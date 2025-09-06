उर्स पर काको दरगाह में रूहानियत का संगम; साबरी ब्रदर्स की कव्वाली पर झूम उठे जायरीन

Jehanabad Kako Dargah News Today: बिहार के चुनावी मौसम में जहानाबाद से एक सुंदर तस्वीर सामने आई है. जहां उर्स के मौके पर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से भव्य सूफी महोत्सव का आयोजन किया गया. यह आयोजन काको की ऐतिहासिक हजरत बीबी कमाल की दरगाह पर हुआ. इस दौरान महागठबंधन के तीनों विधायकों ने मिलकर चादरपोशी की और जिले की अमन, चैन और तरक्की की दुआ मांगी.

इसके बाद काको मिडिल स्कूल के मैदान में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ तीनों विधायकों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया. महोत्सव को लेकर प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम किए गए थे. जगह-जगह दंडाधिकारी और पुलिसकर्मी तैनात रहे ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके.

सूफी कव्वाली ने बांधा समां

चादरपोशी के बाद मध्य विद्यालय के मैदान में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में बॉलीवुड के मशहूर सूफी कव्वाल साबरी ब्रदर्स ने अपनी कला का जादू बिखेरा. बड़ी संख्या में पहुंचे दर्शक उनकी प्रस्तुतियों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए. साबरी ब्रदर्स के के कव्वाली पर लोग अकीदत से झूमते नजर आए.

हजरत बीबी कमाल: भारत की पहली महिला सूफी संत

बताया जाता है कि हजरत बीबी कमाल तुगलक वंश के शासनकाल की एक मशहूर महिला सूफी संत थीं. वे तांत्रिक विद्या के लिए जानी जाती थीं और मशहूर सूफी संत हजरत शहाबुद्दीन पीर जगजोत की बेटी और सूफी सिलसिले के बड़े बुजुर्ग शेख शरफुद्दीन अहिया मनेरी की मौसी थीं. उन्हें भारत की पहली महिला सूफी संत माना जाता है और लोग उन्हें भारत की राबिया बसरी भी कहते हैं.

जहानाबाद की हजरत बीबी कमाल की दरगाह करीब 800 सालों से हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल बनी हुई है. दूर-दराज से श्रद्धालु यहां आकर मन्नतें मांगते हैं. इस दरगाह पर हर साल भादो महीने के आखिरी दिनों में पर्यटन विभाग की ओर से सूफी महोत्सव आयोजित किया जाता है. जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग अकीदमंद शामिल होते हैं.

समापन समारोह में कलाकारों को दिया गया मोमेंटो

उर्स के समापन समारोह में कलाकारों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया. इस मौके पर महागठबंधन के तीनों विधायकों के अलावा एडीएम अनिल कुमार सिंह, एसपी अरविंद प्रताप सिंह, एसडीओ राजीव कुमार सिन्हा, एसडीपीओ संजीव कुमार समेत बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी और अन्य लोग मौजूद रहे.

