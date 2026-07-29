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आज़म खान की जौहर यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत! फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई

Allahabad High Court on Jauhar University: मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई है. मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट से राहत मिलने के बाद छात्रों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया. इस बीच, RDA के नोटिस को चुनौती देने वाली यूनिवर्सिटी की याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 29, 2026, 08:34 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:34 AM IST
आज़म खान की जौहर यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत! फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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