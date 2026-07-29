/आज़म खान की जौहर यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत! फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई

Rampur News: उत्तर प्रदेश के प्रमुख नेता और पूर्व मंत्री आज़म खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ़ कोई बुलडोज़र कार्रवाई नहीं होगी. मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट से राहत मिलने के बाद, छात्रों ने धरना खत्म कर दिया है और सभी घर लौट गए हैं. इस बीच, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है. RDA के गिराने के नोटिस को चुनौती देने वाली इस याचिका पर आज सुनवाई होनी है. इसमें हाई कोर्ट से नोटिस को रद्द करने या उस पर रोक लगाने की मांग की गई है. याचिका में RDA, मुरादाबाद कमिश्नर और रामपुर ज़िला पंचायत को प्रतिवादी बनाया गया है. हालांकि, मुरादाबाद कमिश्नर की अदालत ने दो दिन पहले ही इस नोटिस पर रोक लगा दी थी. ऐसे में यह देखना बाकी है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की याचिका पर हाई कोर्ट क्या आदेश देता है.