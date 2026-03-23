जिन्ना बहाना, इकबाल-सर सैयद हैं निशाना; सिलेबस विवाद पर कांग्रेस ने BJP को घेरा

Political Science Syllabus Row in Jammu University: जम्मू यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस सिलेबस से जिन्ना, सर सैयद और इकबाल को हटाने की सिफारिश के बाद विवाद गहरा गया है. दक्षिणपंथी छात्र संगठन एबीवीपी विरोध कर रही है, जबकि कांग्रेस ने इसे सियासी मुद्दा बताया है. इस विवाद पर आखिरी फैसला 24 मार्च को बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक में होगा.
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Jammu University Syllabus Row: दक्षिणपंथी शासित राज्यों में उर्दू नाम और अल्पसंख्यकों के इतिहास को लगातार कथित तौर पर तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है. कई ऐतिहासिक जगहों, शहरों, रेलवे स्टेशन के बाद अब इसको स्कूली सिलेबस में जबरन घुसाने की कोशिश की जा रही है. मुसलमानों से नफरत का आलम यह है कि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में 40 से ज्यादा मुस्लिम छात्रों का एडमिशन होने पर उसे बंद करा दिया गया.
अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए मशहूर जम्मू कश्मीर एक बार फिर सांप्रदायिकता की सियासत में झुलस रही है. जम्मू यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को लेकर एक नया वावेला सामने आया है, जिसने एकेडेमिक और सियासी दोनों हलकों में बहस को तेज कर दिया कि अब एजुकेशन में भी धर्म को घुसाया जा रहा है. यह मामला सिर्फ सिलेबस तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब विचारधाराओं और इतिहास की व्याख्या को लेकर भी चर्चा का केंद्र बन गया है. पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में बदलाव के लिए दक्षिणपंथी छात्र संघठन एबीवीपी लगातार प्रदर्शन कर रहा है.
24 मार्च को होगा इस विवाद पर फैसला
मिली जानकारी के मुताबिक, यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंटल एकेडिमक कमेटी ने एमए के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में बदलाव की सिफारिश की है. इस सिफारिश में मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान और मोहम्मद इकबाल से जुड़े विषयों को हटाने की बात कही गई है. इन बदलावों पर आखिरी फैसला 24 मार्च को होने वाली बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक में लिया जाएगा, जिस पर अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं.
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बताया जा रहा है कि "माइनॉरिटीज एंड द नेशन" नाम के पेपर के तहत अब तक जिन्ना के सियासी विचार पढ़ाए जाते थे. लेकिन इन विषयों को हटाने की सिफारिश के बाद यह मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है. कई लोग इसे अकादमिक स्वतंत्रता से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ इसे गैर-जरुरी विवादों से बचने का कदम मान रहे हैं.
इस बीच छात्र संगठन एबीवीपी ने इस मुद्दे पर यूनिवर्सिटी परिसर में प्रदर्शन किया. संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसे विषयों को सिलेबस में शामिल करने की जरुरत नहीं है, जो विवाद को जन्म देते हैं. फिलहाल, यह पूरा मामला निर्णय के दौर में है और 24 मार्च को होने वाली बैठक में ही तय होगा कि ये विषय सिलेबस का हिस्सा बने रहेंगे या नहीं. इस फैसले का असर न सिर्फ छात्रों की पढ़ाई पर पड़ेगा, बल्कि यह अकादमिक बहस को भी नई दिशा दे सकता है.
कांग्रेस ने बीजेपी और ABVP पर साधा निशाना
वहीं, इस पूरे मामले पर कांग्रेस की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है. पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने इस सिफारिश पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह सिर्फ जिन्ना तक सीमित नहीं है, बल्कि सर सैयद अहमद और अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियतों को भी हटाने की बात की जा रही है. उन्होंने यह भी पूछा कि आखिर इन ऐतिहासिक शख्सियतों को लेकर इस तरह का विरोध क्यों किया जा रहा है.
सुरेंद्र राजपूत ने अपने बयान में भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े संगठनों को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि वे सर सैयद अहमद और अल्लामा इकबाल को किस नजरिए से देखते हैं. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि संघ को यह बताना चाहिए कि जिन्ना को उनके स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की लिस्ट में क्यों शामिल किया गया है, जैसा कि उनके कार्यालय में लिखा हुआ बताया जाता है.
"बीजेपी मुद्दों से भटकाने वाले उठाती है विषय"
कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठन अक्सर ऐसे मुद्दे उठाते हैं, जो मूल समस्याओं से ध्यान भटकाने का काम करते हैं. उनका कहना था कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय इस तरह के विवाद खड़े किए जा रहे हैं.
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