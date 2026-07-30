/38 इमारतों पर बुलडोजर एक्शन से राहत मिलते ही जौहर ट्रस्ट ने हाईकोर्ट से वापस ली याचिका

आजम खान कई सालों जेल में हैं बंद

यूनिवर्सिटी के संस्थापक और समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता मोहम्मद आज़म खान को पहले भी कई मामलों में कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है. इसी कड़ी में यूनिवर्सिटी कैंपस की इमारतों को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की गई थी, जिसके खिलाफ जौहर ट्रस्ट ने कानूनी लड़ाई लड़ी. हाईकोर्ट से याचिका वापस लेने का मतलब यह नहीं है कि विवाद पूरी तरह सुलझ गया है. मामले का अंतिम नतीजा अब मुरादाबाद के डिविजनल कमिश्नर के पास लंबित अपील पर निर्भर करेगा. अगर अंतिम आदेश जौहर ट्रस्ट के पक्ष में आता है, तो इमारतों को स्थायी राहत मिल सकती है. वहीं, अगर फैसला प्रशासन के पक्ष में आता है, तो आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू हो सकती है.