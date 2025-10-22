Advertisement
Zee SalaamIndian Muslim

Javed Akhtar नहीं हैं ऑरिजनल, मुसलमानों की आलोचना करने पर Lucky Ali का ज़ोरदार हमला

Lucky Ali on Javed Akhtar Comment: फेमस सिंगर लकी अली ने जावेद अख्तर की आलोचना की है. दरअसल, जावेद अख्तर ने मुस्लिम समुदाय पर एक कमेंट किया था. जिसके बाद उनका ये रिएक्शन सामने आया है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 22, 2025, 03:31 PM IST

Javed Akhtar नहीं हैं ऑरिजनल, मुसलमानों की आलोचना करने पर Lucky Ali का ज़ोरदार हमला

Lucky Ali: मशहूर गायक लकी अली ने सीनियर सॉन्ग राइटर जावेद अख्तर पर कड़ा हमला बोला है. यह पूरा माला सोशल मीडिया पर जावेद अख्तर का एक वीडियो वायरल होने से जुड़ा हुआ है, जिसमें वे हिंदुओं से कहते नज़र आ रहे हैं  कि मुसलमानों जैसे मत बनो. हालांकि यह साफ नहीं हो सका है कि यह वीडियो कब और किस प्रोग्राम का है.

वीडियो में  ऐसा क्या है?

वीडियो में जावेद अख्तर भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र पर बात करते दिख रहे हैं. इसी वीडियो को साझा करते हुए लकी अली ने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा,"जावेद अख्तर जैसे मत बनो, कभी ऑरिजनल नहीं रहे और बेहद घटिया हैं."

यह टिप्पणी जावेद अख्तर के उस बयान के जवाब में आई, जिसमें उन्होंने 1975 की फिल्म 'शोले' के मशहूर सीन यूंकी ये कौन बोला का ज़िक्र किया था. अख्तर ने कहा- शोले में एक सीन था जहां धर्मेंद्र शिवजी की मूर्ति के पीछे छिपकर बोलते हैं और हेमा मालिनी सोचती हैं कि खुद शिवजी उनसे बात कर रहे हैं. क्या आज ऐसा सीन लिखा जा सकता है? नहीं, मैं आज ऐसा सीन नहीं लिखूंगा. 1975 में जब 'शोले' रिलीज़ हुई थी, तब क्या हिंदू नहीं थे? तब भी धर्मपरायण लोग थे."

इसके बाद उन्होंने कहा,"मैं पहले भी कह चुका हूं- राजू हिरानी और मैं पुणे में एक बड़े मंच पर थे, और मैंने कहा था कि मुसलमानों जैसे मत बनो, उन्हें अपनी तरह उन्हें बनाओ. तुम मुसलमानों जैसे बनते जा रहे हो, ये एक त्रासदी है

जावेद अख्तर की तीखी आलोचना

यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं. कई यूज़र्स ने जावेद अख्तर पर साम्प्रदायिक सोच फैलाने का आरोप लगाया, वहीं कुछ ने इसे गलत अर्थ में लिया गया बयान बताया. जावेद अख्तर अकसर दोनों तरफ से आलोचना का शिकार होते रहते हैं. उन्होंने इस बात को एक इंटरव्यू के दौरान भी कबूल किया था.

वहीं, लकी अली भी समय-समय पर अपने धार्मिक विचारों को लेकर चर्चा में रहे हैं. साल 2023 में उन्होंने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि ब्राह्मण शब्द अब्राहम से निकला है. इस बयान पर विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने पोस्ट डिलीट करते हुए हिंदू भाइयों और बहनों से माफी मांगी थी.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

Javed Akhtarmuslim newsjaved akhtar news

