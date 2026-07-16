/Opinion: अगर बिना नक्शे की इमारतें अवैध हैं, तो कार्रवाई सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी पर क्यों?

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Opinion: उत्तर प्रदेश के रामपुर में जिला प्रशासन और रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सीनियर SP नेता और पूर्व मंत्री आज़म खान की जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को गिराने का नोटिस जारी किया है. जौहर यूनिवर्सिटी 2006 में बनी थी और इसे 2012 में UGC से मान्यता मिली थी. अगर जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतें सच में 20 साल से अवैध थीं, तो सवाल सिर्फ आजम खान पर ही नहीं, बल्कि उन अधिकारियों और संस्थाओं पर भी उठने चाहिए जिन्होंने इन इमारतों को सालों तक बने रहने दिया. कोई भी यूनिवर्सिटी, अस्पताल, मॉल या सरकारी इमारत रातों-रात नहीं बनती, किसी भी बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में ब्लूप्रिंट, जमीन के इस्तेमाल की मंजूरी, बिल्डिंग परमिट और कई तरह की दूसरी प्रशासनिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं. इसलिए, अगर मंजूर किए गए प्लान के बिना 38 इमारतें बनाई गईं, तो यह पूरे प्रशासनिक सिस्टम की नाकामी है, न कि सिर्फ़ किसी एक व्यक्ति की.
सबसे अहम सवाल यह है कि जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तब संबंधित विभाग क्या कर रहे थे? क्या अधिकारी अनजान थे, या सच जानने के बावजूद उन्होंने आंखें मूंद ली थीं? अगर नियमों का उल्लंघन हो रहा था, तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई? निर्माण कार्य सालों तक चलता रहा और नौबत यहां तक आ गई कि अब बुलडोजर लगाने पड़ रहे हैं. इससे पता चलता है कि प्रशासन तभी हरकत में आता है जब मामला राजनीतिक विवाद का रूप ले लेता है. डेमोक्रेसी में कानून का शासन तभी मजबूत माना जाता है जब हर स्तर पर जवाबदेही तय हो. अगर किसी इमारत को अवैध माना जाता है, तो जांच में न सिर्फ उसके मालिक या उससे जुड़ी संस्था को शामिल किया जाना चाहिए, बल्कि उन अधिकारियों को भी जिनकी वजह से यह हुआ या जिन्होंने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई. आखिरकार, प्रशासनिक लापरवाही के बिना इतने बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण कैसे हो सकता था?
जौहर यूनिवर्सिटी का मामला सिर्फ एक यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं है. बहुत से लोग इसे मुसलमानों की तालीम से जुड़ी पहल और उनकी सामाजिक मिसाल के तौर पर भी देखते हैं. इसिलए जब इस इदारे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की खबर आती है, तो मुस्लिम समुदाय के एक हिस्से का यह सवाल पूछना स्वाभाविक है कि क्या राज्य और देश के दूसरे मशहूर तालीमी इदारों की भी इसी तरह जांच-पड़ताल की गई है. भारत में अवैध निर्माण कोई नई समस्या नहीं है. आज भी भारत के कई गांवों में घरों के लिए कोई मंज़ूरशुदा ब्लूप्रिंट नहीं है. इसके अलावा, शहरों में भी लोग बिल्डिंग प्लान मंज़ूर कराए बिना घर और स्कूल बना लेते हैं. सभी राज्यों में अभी भी ऐसे पुराने स्कूल, कॉलेज और अस्पताल हैं जो बिना किसी मंज़ूरशुदा प्लान के बनाए गए थे. कई सरकारी इमारतें भी ऐसे प्लान के बिना बनाई गई थीं. जिस समय वे बनी थीं, उस समय प्लान मंज़ूर कराने की सुविधाएं या सिस्टम मौजूद ही नहीं थीं. ऐसे में बहस का केंद्र यह नहीं होना चाहिए कि जौहर यूनिवर्सिटी कानून से ऊपर है, बल्कि यह होना चाहिए कि क्या कानून का पैमाना सबके लिए समान है.
