/कांस्टेबल आशिक हुसैन के कातिलों की तलाश में सबसे बड़ा एक्शन, 24 घंटे में 3500 से ज्यादा संदिग्ध हिरासत में!

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Jammu Kashmir News Today: जम्मू-कश्मीर में एक पुलिस जवान की शहादत के बाद पूरी वादी में दहशतगर्दों के मददगारों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है. महज 24 घंटों के भीतर सुरक्षा दस्तों ने घाटी के अलग-अलग इलाकों से करीब साढ़े तीन हजार ऐसे लोगों को हिरासत में लिया है, जिन पर दहशतगर्दों की मदद करने का शक है. इतने बड़े पैमाने की गई कार्रवाई का मकसद सिर्फ हमलावरों तक पहुंचना नहीं, बल्कि दहशगर्दी के पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ करना है.
अधिकारियों के मुताबिक, पूरी कश्मीर घाटी के सभी जिलों में खुफिया मालूमात के आधार पर छापेमारी, तलाशी मुहिम का सिलसिला जारी है. इन कार्रवाइयों के जरिये ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है, जिन पर दहशतगर्द तंजीमों को रसद, माली मदद, पैगाम पहुंचाने, आने-जाने का जरिया मुहैया कराने या पनाह देने का शक है. मकसद दहशतगर्दी के पूरे मददगार निजाम को खत्म करना है.
पुलिस ने शक की बुनियाद के पर 3500 लोगों को हिरासत में लिया
अधिकारियों ने बताया कि रात भर और दिन में अलग-अलग जगहों पर की गई छापेमारी के दौरान और कई लोगों को हिरासत में लिया गया. इसके साथ ही पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए संदिग्ध मददगारों की तादाद बढ़कर करीब 3,500 हो गई है. उनकी तस्दीक का अमल अभी भी जारी है और कई जिलों में तलाशी मुहिम लगातार चल रही है.
Around 3,500 suspected Over Ground Workers have been detained across Kashmir in the last 24 hours following the killing of J&K Police head constable Ashiq Hussain Quraishi in the Anantnag terror attack. The large-scale operation aims to identify and dismantle terror support… pic.twitter.com/r5fr3tcQpA
— IANS (@ians_india) July 23, 2026
यह बड़े पैमाने पर कार्रवाई 22 जुलाई को अनंतनाग जिले में हुए उस हमले के बाद शुरू की गई, जिसमें जम्मू-कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी शहीद हो गए थे. वह श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात थे. लाल चौक के पास दहशतगर्दों ने उन पर हमला किया, जिसमें उनकी जान चली गई.
कांस्टेबल आशिक हुसैन के कत्ल के बाद अनंतनाग शहर में हाई अलर्ट
इस वारदात के फौरन बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे अनंतनाग शहर के कई हिस्सों की घेराबंदी कर दी और हमलावरों तक पहुंचने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी. अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी. इसे जम्मू-कश्मीर में दहशतगर्दी के पूरे ढांचे को खत्म करने की तेज तरीन मंसूबे का हिस्सा बताया जा रहा है.
हमले के बाद पूरी कश्मीर घाटी में सुरक्षा इंतजामात और सख्त कर दिए गए हैं. संवेदनशील जगहों पर इजापी सिक्योरिटी फोर्सेज को तैनात किया गया है. इसके अलावा आने-जाने वाले लोगों की तलाशी, गाड़ियों की जांच और अलग-अलग इलाकों में लगातार निगरानी बढ़ा दी गई है. हुकूमत ने आम लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील की है. लोगों से कहा गया है कि जांच के दौरान सुरक्षा दस्तों का पूरा तआवुन करें और अगर किसी भी तरह की मश्कूक हरकत दिखाई दे तो फौरन इसकी जानकारी पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों को दें.
LeT के दो मश्कूक दहशतगर्दों के घरों पर दौड़ा बुलडोजर
इसी कार्रवाई के तहत गुरुवार (23 जुलाई) को अनंतनाग जिले में लश्कर-ए-तैयबा (LeT) से जुड़े बताए जा रहे दो संदिग्ध दहशतगर्दों के मकानों को भी ढहा दिया गया. अधिकारियों के मुताबिक, ये मकान बिजबेहड़ा के गुरी इलाके के रहने वाले आदिल ठोकर और हसनपोरा के हारून गनई के थे. उनका कहना है कि यह कदम दहशतगर्दी के ढांचे और उसके मददगार नेटवर्क के खिलाफ चल रही व्यापक कार्रवाई का हिस्सा है.
हमले के फौरन बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस के डीजीपी नलिन प्रभात और कश्मीर रेंज के आईजी वी.के. बिरदी ने मौका-ए-वारदात का दौरा किया. दोनों अधिकारियों ने सुरक्षा हालात का जायजा लिया और पूर कार्रवाई की निगरानी की. अधिकारियों ने साफ किया है कि जम्मू व कश्मीर पुलिस, फौज, मरकजी मुसल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ मिलकर खुफिया मालूमात की बुनियाद पर यह मुहिम मुसलसल जारी रखेगी.