क्या है जम्मू-कश्मीर का सड़ा हुआ मीट स्कैम, जिसको लेकर सरकार ने दिए सख्त आदेश?

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में सड़े हुए मीट का मामला सामने आने के बाद सरकार ने सख्त एक्शन लेने की बात कही है और कुछ नियम बनाए हैं. आइये जानते हैं वह क्या नियम है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 21, 2025, 01:01 PM IST

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर सरकार ने गुरुवार को आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब राज्य में मीट और चिकन के कारोबार को लेकर FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) के सभी नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी होगा. जो ऐसा नहीं करता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

क्या है पूरा मामला?

हाल ही में कश्मीर में उस वक्त हड़कंप मच गया था, जब प्रशासन ने गैर-मान्यता प्राप्त और ग़ैर-मानक कोल्ड स्टोरेज से सैकड़ों किलो सड़ा हुआ मांस बरामद किया. खुलासा हुआ कि यह ग़ैरकानूनी कारोबार कई सालों से घाटी में चल रहा था. ऐसे में सरकार एक्शन में आई है और जम्मू-कश्मीर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने नोटिस जारी कर कहा है कि अब सभी मीट कारोबारी—निर्माता, प्रोसेसर, थोक व खुदरा विक्रेता, कोल्ड स्टोरेज संचालक, ट्रांसपोर्टर और यहां तक कि ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म को FSSAI के नियमों के तहत ही काम करना होगा.

नोटिस में क्या कहा गया है?

नोटिस में कहा गया है कि बिना लेबलिंग वाला पैक्ड फ्रोज़न मीट या चिकन बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित है और ऐसा करने पर कड़ी सज़ा मिलेगी. चिल्ड मीट को जिसे 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाना है और 2-4 दिन के भीतर खपत करनी होगी. वहीं फ्रोजन मीट इसे -18 डिग्री सेल्सियस या उससे कम तापमान पर रखा जाता है और यह 12 महीने तक सुरक्षित रहता है.

इसके लिए  सभी प्रतिष्ठानों को अब तापमान मॉनिटरिंग डिवाइस लगाने और उसके रिकॉर्ड रखने होंगे. इसके साथ ही 2020 के नियमों के तहत हर पैक पर यह जानकारी ज़रूरी होगी.

- उत्पाद का नाम और सामग्री की पूरी सूची
- नॉन-वेज प्रतीक
- वजन और मात्रा
- बैच/लॉट नंबर
- पैकिंग और एक्सपायरी डेट
- स्टोरेज की कंडीशन
-  निर्माता/पैकर/आयातक का नाम व पता
- FSSAI लाइसेंस नंबर और लोगो

अगर कोई उल्लंघन करता है तो क्या होगी सज़ा?

- सब-स्टैंडर्ड उत्पाद: 5 लाख रुपये तक जुर्माना
- ग़लत लेबलिंग/मिसब्रांडिंग: 3 लाख रुपये तक जुर्माना
- बिना रजिस्ट्रेशन कारोबार: 2 लाख रुपये तक जुर्माना
- बिना लाइसेंस कारोबार: 10 लाख रुपये तक जुर्माना
- असुरक्षित भोजन: 6 साल तक की कैद और 5 लाख रुपये तक जुर्माना

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने इस मामले पर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से 4 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है. सरकार ने सभी कारोबारियों को चेतावनी दी है कि तुरंत अपनी व्यवस्था सुधारें, रिकॉर्ड अपडेट करें और नियमों का पालन न करने वाले उत्पादों को हटा दें, वरना बिना किसी और नोटिस के कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं.

JammuJammu KashmirKashmir news

