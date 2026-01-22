Opinion: डिक्सन प्लान से 'ग्रेटर कश्मीर' तक; जम्मू-कश्मीर के भविष्य पर क्यों आमने-सामने हैं सियासी दल?

Jammu Kashmir News: कश्मीर घाटी में तापमान भले ही शून्य से नीचे चला गया हो, लेकिन जम्मू-कश्मीर की सियासत में गर्माहट लगातार बढ़ती जा रही है. राज्य के ढांचे, क्षेत्रीय पहचान और प्रशासनिक बंटवारे को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है. अलग राज्य, नए डिवीजन और पूरे सियासी ढांचे पर सवाल उठाने वाली अवधारणाओं ने उस पुराने और संवेदनशील मुद्दे को फिर केंद्र में ला दिया है, जिसे अक्सर सियासी जरूरतों के हिसाब से उठाया जाता रहा है.

बीते कुछ हफ्तों में जम्मू-कश्मीर की सियासत में तीन बड़े विचार उभरकर सामने आए हैं. पहला, जम्मू को कश्मीर से अलग राज्य बनाने की मांग. दूसरा, चिनाब और पीरपंजाल क्षेत्रों को अलग डिवीजन बनाने की तजवीज़ और तीसरा, पूरे मौजूदा ढांचे पर सवाल खड़े करती 'ग्रेटर कश्मीर' जैसी अवधारणाएं.

पीडीपी की तजवीज़: नया डिवीजन, नया विवाद

भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की ओर से जम्मू को कश्मीर से अलग करने की मांग पर बहस अभी थमी भी नहीं थी कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती नई तजवीज़ पेश कर दी. पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने चिनाब और पीरपंजाल इलाकों को अलग डिवीजन बनाए जाने का प्रस्ताव रखकर सियासत को नया मोड़ दे दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

महबूबा मुफ्ती का कहना है कि चिनाब और पीरपंजाल के इलाके भौगोलिक रूप से अलग हैं. इन क्षेत्रों में सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच सीमित है और मौजूदा प्रशासनिक ढांचे में ये इलाके अक्सर हाशिये पर रह जाते हैं. महबूबा मुफ्ती के मुताबिक, अगर इन्हें अलग प्रशासनिक इकाई का दर्जा मिलता है तो प्रशासनिक स्तर पर पूरी तरह से पोकस्ड होकर तरक्की की रफ्तार तेज हो सकती है.

पीडीपी की इस तजवीज़ को शोपियां के आजाद विधायक शब्बीर अहमद कुल्ले का समर्थन भी मिला है. उनका कहना है कि सिर्फ रियासत का दर्जा बहाल करना ही काफी नहीं है, बल्कि मजबूत क्षेत्रीय ढांचा आम लोगों की जिंदगी बेहतर बना सकता है. कुल्ले के मुताबिक, 'ग्रेटर कश्मीर' जैसा कॉन्सेप्ट ज्यादा व्यावहारिक हो सकता है.

नेशनल कॉन्फ्रेंस का सख्त विरोध

पीडीपी के इस प्रस्ताव पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कड़ा ऐतराज जताया है. एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने इसे सीधे तौर पर डिक्सन प्लान से जोड़ दिया. उन्होंने याद दिलाया कि साल 1950 में संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थ सर ओवेन डिक्सन ने दरिया-ए-चिनाब को आधार बनाकर जम्मू-कश्मीर के विभाजन का एक फॉर्मूला पेश किया था, जिसे उस समय सियासी और अवामी दोनों स्तरों पर खारिज कर दिया गया था.

पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि जम्मू-कश्मीर पहले ही 20 से ज्यादा जिलों में बंटा हुआ है. ऐसे में नए डिवीजन बनाने से प्रशासन मजबूत नहीं होगा, बल्कि और बिखर जाएगा. नेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू से ही जम्मू-कश्मीर के विभाजन के खिलाफ रही है.

