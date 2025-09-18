कश्मीर के चिराग अब्दुल गनी भट की मौत, CM उमर अब्दुल्ला समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजली
कश्मीर के चिराग अब्दुल गनी भट की मौत, CM उमर अब्दुल्ला समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजली

Abdul ghani bhat death: जम्मू-कश्मीर के हूर्रियत कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर अब्दुल गनी भट की मौत हो गई है. वह एक राजनेता के साथ-साथ, प्रोफेसर और लेखक भी थे. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 18, 2025, 01:12 PM IST

कश्मीर के चिराग अब्दुल गनी भट की मौत, CM उमर अब्दुल्ला समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजली

Abdul ghani bhat death: जम्मू-कश्मीर में हूर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक बड़े नेता प्रोफेसर अब्दुल गनी भट की मौत हो गई है. इस मौत से जम्मू-कश्मीर में गम का माहौल है. अब्दुल गनी भट की मौत पर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री समेत कई बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है. 

प्रोफेसर अब्दुल गनी भट जम्मू-कश्मीर के हूर्रियत कॉन्फ्रेंस (गठबंधन) के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं. प्रोफेसर अब्दुल गनी भट की मौत 89 की उम्र में  सोपोर के बोइटेंगो स्थित उनके आवास पर बुधवार (17 सितंबर) की शाम को हुई. वह लंबे वक्त से बीमारी से जूझ रहे थे.

इस मौत से जम्मू-कश्मीर में गम का माहौल है. राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि वरिष्ठ कश्मीरी नेता और शिक्षाविद प्रोफेसर अब्दुल गनी भट की मौत के बारे में सुनकर बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ. उन्होंने कहा कि हम दोनों की राजनीतिक विचारधारा बिल्कुल अलग थीं, लेकिन मैं उन्हें हमेशा एक बहुत ही इज्जतदार व्यक्ति के रूप में याद रखुंगा. 

जम्मू-कश्मीर में पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी प्रोफेसर अब्दुल गनी भट की मौत पर दुख व्यक्त की. उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि प्रोफेसर अब्दुल गनी भट की मौत की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ है. महबूबा मुफ्ती ने उन्हें कश्मीर की उथल-पुथल वाले इतिहास में एक संयम की आवाज बताया. महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दोनों के विचारधारा अलग-अलग होने के बावजूद एक अच्छे मित्र थे. 

प्रोफेसर अब्दुल गनी भट ने राजनीति के अलावा पढ़ने-पढ़ाने का काम भी किया है. उन्होंने 'बियॉन्ड मी'' नामक एक किताब भी लिखा है. उन्होंने राजनीतिक परिवेश में आने से पहले फारसी विषय के प्रोफेसर के रूप में पढ़ाने का काम किया है. प्रोफेसर अब्दुल गनी भट जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद के दौर में भी शांति की बात करते थे. वह कश्मीर समस्या को शांतिपूर्वक हल करने की बात करते थे. 

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं.

