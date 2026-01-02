Advertisement
बार-बार नज़रबंदी से परेशान हैं मीरवाइज उमर फारूक; सोशल मीडिया पर सरकार के ख़िलाफ़ निकाली भड़ास

Mirwaiz Umar Farooq on House Arrested: मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि नए साल में भी 2025 की दर्दनाक यादें उनका पीछा कर रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें फिर नजरबंद किया गया है. ग़ज़ा, पहलगाम हमला, भारत-पाक जंग, संगठनों पर प्रतिबंध और अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक को उन्होंने चिंता का विषय बताया.

 

सोशल मीडिया पर मीरवाइज उमर फारूक ने जारी किया वीडियो संदेश

Jammu Kashmir News: कश्मीर के वरिष्ठ धार्मिक नेता और धर्मगुरु मीरवाइज उमर फारूक ने शुक्रवार (2 जनवरी) को सोशल मीडिया एक पोस्ट शेयर किया, जो चर्चा का विषय बना हुई है. मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि नए साल की शुरुआत के बावजूद 2025 की दर्दनाक यादें आज भी उनके साथ हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें एक बार फिर नजरबंद (हाउस अरेस्ट) कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके विचारों में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया है.

मीरवाइज उमर फारूक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट संदेश में सरकार पर जमकर भड़ास निकाली. उन्होंने कहा कि उन्हें आज साल के पहले शुक्रवार को जामिया मस्जिद में नमाज-ए-जुमा की खिताबत (खुत्बा) करानी चाहिए थी, लेकिन नजरबंदी की वजह से उन्हें अपनी बातें सोशल मीडिया के जरिये से रखनी पड़ रही हैं. 

मीरवाइज उमर फारूक ने लिखा, "मैं साल के पहले शुक्रवार को आपसे जामिया मस्जिद में नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर मिल रहा हूं, क्योंकि मुझे एक बार फिर नजरबंद कर दिया गया है." मीरवाइज ने कहा कि जैसे ही नया साल शुरू हुआ है और लोग आगे की ओर देख रहे हैं, लेकिन बीते साल 2025 की कड़वी और दर्दनाक यादें अभी भी जहन में ताजा हैं. उन्होंने कहा कि 2025 त्रासदी और अनिश्चितता से भरा साल रहा.

मीरवाइज उमर फारूक के मुताबिक, पहलगाम में हुआ भयावह हमला एक ऐसा हादसा था जिसने पूरे कश्मीर को झकझोर कर रख दिया. इस हमले की घाटी में सभी ने एक स्वर में निंदा की, लेकिन इसके बाद लोगों में भारी बेचैनी और डर का माहौल बन गया. उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद भारत-पाकिस्तान के बीच एक और जंग देखने को मिली, जिसने यह याद दिलाया कि क्षेत्र में शांति कितनी नाज़ुक बनी हुई है.

उमर फारूक ने कहा, "साल के अंत में नई दिल्ली में हुआ भीषण विस्फोट और जान-माल का नुकसान भी एक और बड़ी त्रासदी के रूप में सामने आया." उन्होंने यह भी कहा कि 2025 में आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाया गया. उन्होंने इसे एक सामाजिक राजनीतिक संस्था बताया, जो जरूरतमंद लोगों तक पहुंचती थी और शांति, संवाद और समाधान की वकालत करती थी. इसके साथ ही इत्तिहादुल मुस्लिमीन पर भी प्रतिबंध लगाया गया, जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थी.

प्रतिबंधित अवामी एक्शन कमेटी के नेता उमर ने कहा कि अब उनके पास कोई सार्वजनिक मंच उपलब्ध नहीं है. स्थानीय मीडिया समेत संचार के अधिकांश माध्यम लोगों की मांगों और विचारों को सामने लाने के लिए जगह देने को तैयार नहीं हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी अधिकार नहीं है.

मीरवाइज ने बताया कि वे बिना सरकारी इजाजत के कहीं आ-जा नहीं सकते, और लोग भी उनसे मिलने के लिए इजाजत लेने को मजबूर हैं. उन्होंने कहा कि जामिया मस्जिद के मिम्बर (पुलपिट) तक उनकी पहुंच भी सीमित कर दी गई है, जबकि यह कश्मीर का आध्यात्मिक केंद्र है. उन्होंने आगे कहा कि जब हुर्रियत के घटकों पर प्रतिबंध, दफ्तरों को सील किया जाना, संस्थानों का बंद होना और नेताओं व कार्यकर्ताओं का जेल में होना या लगातार निगरानी में रहना आम बात हो गई है, ऐसे हालात में सोशल मीडिया ही एकमात्र मंच बचा है, जो उन्हें लोगों और बाहरी दुनिया से जोड़ने का मौका देता है.

मीरवाइज उमर फारूक ने साफ शब्दों में कहा, "मेरे विश्वास और मेरी सोच में एक अल्पविराम तक का भी बदलाव नहीं आया है." उन्होंने उन लोगों के आरोपों पर पलटवार किया, जिन्होंने उनके इस रुख को समझौता बताया है. मीरवाइज ने कहा कि कुछ लोग अजीब तर्क देते हैं कि यह सब सुरक्षा दिए जाने के बदले समझौता है. इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें अपने पिता की शहादत के बाद पिछले 35 सालों से सुरक्षा मिली हुई है. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर उन्होंने इतने सालों में कभी समझौता नहीं किया, तो अब ऐसा करने की कोई वजह क्यों होगी.

