जौनपुर में रेस्टोरेंट बोर्ड पर उर्दू में 'हलाल', सोशल मीडिया ट्रायल तेज; मालिक परेशान, जांच शुरू

Jaunpur News Today: उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों समुदाय को लगातार कथित तौर पर धार्मिक आधार पर निशाना बनाने के मामले सामने आते रहे हैं. इस बार जौनपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां मुस्लिम दुकानदार के जरिये रेस्टोरेंट के साइन बोर्ड पर महज उर्दू शब्द लिखवाने को लेकर विवाद शुरू हो गया. किसी ने साइन बोर्ड की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे बाद वावेला खड़ा हो गया.

यह पूरा मामला जौनपुर जिले के शाहगंज नगर क्षेत्र का है. यहां बॉम्बे रेस्टोरेंट का साइन बोर्ड इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है . दक्षिणपंथी विचारधार के कुछ लोगों का दावा है कि जौनपुर रोड पर मिल्लतनगर के पास संचालित इस रेस्टोरेंट के बाहर लगे साइन बोर्ड को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई. साइन बोर्ड पर उर्दू भाषा में लिखा गया एक शब्द लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसे लेकर तरह-तरह की बातें की जा रही हैं.

उर्द शब्द 'हलाल' को लेकर विवाद

इस रेस्टोरेंट के मालिक फैजान अहमद ने अपने बोर्ड पर उर्दू में 'हलाल' शब्द लिखवा दिया था. इस साइन बोर्ड को हाल ही में लगाया गया था. रेस्टोरेंट के मालिक फैजान के मुताबिक, पुरान साइन बोर्ड खराब हो गया था, इसके बाद यह नया बोर्ड लगाया था. इस पर मैं ने उर्दू में कोने में 'हलाल' शब्द लिखवाया था. उन्होंने फोन पर बताया कि मुझे नहीं मालूम था कि इससे इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा, न ही यह मालूम था कि यह गैर-कानूनी है.



स्थानीय लोगों के मुताबिक, रेस्टोरेंट के बाहर लगे बोर्ड पर लिखे उर्दू शब्द को लेकर उन्हें सही जानकारी नहीं थी. जैसे ही साइन बोर्ड की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया. सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिससे विवाद की स्थिति बनती नजर आ रही है. हैरान करने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने इसे वीडियो को वायरल किया या फिर उर्दू शब्द देखकर दहशत में आ गए, क्या उन्हें सच में इसकी जानकारी नहीं थी. वीडियो वायरल करने की मंशा पर भी सवाल खड़ा होने लगा है.

बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 नवंबर 2023 को हलाल सर्टिफाइड खाद्य उत्पादों पर बड़ा फैसला लिया. फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FSDA) ने आदेश जारी कर राज्य के भीतर डेयरी, बेकरी, तेल, नमकीन सहित हलाल सर्टिफिकेट वाले खाद्य उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी.विभाग ने इसे Food Safety and Standards Act, 2006 के तहत एक 'समांतर और गैर-कानूनी प्रणाली' बताया, जो उपभोक्ताओं में भ्रम पैदा करती है. हालांकि, निर्यात के लिए हलाल सर्टिफिकेट की इजाजत दी गई है, क्योंकि कई मुस्लिम देशों में यह अनिवार्य होता है. उत्तर प्रदेश मीट एक्सपोर्ट में अहम भूमिका निभाता है.

क्या हलाल लिखवाना है कानूनी जुर्म?

इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील ज्ञान रंजन ने इस संबंध में बताया कि भले ही सरकार ने 'हलाल सर्टिफिकेट पर प्रबंध लगाया है. लेकिन अगर उर्दू में साइन बोर्ड पर हलाल शब्द लिखना गैर-कानूनी नहीं है. उन्होंने कहा कि आर्टिकल 19 (1) (a) तहत हलाल शब्द लिखवाना संरक्षित है. लेकिन इसके लिए शर्त है कि वह 'हलाल' शब्द का गलत इस्तेमाल ना करे. ज्ञान रंजन ने कहा, "फैजान अहमद का साइन बोर्ड पर हलाल शब्द लिखवाना किसी भी लिहाज से गैर-कानूनी नहीं है."

हालांकि, स्थानीय स्तर पर यह भी कहा जा रहा है कि यह मामला किसी भी तरह के सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ नहीं है. कुछ लोगों का कहना है कि साइन बोर्ड पर लिखा गया शब्द सिर्फ भाषा से संबंधित हो सकता है और इसका सीधा संबंध किसी प्रतिबंधित सर्टिफिकेशन से नहीं भी हो सकता. बावजूद इसके, मामले ने तूल पकड़ लिया है. रेस्टोरेंट मालिक के मुताबिक, उनके पास रेस्टोरेंट चलाने के सारे कानूनी दस्तावेज मौजूद हैं.

अधिकारियों ने क्या कहा?

इस पूरे मामले को लेकर जब जिला खाद्य सुरक्षा विभाग से संपर्क किया गया तो अधिकारियों ने स्थिति स्पष्ट की. विभागीय अधिकारियों का कहना है कि यदि किसी प्रतिष्ठान के साइन बोर्ड पर ऐसा कोई शब्द पाया जाता है, जो मौजूदा नियमों के खिलाफ है, तो उसे अवैध माना जा सकता है। हालांकि, वास्तविक स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवाशीष उपाध्याय ने बताया कि रेस्टोरेंट के साइन बोर्ड की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसे विभाग ने संज्ञान में लिया है. उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए संबंधित क्षेत्र के इंस्पेक्टर को मौके पर भेजा जा रहा है. जांच के दौरान यह देखा जाएगा कि साइन बोर्ड पर लिखा गया शब्द नियमों के अनुरूप है या नहीं है.

