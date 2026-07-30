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38 इमारतों पर बुलडोजर एक्शन से राहत मिलते ही जौहर ट्रस्ट ने हाईकोर्ट से वापस ली याचिका

Rampur News: मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 138 इमारतों को गिराने पर अंतरिम रोक मिलने के बाद जौहर ट्रस्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली. हाईकोर्ट ने कहा कि सक्षम अधिकारी पहले ही राहत दे चुके हैं, इसलिए इस चरण में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है.

Edited ByTauseef Alam
Published: Jul 30, 2026, 11:05 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 11:05 AM IST
38 इमारतों पर बुलडोजर एक्शन से राहत मिलते ही जौहर ट्रस्ट ने हाईकोर्ट से वापस ली याचिका

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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