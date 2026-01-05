Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3064837
Zee SalaamIndian Muslimझांसी में ज्वेलरी खरीदने से पहले चेहरा खोलना जरूरी, सर्राफा बाजार का सख्त फरमान

झांसी में ज्वेलरी खरीदने से पहले चेहरा खोलना जरूरी, सर्राफा बाजार का सख्त फरमान

Burqa Ghunghat Ban in Jhansi Jewellery Shops: उत्तर प्रदेश के झांसी में बढ़ती चोरी और ठगी की घटनाओं के बाद सर्राफा व्यापार मंडल ने सुरक्षा के मद्देनजर सख्त फैसला लिया है. इसके तहत अब सर्राफा बाजार में चेहरा ढककर आने वाले किसी भी ग्राहक को ज्वेलरी नहीं बेची जाएगी. यह नियम सभी पर समान रूप से लागू किया गया है. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Jan 05, 2026, 10:38 PM IST

Trending Photos

ज्वेलरी शॉप में बुर्का और घूंघट पर पाबंदी
ज्वेलरी शॉप में बुर्का और घूंघट पर पाबंदी

Jhansi News: उत्तर प्रदेश के झांसी में सर्राफा बाजार में चोरी और आपराधिक घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सर्राफा व्यापार मंडल ने एक अनोखा लेकिन सख्त कदम उठाया है. व्यापारियों ने अपनी दुकानों पर ऐसे पोस्टर लगाए हैं, जिनमें साफ तौर पर लिखा गया है कि चेहरा ढककर आने वाले किसी भी ग्राहक को गहने नहीं बेचे जाएंगे. यह नियम सभी पर समान रूप से लागू होगा, चाहे महिला ग्राहक बुर्का या घूंघट में हों या फिर पुरुष ग्राहक नकाब पहनकर आए हों.

सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि हाल के दिनों में ज्वेलर्स की दुकानों को निशाना बनाकर चोरी और ठगी की घटनाएं बढ़ी हैं. कई मामलों में आरोपी नकाब या चेहरा ढककर दुकान में आते हैं, गहने देखने के बहाने ध्यान भटकाते हैं और फिर वारदात को अंजाम देते हैं. इसी वजह से व्यापारियों ने सुरक्षा के लिहाज से यह फैसला लिया है.

झांसी के सर्राफा बाजार में कई दुकानों के बाहर और अंदर बड़े-बड़े पोस्टर लगाए गए हैं. इन पोस्टरों में ग्राहकों से अनुरोध किया गया है कि वे दुकान के अंदर चेहरा खुला रखकर ही खरीदारी करें. पोस्टर में साफ लिखा है कि अगर किसी को गहने देखने या खरीदने हैं तो पहले चेहरे से नकाब, बुर्का या घूंघट हटाना होगा. जब तक चेहरा खुला नहीं होगा, तब तक गहने नहीं दिखाए जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

सर्राफा व्यापार मंडल से जुड़े व्यापारियों का कहना है कि यह फैसला किसी धर्म या समुदाय को निशाना बनाकर नहीं लिया गया है, बल्कि पूरी तरह से सुरक्षा कारणों से उठाया गया कदम है. उनके मुताबिक, सोने-चांदी के गहनों की कीमत काफी ज्यादा होती है और थोड़ी सी लापरवाही से बड़ा नुकसान हो सकता है. इसलिए सभी ग्राहकों के लिए एक समान नियम तय किया गया है.

व्यापारियों ने यह भी बताया कि पहले भी कई बार पुलिस और प्रशासन को चोरी की घटनाओं की जानकारी दी गई, लेकिन अपराध पूरी तरह नहीं रुक पाए. ऐसे में व्यापारियों को खुद ही सुरक्षा के उपाय करने पड़े. पोस्टर लगाने का मकसद ग्राहकों को पहले से नियमों की जानकारी देना है, ताकि दुकान के अंदर किसी तरह का विवाद न हो.

झांसी के सर्राफा बाजार में यह कदम चर्चा का विषय बना हुआ है. कुछ ग्राहक इसे सुरक्षा के लिहाज से सही मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे असुविधाजनक बता रहे हैं. फिलहाल सर्राफा व्यापार मंडल का कहना है कि चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए यह नियम लागू किया गया है और आगे भी सुरक्षा को ध्यान में रखकर फैसले लिए जाते रहेंगे.

इस पूरे मामले में व्यापारियों का जोर इस बात पर है कि दुकानों में लगे पोस्टर सिर्फ एक अनुरोध हैं, जिनका मकसद सुरक्षित माहौल में व्यापार करना है. चेहरा ढककर आने वाले किसी भी शख्स को गहने न दिखाने का फैसला फिलहाल झांसी के सर्राफा बाजार में लागू कर दिया गया है और इसका पालन सभी दुकानदार कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: आजमगढ़: SIT जांच के नाम पर दबिश, डर और मारपीट में चली गई मदरसा संचालक की जान

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

UP NewsJhansi Newsmuslim news

Trending news

UP News
झांसी में ज्वेलरी खरीदने से पहले चेहरा खोलना जरूरी, सर्राफा बाजार का सख्त फरमान
Uttar Pradesh news
उन्नाव: मुस्लिम भावनाओं को भड़काने वाले कपड़ों से मचा बवाल, निकला शाहीन बाग कनेक्शन!
UP News
आजमगढ़: SIT जांच के नाम पर दबिश, डर और मारपीट में चली गई मदरसा संचालक की जान
West Bengal news
कोलकाता में TMC कार्यकर्ताओं ने हुमायूं कबीर को घेरा, लगाए BJP एजेंट-गौ बैक के नारे!
Birthday of Hazrat Ali
कौन हैं इस्लाम के बहादुर योद्धा हजरत अली, जिनके जन्मदिन पर CM योगी ने दी मुबारकबाद
Uttarakhand news
"मुल्लों के पीर क्यों पूजे जा रहे?" चरमपंथियों ने हिंदू परिवार की गिराई मजार
Bangladesh news
मुस्तफिजुर को रिलीज करने पर भड़का बांग्लादेश, IPL के टेलीकास्ट पर लगाया बैन
Delhi News
Ph.D गाइड ने लिए 22 लाख, सदमे से रिसर्चर की मौत; जामिया के प्रोफेसर पर गंभीर आरोप!
delhi blast case
Delhi Blast: यासिर अहमद की बढ़ी मुश्किलें, NIA की मांग पर कोर्ट ने रिमांड की समय सीम
Ceremonial Cloth at Ajmer Dargah
SC ने जनहित याचिका किया खारिज, अजमेर दरगाह पर सरकार न चढ़ाए चादर