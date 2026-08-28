/जम्मू कश्मीर में सियासी तूफान; अपनी ही पार्टी से भिड़े रुहुल्लाह! आर्टिकल 370 पर फारूक अब्दुल्ला से मांगा जवाब

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Jammu Kashmir Politics: जम्मू-कश्मीर की सियासत में एक बार फिर आर्टिकल 370 का मुद्दा गरमा गया है. श्रीनगर से सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉ. फारूक अब्दुल्ला को लिखी अपनी चिट्ठी सार्वजनिक कर पार्टी की मौजूदा सियासी राह पर कई संगीन सवाल खड़े कर दिए हैं. रुहुल्लाह ने सवाल किया है कि क्या पार्टी ने आर्टिकल 370 की बहाली और जम्मू-कश्मीर के संवैधानिक हक की मांग को अब महज सियासी नारा बना दिया है?
यह तनाजा उस वक्त सामने आया है, जब फारूक अब्दुल्ला ने बागी तेवर अपनाने वाले अपनी ही पार्टी के सांसद रुहुल्लाह को इस्तीफा देकर दोबारा जनता के बीच जाने की चुनौती दी थी. फारूक अब्दुल्ला ने इसी हफ्ते सहाफियों से बातचीत में कहा था, "अगर आपको लगता है कि लोगों ने आपको वोट दिया है, तो इस्तीफा दीजिए और उन्हीं लोगों के पास जाइए. फिर देखते हैं कि आपको कितने वोट मिलते हैं."
फारूक अब्दुल्ला के इस बयान के बाद रुहुल्लाह ने शुक्रवार (28 अगस्त) को अपनी चिट्ठी सार्वजनिक की. उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि वह इस दलील को मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि अब पार्टी की सियासी मांग सिर्फ जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने तक महदूद हो जानी चाहिए. रुहुल्लाह ने चिट्ठी शेयर करते हुए लिखा कि इस्तीफा आएगा और फारूक अब्दुल्ला के कहने से पहले भी वह इस्तीफा देने के बारे में सोच चुके थे, लेकिन उससे पहले जवाबदेही तय होना जरूरी है.
आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर क्या कहा?
श्रीनगर सांसद ने फारूक अब्दुल्ला के एक हालिया बयान का भी जिक्र किया. फारूक ने मुबय्यना तौर पर कहा था, "कब तक गुलाम रहोगे? कभी अपने पैरों पर भी खड़ा होना होगा. कब खड़े होगे?" रुहुल्लाह ने कहा कि फारूक के ये अल्फाज जम्मू-कश्मीर के बहुत से लोगों की उस मायूसी से मेल खाते हैं, जिसमें उन्हें लगता है कि अपने जायज हक मांगते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के सामने झुकने का रवैया अपनाने के लिए कहा जा रहा है.
फारूक अब्दुल्ला ने लिखा कि अगर फारूक अब्दुल्ला खुद लोगों से अपने पैरों पर खड़े होने का सवाल कर सकते हैं, तो जब वह खुद यही सवाल पूछ रहे हैं तो उनकी बात पर एतराज क्यों किया जा रहा है.
रुहुल्लाह ने कहा कि उन्हें यह बताया गया कि आर्टिकल 370 की बहाली की मांग अब अमली तौर पर मुमकिन नहीं है. इसके जवाब में उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 सिर्फ एक कानूनी धारा ही नहीं थी. उनके मुताबिक, यह जम्मू-कश्मीर के लोगों की इज्जत, वकार, संवैधानिक हिफाजत और आजादी से जुड़े हक की बहाली की पूरी जद्दोजहद का एक मुख्तसर नाम था.
उन्होंने जम्मू-कश्मीर की नौजवान आबादी का जिक्र करते हुए कहा कि करीब 65 फीसदी आबादी नौजवान है, लेकिन उसके मुस्तकबिल को लेकर बेचैनी बढ़ रही है. श्रीनगर सांसद ने कहा कि रोजगार के मौके कम हैं, जमीन पर दूसरे लोगों की नजर है और यहां के वसायल का फायदा भी जम्मू-कश्मीर के लोगों को उतना नहीं मिल रहा, जितना मिलना चाहिए. रुहुल्लाह ने यह भी कहा कि मजहबी हक, रिवायत, जुबान और एनवायरमेंट लगातार दबाव का सामना कर रहे हैं.
