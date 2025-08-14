Jammu Kashmir: किश्तवाड़ में बादल फटने से 10 लोगों की मौत, भारी तबाही होने की आशंका

Jammu Kashmir cloudburst incident: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही हुई है. इस घनटा में 10 लोगों की मौत भी हो गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में बादल फटने से भारी तबाही हुई है. यह घटना जम्मू-कश्मीर के किश्तवार के चिशोती इलाके में हुई है, यहां बादल फटने से इलाके में अचानक बाढ़ आ गई. इस दौरान 10 लोगों की मौत हो गई है. साथ ही भारी नुकसान होने की आशंका जताई है. फिलहाल घटना स्थल पर बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है.
इस घटना पर किश्तवाड़ के पड्डर-नागसेनी विधानसभा के विधायक सुनिल कुमार ने बताया है कि अभी तक हमारे पास कोई अधिकारिक जानकारी नहीं है कि चिशोती इलाके में बादल फटने से कितने लोगों की मौत हुई है. उन्होंने आगे कहा कि इस घटना से इलाके में भारी तबाही होने की संभावना है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले के पड्डर के चिशोती इलाके में मचैल माता यात्रा के रास्ते में भीषण बादल फटने की घटना हुई, जिससे इलाके में भारी तबाही हुई है, और बाढ़ आ गया है. पड्डर-नागसेनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुनील शर्मा ने कहा कि इस घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं और स्थिति का आकलन करने के प्रयास जारी हैं. उन्होंने बताया कि यात्रा वाले मार्ग पर मलबा, पैदल मार्गों और पटरियों को नुकसान होने की संभावना है.
बता दें कि इस घटना के बाद मौके पर बचाव दल तैनात किए जा रहे हैं और स्थानीय प्रशासन स्थिति पर कड़ी नज़र बनाई हुई है. इसके साथ ही घटना स्थल पर स्तिथि का मुआयना करने के लिए DC किश्तवाड़, SSP किश्तवाड़, SDRF रेड क्रॉस और अन्य अधिकारी मौके पर पहुँच रहे हैं.
गौरतलब है कि इससे पहले जम्मू-कश्मीर के रामबन में अचानक बादल फटने से बाढ़ आ गई थी, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई थी. साथ ही बाढ़ आने से भारी नुकसान भी हुआ था. रामबन में बादल फटने की घटना में लगभग 40 घर तबाह हो गए थे.