प्रतिबंधित संगठन जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन के पर्व सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान

Jammu Kashmir News: पांच सालों के लिए प्रतिबंधित जम्मू-कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम की संगठन के दो पूर्व सदस्यों के घरों की तलाशी की गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 07, 2026, 01:23 PM IST

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन के दो पूर्व सदस्यों के घरों में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने तलाशी की. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बारामुला जिले में तलाशी अभियान चलाया. यह कार्रवाई क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से की गई.

बारामुला पुलिस के मुताबिक यह तलाशी अभियान पुलिस पोस्ट मीरगुंड के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मिर्चीमार्ग, मीरगुंड इलाके में चलाया गया. पुलिस टीमों ने यहां दो व्यक्तियों के आवासों पर तलाशी ली.

इनमें गुलाम हुसैन मलिक, पुत्र मोहम्मद इब्राहिम मलिक और गुलाम मोहम्मद सोफी, पुत्र मोहम्मद अब्दुल्ला सोफी शामिल हैं. पुलिस के मुताबिक, दोनों व्यक्ति पहले प्रतिबंधित संगठन जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन से जुड़े रह चुके हैं.

यह कार्रवाई FIR नंबर 45/2025, थाना पट्टन के तहत की गई है. मामला UAPA (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) की धारा 10 और 13 के साथ-साथ बीएनएस की धारा 147 और 148 के अंतर्गत दर्ज है. तलाशी से पहले पुलिस ने सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिंहपोरा, पट्टन से वैध तलाशी वारंट प्राप्त किया था.

पुलिस ने बताया कि तलाशी की पूरी कार्रवाई कार्यकारी मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिंहपोरा की मौजूदगी में संपन्न की गई. इसके अलावा, संबंधित नंबरदार भी मौके पर मौजूद रहे. तलाशी के दौरान कानून द्वारा निर्धारित सभी नियमों और प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन किया गया.

जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन पर गृह मंत्रालय ने लगाया प्रतिबंध
जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन एक प्रमुख कश्मीरी शिया राजनीतिक और धार्मिक संगठन है. भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने मार्च 2025 में इस संगठन पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया. सितंबर 2025 में एक विशेष ट्रिब्यूनल ने इस प्रतिबंध की पुष्टि करते हुए इसे एक गैरकानूनी संघ घोषित किया. इसकी स्थापना 1962 में मोहम्मद अब्बास अंसारी द्वारा की गई थी। 2022 में उनके निधन के बाद से, संगठन का नेतृत्व उनके बेटे मसरूर अब्बास अंसारी कर रहे हैं.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

jammu kashmir newsJammu Kashmir Itehadul MuslimeenToday News

jammu kashmir news
प्रतिबंधित संगठन जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ कार्रवाई
