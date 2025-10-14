Jaunpur: आर्थिक बहिष्कार के बीच मुस्लिम महिलाओं ने पेश की धार्मिक सौहार्द की मिसाल, दीयों से हर घर होगा रौशन

Muslim women Make Diya for Diwali: हिंदू धर्म में दिवाली एक महत्वपूर्ण त्योहार है. इस त्योहार को खुशी, सुख और ज्ञान के प्रकाश के रूप में मनाया जाता है. लेकिन इस त्योहार के दौरान कुछ कथित हिंदूवादी नेताओं द्वारा मुस्लिम दुकानदारों का बहिष्कार करने की अपील की जा रही है. महाराष्ट्र में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) के नेता और अहिल्यानगर से विधायक संग्राम जगताप ने दिवाली के अवसर पर हिंदू समाज से अपील की है कि वे सिर्फ हिंदू दुकानदारों से खरीदारी करें.

वहीं, उत्तर प्रदेश के जौनपुर से हिंदू-मुस्लिम सौहार्द की खबर सामने आई है. यहां की मुस्लिम महिलाएं दीपावली के अवसर पर दीया बना रही हैं, जिससे सिर्फ जौनपुर शहर ही नहीं, बल्कि अयोध्या, काशी, हरिद्वार, लखनऊ और यहां तक कि अमेरिका तक जगमगाएंगे.

जौनपुर की मुस्लिम महिला कारीगर सिर्फ दीया बनाने के साथ-साथ देश में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल भी पेश कर रही हैं. बता दें कि जौनपुर जिले के जलालपुर विकासखंड के महिमापुर गांव में उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित मिल्की समूह की 11 महिलाएं दीपावली से पहले दिन-रात मेहनत कर रही हैं.

स्वदेशी अभियान को आगे बढ़ाने की कोशिश

इनमें सात मुस्लिम और चार हिन्दू महिलाएं शामिल हैं. गांव की ये महिलाएं शिक्षित नहीं हैं, लेकिन अपने हुनर से उन्होंने पूरे जिले का नाम रौशन कर दिया है. इस समूह की अध्यक्ष जाफरून हाशमी बताती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाओ अभियान के तहत इस बार हम सभी महिलाओं ने मिलकर यह काम शुरू किया.

दीपक बनाने में हिंदू महिलाएं भी हैं शामिल

इस समूह में शामिल एक हिंदू महिला सदस्य सुनीता देवी कहती हैं कि हम सब मिलकर काम करते हैं. कोई भेदभाव नहीं है. दीपावली हो या ईद, हम एक-दूसरे की खुशी में शामिल रहते हैं.

देश-विदेशों से जौनपुरी दीपक की हो रही मांग

समूह की अध्यक्ष जाफरून हाशमी ने बताया कि सरकार से इस काम के लिए अभी कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है, लेकिन हमने आपस में पैसे जोड़कर दीपक बनाना शुरू किया. उन्होंने यह भी बताया कि देश-विदेश से दीपक (दिया) के ऑर्डर आने लगे हैं.

बिना तेल के जलने वाला अनोखा दीपक

इन महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे दीपक पूरी तरह स्वदेशी और पर्यावरण हितैषी हैं. इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बिना तेल के भी जलते हैं. इन दीपकों को तैयार करने में 11 चरणों की प्रक्रिया अपनाई जाती है. मिट्टी से आकार देने से लेकर पेंटिंग और अंत में मोम से रोशनी भरने तक। हर दीपक लगभग डेढ़ घंटे तक लगातार जलता है.

15 हजार दीपक के मिले ऑर्डर

इस साल समूह को करीब 15 हजार दीयों का ऑर्डर मिला है. तैयार दीपक न केवल जौनपुर में बल्कि अयोध्या, काशी, हरिद्वार, मुंबई और लखनऊ के बाजारों में भेजे जा रहे हैं. कुछ ऑर्डर अमेरिका से भी आए हैं. इस काम से गांव की कई महिलाओं को रोजगार भी मिला है, जिससे परिवारों में आर्थिक सुधार दिख रहा है.