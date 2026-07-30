/38 इमारतों पर बुलडोजर एक्शन से राहत मिलते ही जौहर ट्रस्ट ने हाईकोर्ट से वापस ली याचिका

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Rampur News: उत्तर प्रदेश के प्रमुख नेता आज़म खान के मालिकाना हक वाली मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान यूनिवर्सिटी की इमारतों को गिराने के नोटिस के खिलाफ जौहर ट्रस्ट की ओर से दायर याचिका वापस ले ली गई. याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि मुरादाबाद के डिविजनल कमिश्नर ने इस मामले में पहले ही एक अंतरिम आदेश जारी कर दिया है, जिसमें गिराने की प्रक्रिया पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई है. इसके आधार पर हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया.
दरअसल, उत्तर प्रदेश में रामपुर प्रशासन ने यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर 138 इमारतों को गिराने का आदेश दिया था. जौहर ट्रस्ट ने इस कार्रवाई को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था. हालांकि, सुनवाई के दौरान ट्रस्ट ने कोर्ट को बताया कि उसने इस मुद्दे पर मुरादाबाद के डिविजनल कमिश्नर के सामने अपील दायर की थी और अंतरिम राहत हासिल कर ली थी. जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस कुणाल रवि सिंह की डिवीजन बेंच ने कहा कि चूंकि सक्षम अधिकारी मुरादाबाद के डिविजनल कमिश्नर ने पहले ही गिराने की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है, इसलिए इस चरण में हाईकोर्ट के दखल की कोई जरूरत नहीं है. कोर्ट ने इसी टिप्पणी के साथ याचिका का निपटारा कर दिया.
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि मुरादाबाद के डिविजनल कमिश्नर ने पिछले सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए जौहर ट्रस्ट को अंतरिम राहत दी थी. आदेश में कहा गया था कि यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को गिराने की प्रस्तावित कार्रवाई पर तब तक रोक रहेगी जब तक कोई अंतिम फैसला नहीं हो जाता. इसका मतलब है कि प्रशासन फिलहाल यूनिवर्सिटी की किसी भी इमारत को नहीं गिरा सकता. मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी लंबे समय से कानूनी और प्रशासनिक विवादों के केंद्र में रही है.
आजम खान कई सालों जेल में हैं बंद
यूनिवर्सिटी के संस्थापक और समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता मोहम्मद आज़म खान को पहले भी कई मामलों में कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है. इसी कड़ी में यूनिवर्सिटी कैंपस की इमारतों को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की गई थी, जिसके खिलाफ जौहर ट्रस्ट ने कानूनी लड़ाई लड़ी. हाईकोर्ट से याचिका वापस लेने का मतलब यह नहीं है कि विवाद पूरी तरह सुलझ गया है. मामले का अंतिम नतीजा अब मुरादाबाद के डिविजनल कमिश्नर के पास लंबित अपील पर निर्भर करेगा. अगर अंतिम आदेश जौहर ट्रस्ट के पक्ष में आता है, तो इमारतों को स्थायी राहत मिल सकती है. वहीं, अगर फैसला प्रशासन के पक्ष में आता है, तो आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू हो सकती है.