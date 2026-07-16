/Opinion: अगर बिना नक्शे की इमारतें अवैध हैं, तो कार्रवाई सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी पर क्यों?

जौहर यूनिवर्सिटी का मामला सिर्फ एक यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं है. बहुत से लोग इसे मुसलमानों की तालीम से जुड़ी पहल और उनकी सामाजिक मिसाल के तौर पर भी देखते हैं. इसिलए जब इस इदारे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की खबर आती है, तो मुस्लिम समुदाय के एक हिस्से का यह सवाल पूछना स्वाभाविक है कि क्या राज्य और देश के दूसरे मशहूर तालीमी इदारों की भी इसी तरह जांच-पड़ताल की गई है. भारत में अवैध निर्माण कोई नई समस्या नहीं है. आज भी भारत के कई गांवों में घरों के लिए कोई मंज़ूरशुदा ब्लूप्रिंट नहीं है. इसके अलावा, शहरों में भी लोग बिल्डिंग प्लान मंज़ूर कराए बिना घर और स्कूल बना लेते हैं. सभी राज्यों में अभी भी ऐसे पुराने स्कूल, कॉलेज और अस्पताल हैं जो बिना किसी मंज़ूरशुदा प्लान के बनाए गए थे. कई सरकारी इमारतें भी ऐसे प्लान के बिना बनाई गई थीं. जिस समय वे बनी थीं, उस समय प्लान मंज़ूर कराने की सुविधाएं या सिस्टम मौजूद ही नहीं थीं. ऐसे में बहस का केंद्र यह नहीं होना चाहिए कि जौहर यूनिवर्सिटी कानून से ऊपर है, बल्कि यह होना चाहिए कि क्या कानून का पैमाना सबके लिए समान है.