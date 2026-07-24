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कांस्टेबल आशिक हुसैन के कातिलों की तलाश में सबसे बड़ा एक्शन, 24 घंटे में 3500 से ज्यादा संदिग्ध हिरासत में!

Anantnag Terror Attack: जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में दहशतगर्दों के हमले में पुलिस कांस्टेबल आशिक हुसैन शहीद हो गए. इसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरी कश्मीर घाटी में बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू कर दिया है. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने महज 24 घंटे के भीतर 3,500 से ज्यादा संदिग्ध मददगारों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि कई इलाकों में तलाशी और छापेमारी जारी है.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Jul 24, 2026, 08:54 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 09:01 AM IST
कांस्टेबल आशिक हुसैन के कातिलों की तलाश में सबसे बड़ा एक्शन, 24 घंटे में 3500 से ज्यादा संदिग्ध हिरासत में!
Image Credit: फाइल फोटो

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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