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Jammu Kashmir: असली FIR गायब, पहले हथियार बरामदगी फिर गिरफ्तारी; HC ने अधिकारियों को किया तलब

HC on Jammu Kashmir Police Action: एक बार फिर पुलिसिया कार्यशैली की वजह से कुछ कथित बेगुनाह लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं. इस मामले पर सुनाई करते हुए हाईकोर्ट ने जांच एजेंसियों और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए अधिकारियों को तलब किया है. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 30, 2026, 11:34 PM IST

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(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Jammu Kashmir News Today: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने एक पुराने हथियार बरामदगी मामले में जांच एजेंसियों और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं. अदालत ने यहां तक कहा कि मामला शुरू से ही कई तरह खामियों से भरा हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसने पूरी जांच की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक, मामला साल 2019 का है, जब जम्मू कश्मीर के लखनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने हथियार बरामद किया था, और कुछ लोगों पर एफआईआर दर्ज किया था. जस्टिस राहुल भारती ने जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान मामले की टाइमलाइन पर खासतौर पर टिप्पणी की. 

अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक, एफआईआर नंबर 61/2019 को 12 सितंबर 2019 की सुबह 8:30 बजे दर्ज किया गया था, जबकि जिस गाड़ी से हथियार बरामद होने का दावा किया गया, उसे उसी दिन सुबह 9:45 बजे रोका गया. जस्टिस राहुल भारती ने अपने आदेश में इस अंतर को बेहद संगीन बताते हुए कहा कि यह एक ऐसा पहलू है जिसको अदालत नजरअंदाज नहीं कर सकती और इसे गंभीरता से लेना जरुरी है.

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प्रोसेक्यूशन के मुताबिक, एक ट्रक जिसका नंबर जेके-13 ई 2000 चार एके-56 राइफल, दो एके-47 राइफल और छह भरी हुई मैगजीन बरामद होने का दावा किया गया. हर मैगजीन में 30 राउंड गोलियां होने की बात कही गई. उस समय ट्रक को सबीला अहमद बाबा नाम का शख्स चला रहा था.

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पुलिस ने इस मामले में दो यात्रियों उबैद-उल-इस्लाम और जहांगीर अहमद पर्रे को भी हिरासत में लिया था. बाद में जांच में बशीर अहमद लोन और सुहैल अहमद डार को भी आरोपी बनाया गया, जबकि एक अन्य आरोपी आशिक अहमद नेग्रू को फरार घोषित कर दिया गया.

मार्च 2020 में पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल किया, जिसमें जम्मू कश्मीर के रणबीर दंड संहिता की धारा 120-बी और 201 के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम और आर्म्स एक्ट की धाराएं भी शामिल की गईं. इस मामले में अदालत ने एक और गंभीर अनियमितता की ओर इशारा किया है. 

अदालत के मुताबिक, निचली अदालत के रिकॉर्ड में मूल एफआईआर ही मौजूद नहीं है. यह चार्जशीट 9 मार्च 2020 को जम्मू स्थित स्पेशल एनआईए कोर्ट के सामने दाखिल किया गया था, लेकिन असली दस्तावेज उसके साथ नहीं था. जांच रिपोर्ट में बताया गया कि कोविड-19 प्रतिबंधों के दौरान आरोप पत्र संबंधित अधिकारी के घर पर सबमिट किया गया था. 

साथ ही यह भी कहा गया कि असली एफआईआर पहले कठुआ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजी गई थी, लेकिन बाद में वह एनआईए अदालत को भी उपलब्ध नहीं हो सकी. आखिर में सिर्फ उसकी कॉपी ही पेश की गई. इन सभी अनियमितताओं को देखते हुए हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कमल देव भगत की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं. 

अदालत ने कहा कि अगर वह अभी भी सेवा में हैं तो उन्हें अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा. साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील शिवम महाजन को भी निर्देश दिया है कि वे अब तक जांचे गए और बाकी गवाहों की जानकारी अदालत में पेश करें. फिलहाल सबील अहमद बाबा और उसके दो साथी आरोपी 12 सितंबर 2019 से हिरासत में हैं और अभी भी विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में हैं. इस मामले की अगली सुनवाई 5 जून 2026 को निर्धारित की गई है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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