जय भीम के साथ लगे अल्लाह हू अकबर के नारे; हिंदूवादी संगठन ने किया बवाल

Uttar Pradesh News: बीते 14 अप्रैल को देश भर में भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती सरकारी और निजी स्तर पर बहुत ही जोर-शोर से मनाई गई. उत्तर प्रदेश के संभल जिले में भी बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती मनाई गई और इस अवसर पर जुलूस निकाला गया. संभल में ऐसा ही एक जुलूस में जय भीम के साथ अल्लाह हू अकबर के नारे लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वहीं, इस जुलूस में जय भीम के साथ अल्लाह हू अकबर के नारे लगने की घटना पर हिंदूवादी संगठन विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने विरोध दर्ज कराया है.

विश्व हिंदू परिषद (VHP) नेता आचार्य ऋतुपर्ण ने जुलूस में मजहबी नारे लगाए जाने की पुलिस से लिखित शिकायत दर्ज कराई और इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की. इसके साथ ही VHP नेता आचार्य ऋतुपर्ण ने अंबेडकर जयंती के जुलूस में अल्लाह हू अकबर के नारे लगाने वाले हिंदुओं को पाकिस्तान जाने चले जाने की नसीहत दी है.

डॉ. आम्बेडकर भारतीय राजनीति और बहुजन समाज के हितों के लिए काम करने वाले नेता रहे हैं. डॉ. अंबेडर ने दलित समाज को हिंदू धर्म के अंदर अधिकार दिलाने और छुआ-छूत खत्म करने के लिए बहुत प्रयास किया. इसके साथ ही उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे अहम योगदान दिया है. संविधान में दलितों के लिए आरक्षण का भी प्रावधान करवाया है. इसीलिए आज दलित समाज डॉ. आम्बेडकर को अपना हिरो मानता है.