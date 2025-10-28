झालावाड़ में फूड प्वाइजनिंग का कहर, मदरसे के 24 से ज्यादा बच्चों की बिगड़ी तबीयत, तीन गंभीर

Jhalawar News Today: राजस्थान के झालावाड़ जिले के एक मदरसे में मंगलवार (28 अक्टूबर) को हड़कंप मच गया. यहां एक मदरसे में पढ़ने वाले कई बच्चों की तबियत अचानक खराब हो गई. जिन्हें आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां तीन बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है. घटना की जानकारी मिलते ही सीएमएचओ समेत कई अधिकारी अस्पताल पहुंच गए.

यह पूरा मामला झालरापाटन शहर के मोहम्मदी नगर स्थित एक मदरसे की है. यहां दोपहर बाद अचानक से बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी. बच्चों ने उल्टी-दस्त और पेट दर्द की शिकायत की. देखते ही देखते करीब दो दर्जन से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए. आनन-फानन में सभी बच्चों को झालरापाटन के सेटेलाइट अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका उपचार शुरू किया.

अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, लगभग 24 से अधिक बच्चों को फूड प्वाइजनिंग के लक्षण के साथ भर्ती कराया गया. इनमें से तीन बच्चों की हालत गंभीर बताई गई, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए झालावाड़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है. बाकी बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. फिलहाल, 7 बच्चों का इलाज झालरापाटन सेटेलाइट अस्पताल में जारी है, जिनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है.

घटना की जानकारी मिलते ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. साजिद खान भी अस्पताल पहुंचे. उन्होंने बच्चों के उपचार की पूरी जानकारी ली और अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों की टीम को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. सीएमएचओ साजिद खान ने बताया कि दो दर्जन से अधिक बच्चों को फूड प्वाइजनिंग की शिकायत की सूचना मिलने पर तुरंत चिकित्सकों की टीम गठित कर अस्पताल भेजी गई थी.

सीएमएचओ साजिद खान ने बताया कि जिन तीन बच्चों की तबीयत ज्यादा बिगड़ी थी, उन्हें झालावाड़ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है. जबकि बाकी सात बच्चों का इलाज सेटेलाइट अस्पताल में जारी है. उन्होंने कहा कि सभी बच्चों की हालत में अब तेजी से सुधार हो रहा है.

वहीं, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मदरसे पहुंचकर फूड और पानी के सैंपल लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है. शुरुआती जांच में शक जताया जा रहा है कि बच्चों ने जंक फूड या बाहर का दूषित खाना खाया था, जिससे फूड प्वाइजनिंग की स्थिति बनी. स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच में जुटे हुए हैं. फिलहाल, मदरसे के अन्य बच्चों और स्टाफ की भी स्वास्थ्य जांच की जा रही है ताकि किसी और में संक्रमण की आशंका को रोका जा सके.

