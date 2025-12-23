पंचर दुकानदार संजीर की दबंगों ने की पिटाई, वीडियो वायरल होने पर मचा हंगामा

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के झांसी में संजीर नाम के एक पंचर वाले की दो दबंग युवकों ने अपने साथियों के साथ मिलकर पिटाई कर दी. इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वहीं, पीड़ित संजीर ने इस मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Trending Photos
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के झांसी से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां दो दबंगों ने अपने 8-10 साथियों के साथ एक दुकानदार की सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी, क्योंकि दुकानदार ने फोन चार्ज करने से मना कर दिया था. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. वहीं, पीड़ित की लिखित शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.
यह मामला झांसी के मोठ थाना क्षेत्र के कानपुर हाइवे का है. कानपुर हाईवे स्थित एक होटल के पास संजीर नाम का युवक पंचर की दुकान चलाता है, उसी पंचर की दुकान पर दो युवकों ने जाकर जबरन मोबाइल चार्ज लगाने की कोशिश की. विरोध करने पर दबंगों ने गुंडागर्दी की और संजीर को बेरहमी से पीटा.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब दोनों दबंगों ने फोन चार्ज लगाने की जिद करने लगे तो संजीर ने आरोपियों से कहा था कि बगल में होटल है, वहां चार्ज कर लो. इस बात पर दोनों आरोपी आगबबूला हो गए और कुछ ही देर में अपने 8-10 साथियों फोन कर के बुला लिया. इसके बाद संजीर को घेर लिया और लात-घूंसे, थप्पड़ों से बेरहमी से पिटाई की और धमकी देकर भाग गए.
इस घटनाक्रम का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने पर लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. वहीं पीड़ित संजीर ने भी आरोपियों के खिलाफ पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है.
गौरतलब है कि इस प्रकार की घटना दबंगों की बढ़ते मनोबल को दिखाती है. अगर इस प्रकार के असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो इससे समाज में कानून का डर खत्म होने लगेगा और अपराधियों का वर्चस्व बढ़ेगा.