दिल्ली के बाद जम्मू-कश्मीर में बड़ा धमाका, 7 की मौत 27 घायल

Jammu Kashmir Blast: दिल्ली में स्थित लाल किले के नजदीक हुए कार ब्लास्ट से देश सदमे में है, इसी कड़ी में कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में भीषण ब्लास्ट हुई है. इस ब्लास्ट में लगभग 7 लोगों की मौत होने की खबर है. वहीं, 27 अन्य घायल हैं. सभी घायलों को इलाज के लिए कश्मीर में मौजूद 92 आर्मी बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, साथ ही कुछ घायलों को शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती कराया गया है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने फरीदाबाद से कश्मीर के ही एक डॉक्टर मुजम्मील को गिरफ्तार किया था, जिसके यहां से 360 किलो विस्फोटक पदार्थ बरामद किया गया था. बरामद किए गए विस्फोटक को कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में रखा गया था, जिसके बाद बीते शुक्रवार (14 नवंबर) को नौगाम पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हो गया है. इस ब्लास्ट में मारे जाने वाले लोगों में ज्यादातर पुलिसकर्मी और फॉरेंसिक टीम के लोग हैं.

इस ब्लास्ट के बाद नौगाम क्षेत्र को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और सर्च अभियान शुरू कर दी गई है. बता दें कि बीते अक्टूबर के महीने में नौगाम में जम्मू-कश्मीर पुलिस को एक दिवार पर चस्पा आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का एक पोस्टर मिला था. इस पोस्टर पर संज्ञान लेते हुए जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 19 अक्टूबर को एक FIR दर्ज की और जांच शुरू कर दी. इसी जांच में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से डॉ. मुजम्मील को गिरफ्तार किया. इस गिरफ्तारी के बाद कई अन्य डॉक्टरों को भी हिरासत में लिया गया, जिसे वाइट कॉलर टेररिज्म का नाम दिया गया है. जांच एजेंसियां गिरफ्तार डॉक्टरों और दिल्ली में हुए ब्लास्ट की लिंक की जांच कर रही हैं.