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व्यापारी शहजाद के साथ लूटपाट; बाइक सवार बदमाश उड़ा ले गए नोटों से भरा बैग

Uttar Pradesh Robbery News: झांसी के मऊरानीपुर में दिनदहाड़े एक व्यापारी के साथ लूट की वारदात हुई. शहजाद नामक व्यापारी सुनार की दुकान पर पहुंचे थे, तभी बाइक सवार दो बदमाश उनका पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गए. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर बदमाशों की तलाश तेज कर दी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jun 02, 2026, 07:06 PM IST

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Uttar Pradesh Robbery News: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सकारात्मक दावों के बावजूद राज्य में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है. झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने दिनदहाड़े लूटपाट की घटना को अंजाम दिया. यहां भंडरा ग्राम प्रधान के भाई और व्यापारी शहजाद पैसे से भरा बैग लेकर एक सुनार की दुकान पहुंच थे, जहां बाइक सवार दो बदमाश वह बैग लेकर फरार हो गए. 

दरअसल, बजरिया स्थित सुनार की दुकान के पास शहजाद नाम के एक व्यापारी के साथ दिनदहाड़े लूट की वारदात सामने आई है. व्यापारी शहजाद इलेक्ट्रिक स्कूटी से सुनार की दुकान पर पहुंचे थे, इसी दौरान नोटों से भरा काले रंग का बैग बाइक सवार दो बदमाशों ने लूटकर फरार हो गए. घटना के बाद व्यापारी ने दौड़कर बदमाशों का पीछा किया लेकिन पल भर में वे ओझल हो गए, बैग में बैंक से निकाले गए एक लाख रुपये नकद, एटीएम कार्ड, कपड़े और जरूरी दस्तावेज रखे थे.

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पीड़ित व्यापारी शहजाद ने बताया कि उसने भारतीय स्टेट बैंक से एक लाख रुपये निकाले थे. इसके बाद वह बड़ा बाजार में कपड़े लेने पहुंचे और कुछ देर बाद बजरिया स्थित एक सुनार की दुकान पर आया. इसी दौरान स्कूटी पर रखा बैग दो बदमाश उठाकर बाइक से भाग गए.

शहजाद ने शोर मचाते हुए बदमाशों का पीछा किया, लेकिन भीड़भाड़ वाले बाजार का फायदा उठाकर बदमाश भाग निकले. घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस के साथ क्षेत्राधिकारी जितेंद्र कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. जिसमें बदमाशों की तस्वीर कैद हो गईं, पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान कर उनकी तलाश में जुटी है.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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