"सिर्फ राज्य का दर्जा देना ही काफी नहीं"
नेशनल कॉन्फ्रेंस की मौजूदा सियासी हालात पर सवाल उठाते हुए रुहुल्लाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को सिर्फ राज्य का दर्जा वापस मिलना ही आखिरी मंजिल नहीं हो सकती. उनके मुताबिक, अगर पार्टी राज्य के दर्जे को अपनी सियासी मांगों की आखिरी हद मान लेती है तो इससे अगस्त 2019 में हुए संवैधानिक बदलाव को एक तरह से जायज और सामान्य मान लेने का रास्ता खुल जाएगा. उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर से जो कुछ छीना गया, उसके मुकाबले सिर्फ राज्य का दर्जा बहाल करना ही काफी नहीं है.
रुहुल्लाह ने चिट्ठी में यह भी लिखा कि आज हालात ऐसे हैं कि जम्मू-कश्मीर के लोग आर्टिकल 370 की मांग के लिए भीख नहीं मांग रहे हैं. बल्कि राज्य के दर्जे के लिए गुहार लगानी पड़ रही है, जबकि राज्य का दर्जा बहाल करना ऐसा हक है जिसे सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के विधानसभा चुनाव के घोषणापत्र में भी इसका वादा किया था. उन्होंने कहा कि अगर पार्टी अब सिर्फ राज्य के दर्जे की बात कर रही है, तो फिर उसकी पोजिशन भारतीय जनता पार्टी से अलग कैसे रह गई?
रुहुल्लाह ने अपनी पार्टी के बीते घोषणापत्र पर उठाए सवाल
श्रीनदर के सांसद रुहुल्लाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2024 के चुनावी घोषणापत्र को भी कटघरे में खड़ा किया. उन्होंने पूछा कि अगर पार्टी सरकार बनने के बाद आर्टिकल 370 की बहाली के लिए आगे बढ़ना ही नहीं चाहती थी, तो चुनावी घोषणापत्र में इसे शामिल क्यों किया गया था? उन्होंने सवाल किया कि क्या पार्टी ने ऐसे वादे किए थे, जिन्हें वह पहले से जानती थी कि पूरा नहीं कर पाएगी? या फिर उसका कभी उन्हें पूरा करने का इरादा ही नहीं था?
रुहुल्लाह ने कहा कि अगर ऐसा है तो यह सिर्फ सियासी गलती नहीं होगी, बल्कि एक पूरी आबादी को जानबूझकर गुमराह करने की संगीन अखलाकी नाकामी होगी. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों ने दशकों की तकलीफ के बाद उम्मीद और भरोसे के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया था और उनसे किए गए वादे पूरे होने की उम्मीद की थी. सांसद ने दो टूक कहा कि वह इस मुबय्यना झूठ में अपना कोई हिस्सा नहीं चाहते.
फारूक अब्दुल्ला के पुराने सियासी किरदार का हवाला देकर साधा निशाना
रुहुल्लाह ने अपनी चिट्ठी में फारूक अब्दुल्ला के वजीर-ए-आला रहने के दौर का भी हवाला दिया. उन्होंने याद दिलाया कि उनके दौर-ए-हुकूमत में जम्मू कश्मीर असेंबली ने खुदमुख्तारी से मुताल्लिक करारदाद मंजूर की थी. इसी पस-ए-मंजर में उन्होंने सवाल उठाया कि जिस दौर में जम्मू-कश्मीर के लिए आईनी हिफाजत की बात विधानसभा में उठाई गई थी, आज उसी तरह की आईनी गारंटी का महज जिक्र करना भी इतना नागवार क्यों गुजर रहा है?
आर्टिकल 370 की बहाली और जम्मू-कश्मीर के सियासी मुस्तकबिल को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर सामने आई यह खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है. एक तरफ फारूक अब्दुल्ला पार्टी के सांसद को जनता के बीच जाकर अपना हिमायत साबित करने की चुनौती दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ रुहुल्लाह अपनी चिट्ठी के जरिए पार्टी नेतृत्व से ही उसके पुराने वादों और मौजूदा सियासी रुख का हिसाब मांग रहे हैं.