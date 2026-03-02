खामेनेई की हत्या के बाद जम्मू-कश्मीर में भारी प्रदर्शन, प्रशासन ने लगाई कई पाबंदियां

Jammu Kashmir Protest Over Khamenei Death: ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या के बाद कई देशों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. भारत, पाकिस्तान, बहरीन और ईरान में विरोध प्रदर्शन हुए हैं. भारत की बात करें तो जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आयत उल्लाह खामेनेई की शहादत को लेकर प्रदर्शन हुए. अब जम्मू-कश्मीर की प्रशासन ने विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए कई पाबंदियां लगा दी हैं. जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया है और श्रीनगर के लाल चौक को सील कर दिया गया है. इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर में स्कूल दो दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं. जम्मू-कश्मीर में विश्वविद्यालय ने भी अपनी परीक्षाएं भी स्थगित कर दी हैं.

दरअसल, बीते शनिवार (28 फरवरी) को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर संयुक्त हमला कर के सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामेने की हत्या कर दी. ईरान की ओर से रविवार (1 मार्च) को खामेनेई की हत्या की पुष्टि की गई, जिसके बाद कई देशों में प्रदर्शन शुरू हो गए. जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर, पहलगाम और कुलगाम में प्रदर्शन हुए. श्रीनगर के लाल चौक पर प्रदर्शनकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और घंटा घर पर चढ़कर फिलिस्तीन का झंडा लहराया. इस दौरान श्रीनगर में भारी तादाद में सुरक्षा बल मौजूद रहे.

वहीं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और लखनऊ स्थित रूमी दरवाजे के पास लोगों प्रदर्शन किया और इजरायल, अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शन में शामिल लोग आयत उल्लाह की हत्या से गमगीन और आक्रोशित थे. प्रदर्शन में लोगों ने खामेनेई के पोस्टर भी लहराए. शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने लोगों से अपील की कि वे रविवार (1 मार्च) को अपनी दुकानें बंद रखें. इसके साथ ही उन्होंने तीन दिनों के लिए शोक की घोषणा की.

गौरतलब है कि ईरान की सेना मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस और इजरायल पर जवाबी कार्रवाई कर रही है. ईरान ने सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत, कतर, सीरिया, जॉर्डन, इराक और ओमान में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है.