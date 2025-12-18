Jammu: मुस्लिम छात्रों के एडमिशन का भारी विरोध, एक दिन में दर्जनों जगह पर प्रदर्शन

Vaishno Devi College Controversy: श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति लगातार मुस्लिम छात्रों को एडमिशन को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है. बीते रोज जम्मू के अलग-अलग हिस्सों में वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों के दाखिले को रद्द करने को लेकर प्रदर्शन हुआ.
Vaishno Devi College Controversy: श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति (एसएमवीएसएस) लगातार मुस्लिम छात्रों के एडमिशन को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है. संगठन ने बुधवार को फिर से जम्मू संभाग के अलग-अलह इलाकों में प्रदर्शन किया है. प्रदर्शनकारियों ने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों के दाखिले को रद्द करने और हिंदू छात्रों के लिए सीटों के आरक्षण की मांग की है.
पिछले करीब दो हफ्तों से जम्मू और अन्य क्षेत्रों में कई संगठनों के जरिए लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं. यह विरोध पिछले महीने रीआसी जिले स्थित श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में नीट मेरिट लिस्ट के आधार पर हुए एमबीबीएस दाखिलों को लेकर है, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कॉलेज की अधिकांश सीटें मुस्लिम छात्रों को दी गई हैं, जिनमें अधिकतर छात्र कश्मीर से हैं.
प्रदर्शनकारियों ने इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग करते हुए इसे शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ एक बड़ी साजिश बताया है. एसएमवीएसएस और अन्य संगठनों के जरिए जम्मू, कठुआ, रीआसी, कटरा, राजौरी, सांबा, रामबन, उधमपुर, किश्तवाड़, भद्रवाह और डोडा समेत कई इलाकों में प्रदर्शन किए गए हैं.
कठुआ में प्रदर्शनकारियों ने सरकार का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. वहीं जम्मू शहर में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति, जम्मू बार एसोसिएशन और अन्य संगठनों ने दर्जनों स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया.
एसएमवीएसएस के संयोजक कर्नल सुखवीर सिंह मांकोटिया ने कहा कि जम्मू संभाग में 40 से अधिक स्थानों पर करीब 40 हजार से 50 हजार लोगों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया और श्राइन बोर्ड व सरकार के फैसले के खिलाफ गहरा आक्रोश जताया. उन्होंने कहा कि जब तक इस फैसले को वापस नहीं लिया जाता, तब तक संघर्ष समिति का आंदोलन जारी रहेगा.
यह विवाद तब शुरू हुआ जब मेडिकल कॉलेज में पिछले महीने नीट मेरिट सूची के आधार पर एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले पूरे किए गए. कॉलेज के पहले बैच की 50 सीटों में से 42 सीटों पर मुस्लिम छात्रों का चयन हुआ था, जबकि जम्मू से सात हिंदू छात्र और एक सिख छात्र सेलेक्ट हुए थे.