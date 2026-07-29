/आज़म खान की जौहर यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत! फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई

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Rampur News: उत्तर प्रदेश के प्रमुख नेता और पूर्व मंत्री आज़म खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ़ कोई बुलडोज़र कार्रवाई नहीं होगी. मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट से राहत मिलने के बाद, छात्रों ने धरना खत्म कर दिया है और सभी घर लौट गए हैं. इस बीच, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है. RDA के गिराने के नोटिस को चुनौती देने वाली इस याचिका पर आज सुनवाई होनी है. इसमें हाई कोर्ट से नोटिस को रद्द करने या उस पर रोक लगाने की मांग की गई है. याचिका में RDA, मुरादाबाद कमिश्नर और रामपुर ज़िला पंचायत को प्रतिवादी बनाया गया है. हालांकि, मुरादाबाद कमिश्नर की अदालत ने दो दिन पहले ही इस नोटिस पर रोक लगा दी थी. ऐसे में यह देखना बाकी है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की याचिका पर हाई कोर्ट क्या आदेश देता है.
दरअसल, RDA ने जौहर यूनिवर्सिटी को उसकी 38 इमारतों को गिराने के लिए नोटिस जारी किया था. इसमें यूनिवर्सिटी प्रशासन को चेतावनी दी गई थी कि अगर वे इन 38 अवैध ढांचों को नहीं गिराते हैं, तो जिला प्रशासन खुद उन्हें गिरा देगा और इसका खर्च यूनिवर्सिटी से वसूलेगा. इस आदेश से पूरे देश में नाराजगी फैल गई और यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए एक मुहिम शुरू हो गई. रामपुर में कैंपस में छात्र इकट्ठा हुए और उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया. शाम को मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट ने अगले आदेश तक यूनिवर्सिटी की इमारतों को गिराने पर रोक लगा दी. इसके बाद प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सोमवार रात करीब 11 बजे अपना धरना खत्म करने की घोषणा की. हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर गिराने की प्रक्रिया शुरू हुई तो वे फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर देंगे.
कमिश्नर कोर्ट में भी होगी सुनवाई
वहीं, रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को गिराने के मामले में कमिश्नर कोर्ट में अगली सुनवाई अब 3 अगस्त को होगी. कोर्ट ने मंगलवार को एक शोक सभा होने की वजह से यह नई तारीख तय की. इससे एक दिन पहले सोमवार को कमिश्नर ने जौहर अली ट्रस्ट के वकील की अर्जी पर इमारतें गिराने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी. 15 जुलाई को रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस-चेयरमैन और रामपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इमारतें गिराने का आदेश जारी किया था.
3 अगस्त को होगी सुनवाई
उन्होंने कहा था कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतें बिना मंजूर हुए बिल्डिंग प्लान के बनाई गई थीं. जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट ने कमिश्नर कोर्ट में याचिका दायर करके इस फैसले को चुनौती दी. हालांकि सुनवाई मूल रूप से मंगलवार को होनी थी, लेकिन शोक सभा के कारण कमिश्नर ने सोमवार को ही ट्रस्ट के वकील जुनैद एजाज की अर्जी पर इमारतें गिराने पर अंतरिम रोक लगा दी थी. यह अंतरिम रोक अगली सुनवाई तक लागू रहेगी. अब इस मामले की सुनवाई कमिश्नर कोर्ट में 3 अगस्त को होगी.