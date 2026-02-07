Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3101785
Zee SalaamIndian Muslimजम्मू-कश्मीर में पर्यटक पर अटैक से हलचल, पुलिस ने चारों आरोपियों को दबोचा

जम्मू-कश्मीर में पर्यटक पर अटैक से हलचल, पुलिस ने चारों आरोपियों को दबोचा

Tourist Attack Incident in Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवाह में पर्यटक पर कथित हमले के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पहलगाम हमलों के बाद सुरक्षा अलर्ट के बीच यह कार्रवाई की गई. पुलिस ने BNS की धाराओं के तहत निवारक कदम उठाते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कही है.

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 07, 2026, 11:26 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्म एआई तस्वीर
प्रतीकात्म एआई तस्वीर

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में पहलगाम हमलों के बाद पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन लगातार सतर्कता बरत रहा है. इसी बीच डोडा जिले के भद्रवाह क्षेत्र में एक पर्यटक पर कथित हमले का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरुरी कदम उठाए गए हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक, डोडा पुलिस ने शनिवार (7 फरवरी) को भद्रवाह में पर्यटक पर हमले के आरोप में चार आरोपियों को हिरासत में लिया है. यह कार्रवाई शुक्रवार को भद्रवाह पुलिस स्टेशन में दर्ज एक लिखित शिकायत के आधार पर की गई. शिकायत नागनी भालरा निवासी सुरेश कुमार पुत्र दिलीप चंद की ओर से दी गई थी, जिसमें भद्रवाह क्षेत्र में एक पर्यटक पर हुए हमले का जिक्र किया गया था.

पुलिस ने शिकायत मिलते ही तुरंत संज्ञान लिया और किसी भी संभावित हिंसा या शांति भंग की स्थिति को रोकने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 126/170 के तहत निवारक कार्रवाई शुरू की. इस कार्रवाई के दौरान जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनमें जावेद इकबाल, ओवैस अहमद, खुर्शीद अहमद और अविनाश मनहास शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: मुंबई लोकल ट्रेन में बुर्का पहनकर घुसा नौजवान, मुस्लिम औरतों को बदनाम करने का आरोप?

पुलिस के मुताबिक, हिरासत में लिए गए सभी आरोपियों को कानून के तहत आगे की प्रक्रिया के लिए भद्रवाह के प्रथम श्रेणी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है. डोडा पुलिस ने इस मामले में स्पष्ट किया है कि पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी तरजीह में शामिल है और क्षेत्र को सुरक्षित, पर्यटक-अनुकूल बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. पुलिस ने यह भी कहा कि सार्वजनिक शांति, सद्भाव या सुरक्षा को प्रभावित करने वाले किसी भी कृत्य के खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी.

इस बीच जम्मू पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ एक अन्य सख्त कार्रवाई करते हुए बिश्नाह क्षेत्र के एक कुख्यात अपराधी को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत गिरफ्तार कर भद्रवाह जेल भेज दिया है. पुलिस के मुताबिक, बलदेव राज पुत्र कालू राम नामक आरोपी के खिलाफ पहले से जम्मू जिले में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.

जानकारी दी गई कि जिला मजिस्ट्रेट जम्मू से औपचारिक हिरासत आदेश प्राप्त करने के बाद आरोपी को पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया. पुलिस का कहना है कि आरोपी हर बार अदालतों से जमानत हासिल करने में सफल रहा था, जिसके चलते उसे आपराधिक गतिविधियों में दोबारा शामिल होने से रोकने के लिए उसके खिलाफ कड़े कानून के तहत कार्रवाई की सिफारिश की गई थी. जिला मजिस्ट्रेट के जरिये संतुष्ट होने के बाद उसके खिलाफ पीएसए वारंट जारी किया गया, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर भद्रवाह जेल भेज दिया गया.

यह भी पढ़ें: बीजेपी नेताओं के दावों की निकली हवा! लखनऊ में नहीं मिला एक भी बांग्लादेशी-रोहिंग्या

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

jammu kashmir newsbhaderwah newsmuslim news

Trending news

Bangladesh news
निपाह वायरस का कहर! बांग्लादेश में महिला की मौत, WHO ने दुनियाभर में जारी किया अलर्ट
Malegaon Municipal Corporation News
मालेगांव में नया सियासी अध्याय! नसरीन खालिद मेयर, निहाल अहमद बनीं डिप्टी मेयर
Mumbai News
मुंबई लोकल ट्रेन में बुर्का पहनकर घुसा नौजवान, मुस्लिम औरतों को बदनाम करने का आरोप?
Pakistan News
कर्ज में डूबा पाकिस्तान! टैक्स के बोझ तले पिस रही जनता, रिपोर्ट ने खोली सच्चाई
Bangladesh news
ऑनलाइन पोस्ट से ऑफलाइन हिंसा तक…बांग्लादेश रिपोर्ट ने खोले चौंकाने वाले राज
Uttar Pradesh news
बीजेपी नेताओं के दावों की निकली हवा! लखनऊ में नहीं मिला एक भी बांग्लादेशी-रोहिंग्या
mp news
जयपुर-इटावा के बाद रीवा में भी बवाल, सैकड़ों मुसलमानों के नाम बेवजह काटने के आरोप!
UP News
देवरिया मजार विवाद पहुंचा राष्ट्रपति भवन, ध्वस्तीकरण पर अधिकारियों से जवाब तलब!
muslim news
फतेहपुर: मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकने पर बवाल,मुस्लिम समुदाय ने SP से की ये मांग
Muzaffarnagar Hindu Mob Mosque Entry Incident
UP: मस्जिद में घुसकर हिंदूवादी भीड़ ने लगाए आपत्तिजनक नारे, इमाम से किया गालीगलोज