उठ रहे हैं बड़े सवाल
मुस्लिम समुदाय का एक वर्ग यह सवाल भी उठा रहा है कि अगर निर्माण कार्य में गड़बड़ियां थीं, तो प्रशासन ने इतने सालों तक क्या किया? क्या संबंधित विभागों ने समय पर कार्रवाई की? क्या उन अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी जो कथित तौर पर नियमों के उल्लंघन को रोकने में नाकाम रहे? अगर जवाबदेही सिर्फ़ संस्थान तक ही सीमित रही और प्रशासनिक तंत्र पर कोई सवाल नहीं उठाया गया, तो यह बहस और तेज़ हो जाएगी. वहीं, रामपुर डीएम के आदेश के बाद कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने एक्स पर लिखा, "जब जौहर युनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा था तब वो क्षेत्र रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरे में नहीं आता था, बाद में प्राधिकरण ने अपना दायरा बड़ा कर लिया और अब रामपुर DM कह रहे हैं कि जौहर युनिवर्सिटी का नक्शा नहीं पास है तो गिराने का आदेश पारित कर दिया गया है."
जब जौहर युनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा था तब वो क्षेत्र रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरे में नहीं आता था, बाद में प्राधिकरण ने अपना दायरा बड़ा कर लिया और अब रामपुर DM कह रहे हैं कि जौहर युनिवर्सिटी का नक्शा नहीं पास है तो गिराने का आदेश पारित कर दिया गया है।
वैसे नक्शा तो इस देश… pic.twitter.com/kqJaszrH4U
— Imran Pratapgarhi (@ShayarImran) July 16, 2026
DM ऑफिस पर चलाओ बुलडोजर
कांग्रेस सांसद ने आगे लिखा, "वैसे नक्शा तो इस देश की किसी युनिवर्सिटी का पास नहीं है तो क्या सारे विश्वविद्यालयों पर बुलडोज़र चला दोगे? नक्शा तो इस देश के ज्यादातर DM ऑफिसों का भी पास नहीं होगा तो क्या सबको ज़मींदोज़ कर दोगे? ऐसे बेतुके और तानाशाही वाले आदेश पारित करते हुए इन अधिकारियों को सोचना चाहिये कि ये भी किसी एैसी ही युनिवर्सिटी से पढ़कर आये होंगे जहां का नक्शा नहीं पास होगा. शिक्षा के इतने बड़े संस्थान को बचाने के लिये सभ्य समाज को आगे आना होगा वरना ये ज़ालिम सरकारें कुछ भी महफ़ूज़ नहीं रहने देंगी."
आजम खान को बर्बाद कर देना चाहते हैं सीएम योगी?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मंत्री आज़म खान के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी है. योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व विचारधारा से जुड़े नेता हैं, जबकि आजम खान धर्मनिरपेक्ष विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं. दोनों के बीच गहरी खाई है और उनकी सोच बुनियादी तौर पर एक-दूसरे से बिल्कुल अलग है. आज़म खान की मुश्किलें तब शुरू हुईं जब 2017 में योगी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार सत्ता में आई. उन्हें अपने से जुड़ी संपत्तियों को लेकर कई कानूनी मामलों और प्रवर्तन संबंधी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा. मार्च 2017 से आजम खान के खिलाफ 90 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 30 मामले जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं. यह यूनिवर्सिटी लगभग 1,500 बीघा ज़मीन पर बनी है और ज़मीन अधिग्रहण को लेकर कानूनी विवाद आज भी जारी हैं. पिछले पांच सालों में प्रशासनिक अधिकारियों और जांच एजेंसियों ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की है.
