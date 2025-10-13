दूसरी लिस्ट में प्रशांत किशोर ने इन 13 प्रभावशाली मुसलमानों को दिया टिकट

Jan Suraj Muslim Candidates List: बिहार में चुनावी बिगुल बच चुका है. सभी सियासी दल चुनावी मैदान में कूद चुके हैं और सबसे पहले जनसुराज ने अपने कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर दिया है. आज प्रशांत किशोर ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. जनसुराज ने 13 मुसलमानों को टिकट दिया है.
Jan Suraj Second List: बिहार विधानसभा इलेक्शन 2025 के ऐलान के बाद सभी सियासी पार्टियों ने कमर कस ली है और चुनावी मैदान में दो-दो हाथ करने के लिए कूद गए हैं. इसी कड़ी में सबसे पहले जनसुराज (Jan Suraj) ने अपनी पहली लिस्ट के बाद दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है. जनसुराज ने पहली लिस्ट में 7 मुसलमानों को चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया था, जबकि दूसरी लिस्ट में जनसुराज ने 13 मुसलमानों को चुनावी मैदान में उतार दिया है. सबसे पहले जनसुराज ने 66 लोगों की लिस्ट जारी की थी. आज प्रशांत किशोर की पार्टी ने 51 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है. प्रशांत किशोर की पार्टी ने दोनों सूचियों में सभी समुदायों को ध्यान में रखते हुए सूची जारी की है.
दूसरी लिस्ट जारी करते हुए प्रशांत किशोर ने एक ऐसे नाम का ऐलान किया जिसने सबको चौंका दिया. जनसुराज ने भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से अभयकांत झा को टिकट दिया है. झा के टिकट का ऐलान करते हुए प्रशांत किशोर ने झा की जमकर तारीफ की. प्रशांत किशोर ने कहा कि अभयकांत 75 सालों से राजनीति में नहीं आए, लेकिन आज वह जनसुराज में शामिल हो रहे हैं और भागलपुर से जनसुराज के उम्मीदवार होंगे. अभयकांत ने भागलपुर में दंगों से प्रभावित मुस्लिम समुदाय के लिए मुफ्त में लड़ाई लड़ी थी.