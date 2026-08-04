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कश्मीर में आसमान से बरसी आफत! 35 बार फटे बादल, 31 लोगों की मौत; किश्तवाड़ में भारी तबाही

Jammu Kashmir Cloudburst 2026: जम्मू-कश्मीर में बादल फटने की घटनाओं से भारी तबाही हुई है. अब तक बादल फटने की 35 घटनाओं में 31 लोगों की जान जा चुकी है. किश्तवाड़ के छतरू इलाके में बादल फटने से घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा और बाढ़ में कई गाड़ियां बह गईं.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 04, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 02:20 PM IST
कश्मीर में आसमान से बरसी आफत! 35 बार फटे बादल, 31 लोगों की मौत; किश्तवाड़ में भारी तबाही

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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