बीजेपी नेता का बयान और सियासी आग

इसी बीच बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री श्याम लाल शर्मा के बयान ने सियासी माहौल को और गरमा दिया. उन्होंने जम्मू को अलग राज्य बनाने की मांग करते हुए दावा किया कि जम्मू क्षेत्र के पास ज्यादा प्राकृतिक संसाधन हैं. उनका कहना है कि जम्मू-कश्मीर में पैदा होने वाली बिजली का लगभग 70 से 80 फीसदी हिस्सा जम्मू क्षेत्र से आता है और जम्मू-कश्मीर बैंक की जमा राशि में भी जम्मू का बड़ा योगदान है.

श्याम लाल शर्मा के मुताबिक, इसके बावजूद जम्मू दशकों से भेदभाव झेल रहा है. हालांकि इस बयान के बाद बीजेपी नेतृत्व ने खुद को इससे अलग कर लिया, लेकिन तब तक यह बहस पूरे प्रदेश में फैल चुकी थी.

विपक्षी दल बीजेपी नेता श्याम लाल शर्मा की मांग को सियासत और धुव्रीकरण से जोड़कर देखकर दे रहे है. जम्मू डिवीजन में 43 विधानसभा सीटें, जबकि कश्मीर डिवीजन में 47 विधानसभा सीटें हैं. जम्मू में हिंदू वोटर्स की संख्या 65-67.5 फीसदी के करीब है और बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में यहां की 29 सीटों पर जीत दर्ज किया था.

जम्मू डिवीजन में 30 फीसदी वोट हैं, इसके उलट कश्मीर डिवीजन में मुस्लिम वोटर्स 96 से 97 फीसदी है. वर्तमान में यहां की जम्मू कश्मीर की 20 में से 25 जिलों में मुस्लिम बहुसंख्यक वोटर्स हैं. शायद यही वजह है कि बीजेपी जम्मू और कश्मीर को विभाजित कर दो अलग-अलग राज्य बनाने की मांग कर रही है, जिससे वह कश्मीर न सही लेकिन जम्मू में सत्तासीन हो सके.

एनसी, पीडीपी और सरकार- तीनों ने किया पुरजोर विरोध

फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू को अलग राज्य बनाने के विचार को बेतुका बताते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर इतिहास, संस्कृति और अर्थव्यवस्था से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. उन्होंने कहा कि इन्हें अलग करना जमीनी हकीकत से आंख चुराने जैसा होगा. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लद्दाख का उदाहरण देते हुए चेतावनी दी कि विभाजन के फैसले ज्यादातर मामलों में नए संकट पैदा करते हैं.

वहीं, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने श्याम लाल शर्मा के बयान को धार्मिक पहचान आधारित सियासत करार दिया है. उन्होंने कहा कि इस तरह की सोच 1947 में दो-राष्ट्र सिद्धांत को खारिज करने के फैसले को कमजोर करती है.

डिप्टी मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने अलग जम्मू राज्य की मांग पर तंज कसते हुए कहा कि अगर जम्मू अलग हुआ तो उसे अपना खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाएगा. उन्होंने याद दिलाया कि जब दरबार मूव बंद हुआ था, तब जम्मू की अर्थव्यवस्था लगभग ठप हो गई थी. आज जम्मू के बाजारों की रौनक में कश्मीर से आने वाले लोगों की बड़ी भूमिका है. उन्होंने यह भी कहा कि लद्दाख आज भले ही अलग केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वहां के हालात किसी से छुपे नहीं हैं.

असली सवाल क्या है?

जम्मू-कश्मीर में चल रही इस सियासी बहस के बीच सवाल सिर्फ नक्शे बदलने का नहीं है. सवाल यह भी है कि क्या विभाजन से रोजगार के मौके बढ़ेंगे, क्या अस्पताल, स्कूल और सड़कें बेहतर होंगी, या फिर ये तमाम बहसें सियासी पहचान और वोट बैंक तक ही सीमित हैं.

मुस्लिम माइनॉरिटी, मिडिल ईस्ट और मुस्लिम जगत की ऐसी ही खबरों के लिए विजिट करें https://zeenews.india.com/hindi/zeesalaam