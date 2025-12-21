Advertisement
ग़ज़ा नरसंहार और अवैध कब्जे पर भड़के यहूदी स्कॉलर, इसराइल में की इस्लामी हुकूमत की मांग!

Jewish Groups Protest Against Netanyahu and Israel: ग़ज़ा में जारी हिंसा और नेतन्याहू सरकार की नीतियों के खिलाफ अब यहूदी धार्मिक समूह और स्कॉलर्स भी खुलकर सामने आ गए हैं. ज़ायोनिज़्म को यहूदी धर्म से अलग बताते हुए उन्होंने इजराइल की कार्रवाइयों को अनैतिक और धार्मिक शिक्षाओं के खिलाफ करार दिया है.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 21, 2025, 06:59 PM IST

यहूदी स्कॉलर्स का इजराइल के खिलाफ विरोध (PC-Anadolu Ajansı)
Israel News: ग़ज़ा में नरसंहार और बेंजामिन नेतन्याहू सरकार की नीतियों को लेकर दुनिया भर में विरोध हो रहा है. जायोनिज्म के नाम पर हो रही कार्रवाइयों पर न सिर्फ फिलिस्तीनी और मुस्लिम समाज बल्कि कई यहूदी धार्मिक समूह और स्कॉलर्स भी खुलकर विरोध जताने लगे हैं. इसी कड़ी में जायोनिज्म विरोधी यहूदी संगठनों और विचारकों की ओर से एक बार फिर तीखा बयान सामने आया है, जिसमें इजराइल की नीतियों को यहूदी धर्म के खिलाफ बताया है.

जायोनिज्म के विरोधी यहूदी संगठन से जुड़े लोगों ने इजराइल के भीतर यहूदी नौजवानों के नाम एक संदेश जारी किया है. इस संदेश में नौजवानों से अपील की गई है कि वे 'अवैध तरीके से कब्जा' कर बसाए गए देश से बाहर निकलने का रास्ता अपनाएं. बयान में साफ कहा गया है कि यहूदी धर्म और जायोनिज्म के बीच बुनियादी और वैचारिक अंतर मौजूद है.

संदेश जारी करने वालों के मुताबिक मौजूदा संकट का समाधान यही है कि इजराइल के कब्जे को खत्म किया जाए. फिलिस्तीनी शरणार्थियों को उनके घरों में लौटने की इजाजत दी जाए. आगे कहा गया कि यहूदी इतिहास की तरह ही फिलिस्तीनियों और मुसलमानों के शासन में शांतिपूर्वक जिंदगी गुजारें.

अरबी वेबसाइट 'अरबी 21' से बातचीत में यहूदी स्कालर फील्डमैन ने कहा कि फिलिस्तीनियों पर हो रहा जुल्म सिर्फ अंतरराष्ट्रीय कानूनों या मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं हैं, बल्कि यह यहूदी धार्मिक शिक्षाओं के मूल सिद्धांतों के भी खिलाफ हैं. फील्डमैन ने कहा कि लूटपाट, हत्या और एक पूरी कौम पर जुल्म करना यहूदी धर्म में सख्ती मना किया गया है. 

फील्डमैन ने कहा कि जायोनिज्म के फिलिस्तीन में दाखिल होने से पहले लंबे समय तक फिलिस्तीनियों ने यहूदियों का सम्मान किया और उनकी सुरक्षा भी की. उनके मुताबिक बीसवीं सदी के शुरुआती दशकों में जायोनिज्म के आगमन के बाद हालात बदले और टकराव की सियासत शुरू हुई. उन्होंने कहा कि आज जो कुछ हो रहा है, वह नैतिक और धार्मिक दोनों ही स्तर पर एक गंभीर गलती है.

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इन अपराधों का विरोध करना यहूदियों के खिलाफ़ नफ़रत या एंटी-सेमिटिज़्म नहीं है, जैसा कि ज़ायोनिस्ट प्रचार में दिखाने की कोशिश की जाती है. फील्डमैन ने इस दावे को भी खारिज किया कि इज़राइल दुनिया भर के यहूदियों का प्रतिनिधित्व करता है. उनका कहना है कि इज़राइल न तो सभी यहूदियों का प्रतिनिधि है और न ही यहूदी धर्म का.

फील्डमैन के मुताबिक दुनिया भर में बड़ी संख्या में यहूदी फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ़ हो रहे अपराधों का विरोध करते हैं और खुद यहूदी धर्म भी इसकी इजाज़त नहीं देता. उन्होंने कहा कि जिन लोगों का ज़मीर ज़िंदा है, उन्हें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि दो साल से जारी कथित नरसंहार के दौरान चुप रहना नैतिक रूप से अपराध में साझेदारी के समान है.

उन्होंने चेतावनी दी कि इज़राइल की नीतियां न सिर्फ फिलिस्तीनियों को प्रभावित कर रही हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर यहूदियों को भी नफरत और खतरे में डाल रही हैं, क्योंकि ये अपराध यहूदियों के नाम पर किए जा रहे हैं. फील्डमैन ने कहा कि जायोनिज्म और कब्जाधारी इजराइल को यह जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए कि वे यहूदियों को भी जोखिम में डाल रहे हैं.

फील्डमैन ने जोर देकर कहा कि यहूदी धर्म और जायोनिज्म के बीच फर्क को साफ तौर पर समझना जरूरी है. उनके मुताबिक यहूदी धर्म सिर्फ ईश्वर पर आस्था और उसके आदेशों के पालन पर आधारित है. इसमें सियासत, राष्ट्रवाद या अपराध की कोई जगह नहीं है. फील्डमैन ने कहा कि इसके उलट जायोनिज्म एक सियासी आंदोलन है, जिसे ऐसे लोगों ने खड़ा किया जिन्होंने यहूदी धार्मिक शिक्षाओं का पालन नहीं किया और धर्म का इस्तेमाल अपराधों को जायज ठहराने के लिए किया है.

फील्डमैन ने यह भी कहा कि धार्मिक यहूदी, जो सेना में सेवा नहीं करते, वे न तो इजराइल पर आस्था रखते हैं और न ही किसी अपराध में शामिल होते हैं. इसके बावजूद सैन्य सेवा की उम्र में पहुंचने पर उन्हें जबरन अपराधी करार दिया जाता है. उन्होंने दावा किया कि कई यहूदी इजराइल छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हवाई अड्डों पर पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिससे वे देश से बाहर नहीं जा पाते.

Salaam Tv Digital Team

israel newsGaza Massacremuslim news

