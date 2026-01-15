हिंदी और उर्दू एक ही माँ की दो बेटियां; जावेद अख्तर ने भाषा को लेकर दी नसीहत

Javed Akhtar on Urdu Language: लेखक जावेद अख्तर ने भाषा को लेकर लोगों को नसीहत दी है. उन्होंने कहा कि माता-पिता अपने बच्चों को जितना समय धर्म के बारे में सिखाने में टाइम वेस्ट करते हैं, उतने समय में उसको भाषा सिखाई जा सकती है. साथ ही उन्होंने हिंदी-उर्दू भाषा विवाद पर कहा कि ये दोनों भाषाएं एक ही माँ की दो बेटियां हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Javed Akhtar on Urdu Language: जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के पहले दिन लेखक, गीतकार जावेद अख्तर का बैठक वेन्यू पर "इंडिया इन उर्दू, उर्दू इन इंडिया" विषय को लेकर सेशन आयोजित हुआ. इस दौरान जावेद अख्तर ने उर्दू को लेकर कहा कि पहले दिन से उर्दू सेक्युलर रही है, वहीं उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भाषा का धर्म से कोई लेना देना नहीं है जबकि इसी जुबान के चलते बंटवारा हुआ था.
उन्होंने कहा कि भाषा समझ में आनी चाहिए, उन्होंने कहा कि माता-पिता अपने बच्चों को जितना समय धर्म के बारे में सिखाने में टाइम वेस्ट करते है उतने समय में उसको भाषा सिखाई जा सकती है. उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का उदाहरण देते हुए कहा कि कोर्ट ने कहा था कि उर्दू शब्दों का इस्तेमाल कम किया जाना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं इसकी जरूरत ही नहीं थी.
जावेद अख्तर ने कहा कि भाषा के ही चलते अल्पसंख्यकों ने बंटवारे के समय असुरक्षित महसूस किया था. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का इतिहास बताता है कि लोग अपनी मातृभाषा बांग्ला के लिए खड़े हुए.
बांग्लादेश का जिक्र करते हुए कहा कि बांग्लादेशी नागरिक मुस्लिम होने के बावजूद उर्दू को अपनाना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि भाषा आस्था से नहीं, पहचान से जुड़ी होती है. उन्होंने कहा कि हिंदी और उर्दू की व्याकरण एक ही है और यह बहुत कम देखने को मिलता है. उन्होंने कहा कि हिंदी और उर्दू ये दोनों एक ही मां ''खड़ी बोली'' की बेटियां हैं.
जावेद अख्तर ने कहा कि उर्दू का एक भी वाक्य ऐसा नहीं है, जिसमें हिंदी शामिल न हो. जो इंसान उर्दू ज्यादा नहीं जानता, न पढ़ता है, न समझता है और उसे उर्दू या उर्दू शायरी की शुरुआत करनी है, तो पहले क्लासिकल शायरों के बजाय कंटेम्परेरी शायरों को पढ़िए.