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जम्मू कश्मीर में सियासी तूफान; अपनी ही पार्टी से भिड़े रुहुल्लाह! आर्टिकल 370 पर फारूक अब्दुल्ला से मांगा जवाब

JK MP Ruhullah Mehdi on Article 370 Restoration: श्रीनगर सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला को चिट्ठी लिखकर आर्टिकल 370 की बहाली पर पार्टी की पॉलिसी पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने सिर्फ राज्य का दर्जा बहाल करने को पर्याप्त मानने से इनकार किया और 2024 के चुनावी वादों पर भी नेतृत्व से जवाब मांगा.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Aug 28, 2026, 10:25 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 10:26 PM IST
जम्मू कश्मीर में सियासी तूफान; अपनी ही पार्टी से भिड़े रुहुल्लाह! आर्टिकल 370 पर फारूक अब्दुल्ला से मांगा जवाब
Image Credit: सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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