2017 में यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई
2017 से पुलिस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ED और ज़िला प्रशासन की ओर से की गई अलग-अलग कार्रवाइयों का असर न सिर्फ़ संस्थान के मैनेजमेंट पर, बल्कि वहां पढ़ने वाले छात्रों पर भी पड़ा है. बार-बार होने वाली जांच और प्रशासनिक दखलंदाज़ी से छात्रों की पढ़ाई में रुकावट आई. कुछ समय के लिए मेडिकल कॉलेज का कामकाज भी रुका, जिससे मेडिकल और B.Pharma के छात्रों को नुकसान हुआ. इसके अलावा, स्टूडेंट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया, जिससे खेल गतिविधियों पर भी असर पड़ा. जुलाई 2019 में, 26 किसानों ने यूनिवर्सिटी पर 35 बीघा ज़मीन पर कब्ज़ा करने का इल्जाम लगाते हुए केस दर्ज कराया. इसके बाद, सरकार ने लीज़ पर दी गई लगभग 170 एकड़ ज़मीन वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की. इस कदम को बाद में हाई कोर्ट की मंज़ूरी भी मिल गई. सितंबर 2022 में दावा किया गया कि यूनिवर्सिटी कैंपस से करोड़ों रुपये की कीमत वाली म्युनिसिपल सफाई मशीनरी बरामद की गई है. इसी बीच, 2023 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच में निर्माण लागत को लेकर बड़ी वित्तीय गड़बड़ियां सामने आईं और टैक्स चोरी का शक भी पैदा हुआ.
सरकार ने आजम खान पर कसा शिकंजा
अप्रैल 2024 में किसानों की ज़मीन पर कब्ज़े से जुड़े मामलों में कई लोगों, जिनमें आज़म खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे शामिल थे. उनके खिलाफ आरोप तय किए गए. जुलाई 2024 में रामपुर प्रशासन ने यूनिवर्सिटी की 13.8 हेक्टेयर ज़मीन अपने कब्ज़े में ले ली और दो इमारतों को सील कर दिया. फरवरी 2025 में हॉस्टल निर्माण से जुड़ी कथित वित्तीय गड़बड़ियों के बाद केंद्र सरकार ने फंड रोक दिया और पहले जारी की गई रकम वापस करने की मांग की. इन कार्रवाइयों के बीच आज़म खान को आर्थिक और कानूनी, दोनों मोर्चों पर नुकसान उठाना पड़ा.इन घटनाओं को देखते हुए आजम खान के समर्थकों का आरोप है कि सरकार उन्हें सियासी रूप से कमजोर करने और उनकी विरासत को खत्म करने की पुरजोर कोशिश कर रही है.
सियासी लड़ाई का कौन चुका रहा है कीमत?
जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर इसकी कीमत किसे चुकानी पड़ रही है? अगर सरकार और आज़म खान के बीच कोई राजनीतिक, कानूनी या प्रशासनिक विवाद है, तो उसे कानूनी व्यवस्था और अदालतों के जरिए सुलझाया जाना चाहिए. लेकिन, इस टकराव का सबसे बुरा असर उन हजारों छात्रों पर पड़ रहा है जिनका सियासत या इस विवाद से कोई लेना-देना नहीं है. पिछले कुछ सालों में, लगातार हो रही जांच, छापेमारी, सीलिंग की कार्रवाई और प्रशासनिक कदमों की वजह से छात्रों की पढ़ाई में रुकावट आई है. मेडिकल और फार्मेसी जैसे कोर्स कर रहे छात्र अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं. सवाल यह उठता है कि क्या किसी तालीमी इदारा को कमजोर करने से शिक्षा व्यवस्था सच में मजबूत होगी?
सरकार को उठाया चाहिए ये कदम
देश में उच्च शिक्षा की मांग लगातार बढ़ रही है. सरकारी संस्थानों में सीटों की सीमित संख्या के कारण, लाखों छात्र प्राइवेट संस्थानों का रुख करने को मजबूर हैं. ऐसे समय में अगर किसी बड़े शिक्षण संस्थान के बंद होने या तोड़े जाने का खतरा पैदा होता है, तो इसका सीधा असर छात्रों के मौकों पर पड़ता है. अगर सरकार को संस्थान के कामकाज, वित्तीय मामलों या मैनेजमेंट को लेकर कोई आपत्ति है, तो दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं. संस्थान को किसी नए ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट या प्राइवेट संस्था के नियंत्रण में सौंपने जैसे विकल्पों पर विचार किया जा सकता है. आखिरकार, वहां पढ़ रहे छात्रों का भविष्य किसी भी इमारत से कहीं ज़्यादा कीमती है और राजनीतिक टकराव का सबसे बुरा असर तालीम पर नहीं पड़ना चाहिए.