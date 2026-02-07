जम्मू-कश्मीर में पर्यटक पर अटैक से हलचल, पुलिस ने चारों आरोपियों को दबोचा

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में पहलगाम हमलों के बाद पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन लगातार सतर्कता बरत रहा है. इसी बीच डोडा जिले के भद्रवाह क्षेत्र में एक पर्यटक पर कथित हमले का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरुरी कदम उठाए गए हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक, डोडा पुलिस ने शनिवार (7 फरवरी) को भद्रवाह में पर्यटक पर हमले के आरोप में चार आरोपियों को हिरासत में लिया है. यह कार्रवाई शुक्रवार को भद्रवाह पुलिस स्टेशन में दर्ज एक लिखित शिकायत के आधार पर की गई. शिकायत नागनी भालरा निवासी सुरेश कुमार पुत्र दिलीप चंद की ओर से दी गई थी, जिसमें भद्रवाह क्षेत्र में एक पर्यटक पर हुए हमले का जिक्र किया गया था.

पुलिस ने शिकायत मिलते ही तुरंत संज्ञान लिया और किसी भी संभावित हिंसा या शांति भंग की स्थिति को रोकने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 126/170 के तहत निवारक कार्रवाई शुरू की. इस कार्रवाई के दौरान जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनमें जावेद इकबाल, ओवैस अहमद, खुर्शीद अहमद और अविनाश मनहास शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: मुंबई लोकल ट्रेन में बुर्का पहनकर घुसा नौजवान, मुस्लिम औरतों को बदनाम करने का आरोप?

पुलिस के मुताबिक, हिरासत में लिए गए सभी आरोपियों को कानून के तहत आगे की प्रक्रिया के लिए भद्रवाह के प्रथम श्रेणी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है. डोडा पुलिस ने इस मामले में स्पष्ट किया है कि पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी तरजीह में शामिल है और क्षेत्र को सुरक्षित, पर्यटक-अनुकूल बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. पुलिस ने यह भी कहा कि सार्वजनिक शांति, सद्भाव या सुरक्षा को प्रभावित करने वाले किसी भी कृत्य के खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी.

इस बीच जम्मू पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ एक अन्य सख्त कार्रवाई करते हुए बिश्नाह क्षेत्र के एक कुख्यात अपराधी को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत गिरफ्तार कर भद्रवाह जेल भेज दिया है. पुलिस के मुताबिक, बलदेव राज पुत्र कालू राम नामक आरोपी के खिलाफ पहले से जम्मू जिले में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.

जानकारी दी गई कि जिला मजिस्ट्रेट जम्मू से औपचारिक हिरासत आदेश प्राप्त करने के बाद आरोपी को पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया. पुलिस का कहना है कि आरोपी हर बार अदालतों से जमानत हासिल करने में सफल रहा था, जिसके चलते उसे आपराधिक गतिविधियों में दोबारा शामिल होने से रोकने के लिए उसके खिलाफ कड़े कानून के तहत कार्रवाई की सिफारिश की गई थी. जिला मजिस्ट्रेट के जरिये संतुष्ट होने के बाद उसके खिलाफ पीएसए वारंट जारी किया गया, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर भद्रवाह जेल भेज दिया गया.

यह भी पढ़ें: बीजेपी नेताओं के दावों की निकली हवा! लखनऊ में नहीं मिला एक भी बांग्लादेशी-रोहिंग्या