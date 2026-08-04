/कश्मीर में आसमान से बरसी आफत! 35 बार फटे बादल, 31 लोगों की मौत; किश्तवाड़ में भारी तबाही

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Jammu Kashmir Cloudburst 2026: जम्मू-कश्मीर में 2026 की गर्मियों को लंबे समय तक याद रखा जाएगा, क्योंकि इस केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के लिए बादल फटना कोई अपवाद नहीं, बल्कि एक आम बात हो गई थी. अब तक इस इलाके में बादल फटने की 35 घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 31 लोगों की जान चली गई है. 1 अगस्त को किश्तवाड़ जिले के छतरू इलाके में बादल फटने की एक बड़ी घटना हुई, जिससे भारी तबाही मची. बाढ़ का पानी मलबे, उखड़े हुए पेड़ों और बड़े पत्थरों को रिहायशी इलाकों और स्थानीय बाज़ार में बहा ले गया. कई घरों में दरारें आ गईं, दुकानें पानी में डूब गईं और खड़ी गाड़ियां बह गईं. कुछ इलाकों में बिजली और संचार नेटवर्क ठप हो गए, जिसके बाद अधिकारियों को बहाली का काम शुरू करना पड़ा.
पिछले चार दिनों में शोपियां जिले में लगातार तीन बार बादल फटने की घटनाएं हुईं, जिनसे बदराहमा, पहलपोरा और हीरपोरा इलाकों में सरकारी और निजी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा. अधिकारियों ने बताया कि इन घटनाओं के कारण कई घरों में पानी भर गया, जिससे बचाव एजेंसियों को आपातकालीन कदम उठाने पड़े. अचानक बादल फटने से पानी का बहाव तेज़ी से बढ़ गया, जिससे रिहायशी इलाकों में बाढ़ आ गई और कई परिवार प्रभावित हुए. शोपियां पुलिस, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स (SDRF) और स्थानीय लोगों की टीमों ने तुरंत बचाव और राहत कार्य शुरू किए ताकि प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके और फंसे हुए लोगों की मदद की जा सके.
इस साल अब तक बादल फटने की 35 घटनाएं हुई हैं, जिनमें से 22 घटनाएं 1 जून से जुलाई के बीच हुईं. जुलाई के आखिर से अगस्त की शुरुआत तक लगातार बारिश के कारण कुछ और घटनाएं भी हुईं. सोमवार को कुपवाड़ा ज़िले के लोलाब इलाके में हिमाली जगह पर बादल फटने से अचानक आई बाढ़ में 52 साल की नसीमा बेगम फिसलकर गिर गईं. उस समय वह एक छोटी सी धारा के पास अपने खेत में थीं. बादल फटने, अचानक बाढ़ आने और लैंडस्लाइड की इन घटनाओं में कुल 31 लोगों की जान गई है. सबसे ज़्यादा प्रभावित ज़िलों में पुंछ, राजौरी, कठुआ, डोडा और किश्तवाड़ (चिनाब घाटी) शामिल हैं. इसके अलावा, कश्मीर के कुछ हिस्सों, जैसे शोपियां, कुपवाड़ा, बांदीपोरा और अनंतनाग में भी ऐसी घटनाएं हुईं, साथ ही गांदरबल में हाल ही में भूस्खलन हुआ. दर्जनों घर, दुकानें, स्कूल, सिंचाई नहरें और खेत बह गए या पानी में डूब गए.
मलबे के जमा होने और नालों के उफान पर होने के कारण जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे समेत कई अहम हाईवे और गांदरबल जिले के कंगन और पहलगाम की स्थानीय सड़कें कुछ समय के लिए बंद कर दी गई हैं. लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने और मलबा हटाने के काम के लिए स्थानीय प्रशासन, पुलिस और आपदा राहत टीमें तैनात की गई हैं. बार-बार होने वाली खराब मौसम की घटनाओं से घर, सड़कें, पुल, खेती की ज़मीन और दूसरी सार्वजनिक सुविधाएं बर्बाद हुई हैं. साथ ही कई दूर-दराज़ के इलाकों में आवाजाही पर भी असर पड़ा है. हाल ही में हुई भारी बारिश ने एक बार फिर दिखाया है कि पहाड़ी इलाके मौसम से जुड़ी आपदाओं के प्रति कितने संवेदनशील हैं. कई प्रभावित ज़िलों में अधिकारी बचाव, बहाली और राहत का काम कर रहे हैं.
आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने बाढ़ और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और मौसम संबंधी सलाहों का सख्ती से पालन करने को कहा है, क्योंकि इस इलाके में मॉनसून का असर अभी भी बना हुआ है. विशेषज्ञ बादल फटने की इन गंभीर घटनाओं और मौसम से जुड़ी अन्य आपदाओं के लिए हिमालयी क्षेत्र से जुड़े स्थानीय कारकों और ग्लोबल वार्मिंग जैसे वैश्विक कारकों के मेल को जिम्मेदार मानते हैं. स्थानीय कारकों में पहाड़ों को काटकर किया गया पर्यावरणीय नुकसान, वनों की कटाई और संवेदनशील इलाकों में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य शामिल हैं. इन गतिविधियों से पहाड़ों की ढलानें अस्थिर हो जाती हैं और पानी के प्राकृतिक बहाव में रुकावट आती है. वैश्विक कारकों में दुनिया भर में बढ़ता तापमान शामिल है. तापमान में हर एक डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के साथ हवा की नमी सोखने की क्षमता लगभग 7 प्रतिशत बढ़ जाती है, जिससे मॉनसून के बादल और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं.