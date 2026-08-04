/कश्मीर में आसमान से बरसी आफत! 35 बार फटे बादल, 31 लोगों की मौत; किश्तवाड़ में भारी तबाही

आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने बाढ़ और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और मौसम संबंधी सलाहों का सख्ती से पालन करने को कहा है, क्योंकि इस इलाके में मॉनसून का असर अभी भी बना हुआ है. विशेषज्ञ बादल फटने की इन गंभीर घटनाओं और मौसम से जुड़ी अन्य आपदाओं के लिए हिमालयी क्षेत्र से जुड़े स्थानीय कारकों और ग्लोबल वार्मिंग जैसे वैश्विक कारकों के मेल को जिम्मेदार मानते हैं. स्थानीय कारकों में पहाड़ों को काटकर किया गया पर्यावरणीय नुकसान, वनों की कटाई और संवेदनशील इलाकों में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य शामिल हैं. इन गतिविधियों से पहाड़ों की ढलानें अस्थिर हो जाती हैं और पानी के प्राकृतिक बहाव में रुकावट आती है. वैश्विक कारकों में दुनिया भर में बढ़ता तापमान शामिल है. तापमान में हर एक डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के साथ हवा की नमी सोखने की क्षमता लगभग 7 प्रतिशत बढ़ जाती है, जिससे मॉनसून के बादल और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं.