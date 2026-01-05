झांसी में ज्वेलरी खरीदने से पहले चेहरा खोलना जरूरी, सर्राफा बाजार का सख्त फरमान

Jhansi News: उत्तर प्रदेश के झांसी में सर्राफा बाजार में चोरी और आपराधिक घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सर्राफा व्यापार मंडल ने एक अनोखा लेकिन सख्त कदम उठाया है. व्यापारियों ने अपनी दुकानों पर ऐसे पोस्टर लगाए हैं, जिनमें साफ तौर पर लिखा गया है कि चेहरा ढककर आने वाले किसी भी ग्राहक को गहने नहीं बेचे जाएंगे. यह नियम सभी पर समान रूप से लागू होगा, चाहे महिला ग्राहक बुर्का या घूंघट में हों या फिर पुरुष ग्राहक नकाब पहनकर आए हों.

सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि हाल के दिनों में ज्वेलर्स की दुकानों को निशाना बनाकर चोरी और ठगी की घटनाएं बढ़ी हैं. कई मामलों में आरोपी नकाब या चेहरा ढककर दुकान में आते हैं, गहने देखने के बहाने ध्यान भटकाते हैं और फिर वारदात को अंजाम देते हैं. इसी वजह से व्यापारियों ने सुरक्षा के लिहाज से यह फैसला लिया है.

झांसी के सर्राफा बाजार में कई दुकानों के बाहर और अंदर बड़े-बड़े पोस्टर लगाए गए हैं. इन पोस्टरों में ग्राहकों से अनुरोध किया गया है कि वे दुकान के अंदर चेहरा खुला रखकर ही खरीदारी करें. पोस्टर में साफ लिखा है कि अगर किसी को गहने देखने या खरीदने हैं तो पहले चेहरे से नकाब, बुर्का या घूंघट हटाना होगा. जब तक चेहरा खुला नहीं होगा, तब तक गहने नहीं दिखाए जाएंगे.

सर्राफा व्यापार मंडल से जुड़े व्यापारियों का कहना है कि यह फैसला किसी धर्म या समुदाय को निशाना बनाकर नहीं लिया गया है, बल्कि पूरी तरह से सुरक्षा कारणों से उठाया गया कदम है. उनके मुताबिक, सोने-चांदी के गहनों की कीमत काफी ज्यादा होती है और थोड़ी सी लापरवाही से बड़ा नुकसान हो सकता है. इसलिए सभी ग्राहकों के लिए एक समान नियम तय किया गया है.

व्यापारियों ने यह भी बताया कि पहले भी कई बार पुलिस और प्रशासन को चोरी की घटनाओं की जानकारी दी गई, लेकिन अपराध पूरी तरह नहीं रुक पाए. ऐसे में व्यापारियों को खुद ही सुरक्षा के उपाय करने पड़े. पोस्टर लगाने का मकसद ग्राहकों को पहले से नियमों की जानकारी देना है, ताकि दुकान के अंदर किसी तरह का विवाद न हो.

झांसी के सर्राफा बाजार में यह कदम चर्चा का विषय बना हुआ है. कुछ ग्राहक इसे सुरक्षा के लिहाज से सही मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे असुविधाजनक बता रहे हैं. फिलहाल सर्राफा व्यापार मंडल का कहना है कि चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए यह नियम लागू किया गया है और आगे भी सुरक्षा को ध्यान में रखकर फैसले लिए जाते रहेंगे.

इस पूरे मामले में व्यापारियों का जोर इस बात पर है कि दुकानों में लगे पोस्टर सिर्फ एक अनुरोध हैं, जिनका मकसद सुरक्षित माहौल में व्यापार करना है. चेहरा ढककर आने वाले किसी भी शख्स को गहने न दिखाने का फैसला फिलहाल झांसी के सर्राफा बाजार में लागू कर दिया गया है और इसका पालन सभी दुकानदार कर रहे हैं.

