Jaunpur: मस्जिद निर्माण पर हिंदू समुदाय का बवाल, पुलिस ने लिया ये बड़ा एक्शन

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मस्जिद निर्माण को लेकर विवाद हो गया. विवाद के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मस्जिद निर्माण पर रोक लगा दी. स्थानीय हिंदू समुदाय ने मस्जिद निर्माण पर एतराज करते हुए कहा कि इस मस्जिद को प्रशासन ने बिना इजाजत लिए बनवाया जा रहा था. इस तर्क के आधार पर स्थानीय हिंदू ग्रामीण ने विरोध किया.

यह घटना जौनपुर जिले के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के डोमनपुर गांव की है. डोमनपुर गांव में मस्जिद बनाने को स्थानीय हिंदू ग्रामीणों ने विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने उस मस्जिद के निर्माण पर रोक लगा दी.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डोमनपुर गांव के हिंदू ग्रामीणों ने मस्जिद निर्माण के खिलाफ शिकायत सीधे मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज की, जिसके बाद प्रशासन सक्रिय हुआ. शिकायत की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और नियमों के उल्लंघन की आशंका के चलते निर्माण कार्य को रोक दिया.

पुलिस अधिकारियों की मानें तो संबंधित मस्जिद से जुड़े सभी दस्तावेजों, अनुमति पत्रों और जमीन के कागजात की जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

वहीं, इलाके में सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किए गए. इससे गांव में स्थिति नियंत्रण में है और शांति बनी हुई है. फिलहाल पुलिस पूरे प्रकरण की गहन जांच में जुटी है, ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी या तनाव बढ़ने से रोका जा सके.