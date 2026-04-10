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शिकारा बना कश्मीर की पहचान, इससे डल झील की सैर क्यों है खास? वजह जान झूम उठेंगे आप

Shikara of Kashmir: श्रीनगर हमेशा दुनियाभर में आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन डल झील पर तैरते शिकारे कश्मीर की पहचान बन चुके हैं. यह न सिर्फ पर्यटकों के लिए खास आकर्षण हैं, बल्कि स्थानीय लोगों की रोजी रोटी का साधन भी हैं. पारंपरिक कारीगरी, खूबसूरत डिजाइन और शांत सवारी इन्हें बेहद खास बनाती है. आइये जानते हैं शिकारे से जुड़ी कुछ रोचक बातें?

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 10, 2026, 04:27 PM IST

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डल झील पर तैरते खूबसूरत शिकारे (फाइल फोटो)
डल झील पर तैरते खूबसूरत शिकारे (फाइल फोटो)

Kashmir News: बर्फ से ढकी पहाड़ियों, हरे-भरे बागों और ठंडी हवाओं के बीच बसा कश्मीर अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. इसी जन्नत जैसे नज़ारे के बीच डल झील की शांत लहरों पर तैरता शिकारा, इस खूबसूरती को और भी खास बना देता है. यह सिर्फ एक नाव नहीं, बल्कि कश्मीर की पहचान और उसकी रूह का हिस्सा है.

श्रीनगर के बीचों-बीच स्थित डल झील को दुनिया की सबसे खूबसूरत झीलों में शुमार किया जाता है. इसके शांत और साफ पानी पर रंग-बिरंगी लकड़ी की नावें तैरती हैं, जिन्हें शिकारा कहा जाता है. ये शिकारे कश्मीर की सबसे जानी-मानी निशानी बन चुके हैं और यहां आने वाले हर पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. इसी शिकारे से कश्मीर के कई घरों की रोजी-रोटी चलती है. 

एक पारंपरिक कश्मीरी शिकारा को माहिर कारीगर हाथ से तैयार करते हैं. इसके निर्माण में मजबूत देवदार की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे यह काफी टिकाऊ होती है और झील के पानी के लिए बिल्कुल उपयुक्त माना जाता है. एक शिकारा तैयार करने में कई हफ्तों का समय लगता है. यह प्रक्रिया कश्मीरी परिवारों की पीढ़ियों से चली आ रही कारीगरी और परंपराओं को दर्शाती है, जिन्हें बड़ी सावधानी से आगे बढ़ाया गया है.

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शिकारे का डिजाइन बेहद खास होता है. इसके घुमावदार ढांचे, रंग-बिरंगी छतरी और आरामदायक बैठने की व्यवस्था इसे खास बनाती है. यह सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन नहीं है, बल्कि सुकून और आराम का अनुभव भी देता है. जब शिकारा झील के शांत पानी पर धीरे-धीरे आगे बढ़ता है, तो उसमें बैठे लोग कश्मीर की खूबसूरती को एक नए और अनोखे अंदाज में महसूस करते हैं.

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श्रीनगर आने वाले पर्यटकों के लिए डल झील में शिकारा की सवारी सबसे यादगार अनुभवों में से एक मानी जाती है. कई लोग मानते हैं कि इस शांत और सुंदर यात्रा का आनंद लिए बिना कश्मीर की यात्रा अधूरी है. डल झील की खासियत सिर्फ शिकारा सवारी तक ही सीमित नहीं है. यहां सुबह-सुबह लगने वाले तैरते सब्जी बाजार भी काफी मशहूर हैं. 

इसके अलावा पहाड़ों के खूबसूरत बैकग्राउंड में सूर्यास्त के समय शिकारा की सवारी एक बेहद मनमोहक अनुभव देती है. शिकारे न सिर्फ आवाजाही का साधन हैं, बल्कि तैरते बाजारों का हिस्सा भी हैं और सैकड़ों स्थानीय परिवारों की रोजी-रोटी का मुख्य जरिया है. पिछले कुछ सालों में डल झील और इसके शिकारे फिल्म निर्माताओं की भी पसंदीदा जगह बन गए हैं. यहां कई भारतीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है. खासकर शिकारे पर फिल्माए गए रोमांटिक दृश्य, कश्मीर की खूबसूरती को दुनिया भर में और भी मशहूर करते हैं.

पर्यटन और सिनेमा के अलावा, शिकारे की कश्मीर की पहचान में एक बेहद खास जगह है. जब भी दुनिया भर में कश्मीर को दिखाया जाता है, चाहे वह टूरिज्म अभियान हो, ट्रैवल पोस्टर हो या सांस्कृतिक प्रदर्शनियां, डल झील पर तैरते शिकारे की तस्वीर लगभग हमेशा केंद्र में होती है. दरअसल, शिकारा सिर्फ एक नाव नहीं है, बल्कि कश्मीर की सुंदरता, संस्कृति, विरासत और उसकी हमेशा रहने वाली पहचान का प्रतीक है. जब यह शांत पानी में आगे बढ़ता है और झील की सतह पर पहाड़ों का प्रतिबिंब लहराता है, तो यह नजारा हर किसी के दिल में शांति और सुकून का एहसास भर देता है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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