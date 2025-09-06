उर्स पर काको दरगाह में रूहानियत का संगम; साबरी ब्रदर्स की कव्वाली पर झूम उठे जायरीन
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2910925
Zee SalaamIndian Muslim

उर्स पर काको दरगाह में रूहानियत का संगम; साबरी ब्रदर्स की कव्वाली पर झूम उठे जायरीन

Urs Mubarak Makhdooma Hazrat Bibi Kamal: जहानाबाद के काको हजरत बीबी कमाल की दरगाह पर उर्स के मौके पर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग ने भव्य सूफी महोत्सव का आयोजन किया. महागठबंधन के तीनों विधायकों ने चादरपोशी की और दीप प्रज्वलन कर सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया. इस कार्यक्रम में साबरी ब्रदर्स के परफॉर्मेंस पर लोग झूम उठे.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Sep 06, 2025, 01:56 PM IST

Trending Photos

काको दरगाह के उर्स पर दिखा
काको दरगाह के उर्स पर दिखा

Jehanabad Kako Dargah News Today: बिहार के चुनावी मौसम में जहानाबाद से एक सुंदर तस्वीर सामने आई है. जहां उर्स के मौके पर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से भव्य सूफी महोत्सव का आयोजन किया गया. यह आयोजन काको की ऐतिहासिक हजरत बीबी कमाल की दरगाह पर हुआ. इस दौरान महागठबंधन के तीनों विधायकों ने मिलकर चादरपोशी की और जिले की अमन, चैन और तरक्की की दुआ मांगी.

इसके बाद काको मिडिल स्कूल के मैदान में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ तीनों विधायकों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया. महोत्सव को लेकर प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम किए गए थे. जगह-जगह दंडाधिकारी और पुलिसकर्मी तैनात रहे ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके.

सूफी कव्वाली ने बांधा समां

चादरपोशी के बाद मध्य विद्यालय के मैदान में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में बॉलीवुड के मशहूर सूफी कव्वाल साबरी ब्रदर्स ने अपनी कला का जादू बिखेरा. बड़ी संख्या में पहुंचे दर्शक उनकी प्रस्तुतियों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए. साबरी ब्रदर्स के के कव्वाली पर लोग अकीदत से झूमते नजर आए.

Add Zee News as a Preferred Source

हजरत बीबी कमाल: भारत की पहली महिला सूफी संत

बताया जाता है कि हजरत बीबी कमाल तुगलक वंश के शासनकाल की एक मशहूर महिला सूफी संत थीं. वे तांत्रिक विद्या के लिए जानी जाती थीं और मशहूर सूफी संत हजरत शहाबुद्दीन पीर जगजोत की बेटी और सूफी सिलसिले के बड़े बुजुर्ग शेख शरफुद्दीन अहिया मनेरी की मौसी थीं. उन्हें भारत की पहली महिला सूफी संत माना जाता है और लोग उन्हें भारत की राबिया बसरी भी कहते हैं.

जहानाबाद की हजरत बीबी कमाल की दरगाह करीब 800 सालों से हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल बनी हुई है. दूर-दराज से श्रद्धालु यहां आकर मन्नतें मांगते हैं. इस दरगाह पर हर साल भादो महीने के आखिरी दिनों में पर्यटन विभाग की ओर से सूफी महोत्सव आयोजित किया जाता है. जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग अकीदमंद शामिल होते हैं.

समापन समारोह में कलाकारों को दिया गया मोमेंटो

उर्स के समापन समारोह में कलाकारों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया. इस मौके पर महागठबंधन के तीनों विधायकों के अलावा एडीएम अनिल कुमार सिंह, एसपी अरविंद प्रताप सिंह, एसडीओ राजीव कुमार सिन्हा, एसडीपीओ संजीव कुमार समेत बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी और अन्य लोग मौजूद रहे.

ये भी पढ़ें: गणेश विसर्जन पर में असामाजिक तत्वों ने निकाली 'लव जिहाद' झांकी; मूर्तियों को पहनाया टोपी-बुर्का

 

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Bihar NewsKako Dargah Ursmuslim news

Trending news

jammu kashmir news
हजरतबल दरगाह में अशोक स्तंभ पर बवाल,महबूबा ने वक्फ बोर्ड पर लगाया गुस्ताखी का इल्जाम
mp news
गणेश विसर्जन पर निकाली 'लव जिहाद' झांकी; मूर्तियों को बुर्का-टोपी पहनाने पर वबाल
UP News
ईद-ए-मिलदुन्नबी के पाक जुलूस में खौफनाक हादसा; बिजली का करंट उतरने से 5 नौजवान घायल
madhya pradesh news
'सर तन से जुदा' पर मुकदमा तो भारत में रहना है.. नारा क्यों नहीं है आपत्तिजनक ?
Punjab news
Punjab: बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जमीयत ने खोला दिल,10 लाख RS का सामना बंटने ऐलान
UP News
सुकून एंपायर की तरह अब्दुल्ला कॉलोनी भी निशाने पर; BJP ने दी बुलडोजर एक्शन की धमकी
Delhi News
बिना सुनवाई पांच साल कैद…सुप्रीम कोर्ट में अब सुनी जाएगी उमर खालिद की जमानत की पुकार
Telangana NEWS
रोहिंग्या की आड़ में हैदरबाद की ऐतिहासिक मस्जिद पर निशाना; BJP नेता और रफीक पर आरोप
Delhi News
लाल किले की सुरक्षा में सेंध; बेशकीमती सोने-हीरे जड़ा कलश रहस्यमयी ढंग से चोरी!
humanitarian crisis in Gaza
बेल्जियम के विदेश मंत्री ने खोली EU की पोल,गज़ा संकट रोकने में नाकाम रहा यूरोपीय संघ
;