पार्टी के इकलौते विधायक बने. मार्च 2025 में पार्टी ने उन्हें जम्मू-कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया, जिससे राज्य में संगठन विस्तार की जिम्मेदारी उनके हाथों में आई. फिलहाल मेहराज मलिक जेल में बंद हैं और उनके समर्थक उनकी जल्द रिहाई की उम्मीद लगाए बैठे हैं. 

