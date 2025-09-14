Jaunpur में दो मुस्लिम भाइयों को बदमाशों ने गोलियों से भूना; इलाके में दहशत का माहौल
Jaunpur में दो मुस्लिम भाइयों को बदमाशों ने गोलियों से भूना; इलाके में दहशत का माहौल

Jaunpur Murder News: शनिवार देर रात जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र में गोलियों तड़तड़ाहट से इलाका गूंज उठा. यहां दो मुस्लिम सगे भाईयों की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. हत्या की वारदात की खबर से इलाके में अफरा तफरी मच गई. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Sep 14, 2025, 04:31 PM IST

(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)
Jaunpur Brothers Murder: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली घटना सामने आई है. जहां जौनपुर में दो मुस्लिम भाईयों की हत्या की बदमाशों ने गोलियों से भून दिया. इसकी जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई. फिलहाल हत्या की वजह का पता नहीं चल सका है. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों भाईयों को अस्पताल पहुंचाया और आगे की जांच शुरू कर दी.

यह पूरा मामला शनिवार (13 सिंतबर) की देर रात जौनपुर जिले के मुंगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के रामनगर गांव के पास की है. जहां बाइक सवार बदमाशों ने दो सगे भाइयों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. घटना ने इलाके में दहशत फैला दी है और पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक, मझगवां गांव के रहने वाल 50 साल के शाहजहां अपने भाई 46 साल के जहांगीर के साथ शाम के समय बाइक से बादशाहपुर गए थे. रात में वापस लौटते समय रामनगर गांव के पास पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उनकी बाइक रोकी और ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. गोली लगते ही शाहजहां की मौके पर ही मौत हो गई जबकि जहांगीर गंभीर रूप से घायल हो गए.

गोड़ियों की आवाज सुनकर मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए. गोली लगने से घायल शाहजहां और जहांगीर को आनन फानन में प्रयागराज के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. कई जगह नाकेबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया गया, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है.

हिंदुस्तान में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, थाना प्रभारी केके सिंह ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. एसपीआरए आतिश कुमार सिंह और सीओ मछलीशहर प्रतिमा वर्मा भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि हमलावरों का पता लगाया जा सके.

मुस्लिम माइनॉरिटी की ऐसी ही खबरों के लिए विजिट करें https://zeenews.india.com/hindi/zeesalaam

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

UP Newsjaunpur newsmuslim news

